برامج إدارة مجلس الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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يوفر برنامج إدارة مجلس الإدارة مساحة عمل موحدة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المهنيين الرئيسيين للبقاء منظمين، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتخطيط بفعالية. توفر هذه الأدوات التعاونية إمكانية الوصول إلى جداول الأعمال والمستندات والملاحظات والتقويمات وجهات الاتصال، مما يعزز عملية اجتماعات الشركة. يمكن للمستخدمين تحميل الملفات إلى مساحة العمل وتعيين الوصول بناءً على الأدوار ومستويات التخليص. عادةً ما يتم استخدام برنامج إدارة مجلس الإدارة من قبل فرق القيادة، مثل اللجنة الأم أو مجلس إدارة شركة كبيرة، ويمكن أيضًا دمجه مع أدوات التعاون الأخرى التي تشمل الموظفين أو المشاركين على مستويات السلطة المختلفة.
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nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
Ansarada
ansarada.com
توفر Ansarada حلولاً برمجية آمنة ومصممة خصيصًا لإدارة المشاريع المهمة مثل عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رأس المال وإعادة الهيكلة وشراء البنية التحتية. تعتبر غرفة البيانات الافتراضية الآمنة لدينا رائدة في الصناعة، مع رؤى الذكاء الاصطناعي المتقدمة والأتمتة، والأسئلة والأجوبة والتعاون من المستوى التالي، بالإضافة إلى سير العمل الرقمي والقابل للتخصيص وقوائم المراجعة المخصصة لعمليات الاندماج والاستحواذ وجمع رأس المال وتدقيق الأعمال والمناقصات وغيرها من المخاطر العالية. النتائج. تتمثل مهمة Ansarada في رفع وحماية إمكانات كل شركة. نقوم بذلك من خلال تقديم تجارب مجانية لغرفة البيانات الافتراضية الخاصة بنا، ودعم الخبراء المحلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حول العمل، والأسئلة والأجوبة المتكاملة عبر البريد الإلكتروني، والتنبؤ بالصفقات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سهولة التحميل بالسحب والإفلات وضوابط أمان المستندات الفائقة. يعتمد برنامج الصفقات الخاص بنا على رؤى من أكثر من 35000 معاملة لتحقيق نتائج أعمال أقوى، بناءً على أفضل الممارسات. أكثر من مجرد غرفة بيانات افتراضية، Ansarada هي أداة لإدارة الصفقات الشاملة، مما يسمح بنشاط الصفقات الدائم والمشاركة الآمنة للملفات. بفضل أكثر من 15 عامًا من الخبرة، يتمتع برنامج Ansarada بالبساطة المتطورة التي تقلل من الجداول الزمنية للمعاملات وتكاليفها. تستخدم Ansarada من قبل الشركات والحكومات والمستشارين في 180 دولة حول العالم، مما يسهل على صانعي الصفقات وقادة الأعمال التركيز على تحقيق نتائج ناجحة، في وقت أقل، وتحقيق القيمة المثلى للمعاملات.
Admincontrol
admincontrol.com
برنامج لمجالس الإدارة والإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين يوفر وصولاً آمنًا وفعالاً إلى المعلومات والمناقشات والعمليات. نحن نقدم منصة تعاون رقمية ذكية وآمنة لصناع القرار مثل مجالس الإدارة وفرق الإدارة والمستشارين القانونيين والماليين. مزود بوابة مجلس الإدارة وغرفة البيانات الرائد في السوق في بلدان الشمال الأوروبي. Admincontrol مملوكة لشركة Visma، وهي من بين الشركات الأكثر نجاحًا في مجموعة Visma. يقع مقرنا الرئيسي في النرويج، ولدينا مكاتب محلية في المملكة المتحدة والدنمارك والسويد وفنلندا وهولندا. نحن نعول ما يقرب من 100 موظف. الشهادات والامتثال: SOC 2 ISO 27001:2013 مراكز بيانات G-Cloud للقانون العام لحماية البيانات المخزنة في النرويج. 90000 مستخدم.
EntityKeeper
entitykeeper.com
تتيح لك منصة الكيانات الشاملة لـ EntityKeeper إدارة البيانات الهامة وإنشاء مخططات تنظيمية مفصلة ومراقبة متطلبات حفظ الملفات/الامتثال عبر مؤسستك. من خلال الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتخصيص حقول البيانات، وإدارة المواعيد النهائية باستخدام الإشعارات (مثل تواريخ التقديم)، والمزيد، يمكنك الاستفادة من الإشراف الشامل وتعزيز التوافق الداخلي عبر كياناتك. بالإضافة إلى ذلك، تلغي خدمات الشركات في EntityKeeper الحاجة إلى إدارة ملفات الكيانات يدويًا، مثل التكوين والتسجيل والتقارير السنوية والمزيد.
BoardOnTrack
boardontrack.com
تساعد BoardOnTrack مجالس إدارة المدارس المستقلة على تحقيق نتائج استثنائية. نحن منصة إدارة الحوكمة الوحيدة عبر الإنترنت المصممة لحوكمة المدارس المستقلة. توفر عضوية BoardOnTrack إرشادات الخبراء (بدون رسوم استشارية بالساعة) والوصول إلى منصة إدارة مجلس الإدارة الوحيدة البديهية وسهلة الاستخدام والمتكاملة عبر الإنترنت والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمدارس المستقلة. مع BoardOnTrack by TransACT، يمكنك بسهولة: - قياس أداء مجلس الإدارة - تعيين أعضاء مجلس الإدارة - تعزيز أهداف مجلس الإدارة والمساءلة - تقييم الرئيس التنفيذي لمدرسة تشارتر الخاصة بك بشكل فعال - الامتثال ببساطة لقوانين الاجتماعات المفتوحة - إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل
Board Management
boardmanagement.com
هل أنت مستعد للارتقاء بمجلس إدارتك إلى المستوى التالي؟ استخدم برامج اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة لدينا لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة على التعاون وإنجاز المزيد
Beenote
beenote.io
Beenote هو أول حل لإدارة اجتماعات الحوكمة لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي والفريق. Beenote هي أداة سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة. من البداية إلى نهاية عملية الاجتماع، يساعد Beenote الفرق على تنظيم اجتماعات فعالة من خلال التخطيط والعقد والمتابعة (المهام والقرارات) بشأن الاجتماعات. باستخدام Beenote، يمكنك تخطيط جدول الأعمال بسرعة في الوضع التعاوني ومع عمليات التكامل مع Microsoft 365 أو Google، يتم دمج اجتماعاتك بالكامل في التقويم الخاص بك. يتيح لك التكامل مع Microsoft Teams أيضًا استخدام القوة الكاملة لأداة مؤتمرات الفيديو الخاصة بهم وتوثيق الاجتماعات عن بعد باستخدام Beenote. أثناء الاجتماعات، يمكنك تدوين ملاحظات تعاونية في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا تسجيل القرارات وتعيين المهام في الاجتماعات وتتبع تقدم تلك المهام من اجتماع إلى آخر أو في لوحة المعلومات. في نهاية اجتماعك، تتم كتابة 90% من محاضر الاجتماع. سيسمح لك دليل الدقائق المركزي مع البحث المتقدم بالعثور بسهولة على المعلومات (الملفات والقرارات والإجراءات وما إلى ذلك) في المستقبل.
MyBoardPacket
myboardpacket.com
منذ عام 2001، وافق الآلاف من العملاء السعداء على أن MyBoardPacket آمن وبسيط وسهل الاستخدام. أداة لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة عبر الإنترنت توفر إدارة المستندات والتصويت عبر الإنترنت والمناقشات عبر الإنترنت والمزيد. يمكّنك موقع MyBoardPacket.com من نشر بوابة إلكترونية مرنة للغاية بحيث يمكن استخدامها أيضًا كحل للشبكة الخارجية أو الإنترانت.
Knowa
knowa.co
حوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط كل ما يحتاج مجلس إدارتك إلى إدارته. قم بإثبات صحة مجلس الإدارة الخاص بك في المستقبل من خلال منصة حوكمة التوصيل والتشغيل الخاصة بـ Knowa، والتي توفر اكتشاف المعرفة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والاجتماعات والتعاون في نظام بيئي واحد آمن ومتعدد الاستخدامات.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
اسمح للأشخاص الذين يشتركون في نفس الأهداف بالتعاون معًا. قم بتبسيط عملياتك عبر الشركة، أو تخلص من المخطط التنظيمي. لا يمكن التخطيط لكل شيء، لذا اسمح لنفسك بالتكيف مع الموقف بسرعة والتعاون معًا.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus هو حل لإدارة مجالس الإدارة والاجتماعات يساعد المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عملية التعاون واتخاذ القرار. تسهل بوابة مجلس الإدارة الخاصة بها على أمناء ومديري الشركات إدارة الاجتماعات وإنشاء جداول الأعمال وتوزيع المواد بشكل أسهل من أي وقت مضى. يمكنك أيضًا تحويل الدقائق إلى إجراءات ومراقبة التقدم المحرز عن كثب.
BoardSpace
boardspace.co
يعد BoardSpace أحد الحلول التي تساعد مجالس الإدارة ومديري الشقق وHOAs والمنظمات غير الربحية على أتمتة وتبسيط إدارة مجلس الإدارة.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly عبارة عن منصة تعاون سلسة وآمنة مصممة للسحابة ومصممة لصناع القرار. مجموعة المستخدمين الأساسية لدينا هي مجلس إدارة المؤسسة، ولكن يتم استخدام Hippoly أيضًا بين فرق الإدارة والمجالس الاستشارية ومجموعات المساهمين الذين يريدون طريقة سهلة وآمنة للتواصل ومشاركة المعلومات.
BoardShape
boardshape.com
إدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة بشكل أفضل. اجعل مجلس الإدارة أو اللجنة الخاصة بك في حالة جيدة اليوم مع BoardShape. يستهدف BoardShape الشركات الناشئة، وهو عبارة عن برنامج كمنتج خدمة يوفر ما يكفي من الميزات والوظائف لمساعدة شركتك الناشئة على إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل دون إعاقة الطريق. يتيح لك منشئ جدول الأعمال البسيط إنشاء جداول أعمال ديناميكية يمكن مشاركتها مع فريقك بسرعة. لا مزيد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مرفقات متعددة، كل شيء يبقى سياقيًا لنقطة المناقشة. يمكن مشاركة جداول الأعمال مع فريقك وتقديمها بشكل متزامن مع جميع الحضور مع إبقاء الجميع في الاجتماع على نفس الصفحة. يمكن إضافة التعليقات والأسئلة والمناقشات بما يتماشى مع نقاط المناقشة واستخدامها لاحقًا لإنشاء محاضر الاجتماع. إنشاء استطلاعات الرأي وبنود العمل المتعلقة ببنود جدول الأعمال ومتابعتها في الاجتماعات اللاحقة. احتفظ بكل شيء في مكان واحد وقم بتنظيمه باستخدام BoardShape.
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisorCloud هي المنصة الرائدة التي تربط المهنيين والشركات من خلال المجالس الاستشارية. تسمح منصتنا الشاملة للشركات والفرق بتوظيف وبناء وتشغيل مجلس استشاري يضم كبار المتخصصين من جميع أنحاء العالم. يمكن للمحترفين على جميع المستويات الانضمام فورًا إلى المجالس الاستشارية العاملة على منصتنا، وإضافة أعمال المجلس إلى سيرتهم الذاتية، والحصول على المزايا المهنية التي تأتي من كونهم عضوًا في مجلس الإدارة. تحصل الشركات على رؤى وفوائد المجلس الاستشاري عن بعد، والذي يمكن إدارته بسهولة في مكان واحد، على منصتنا الخاصة. تأسست شركة AdvisoryCloud في عام 2012، وهي شركة خاصة يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة مارين، كاليفورنيا، وقد فازت بالعديد من الجوائز بما في ذلك تكريمها كواحدة من الشركات الخاصة الأسرع نموًا في مجلة Inc.
Sherpany
sherpany.com
Sherpany هو الحل السويسري الرائد لإدارة الاجتماعات، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والاجتماعات التنفيذية. تحظى شركة Sherpany بثقة أكبر الشركات في أوروبا، وتعمل على تعزيز إنتاجية الاجتماعات بنسبة 45%، وتبسيط العملية برمتها - بدءًا من التحضير للاجتماع وحتى توزيع محاضر الاجتماعات وعناصر العمل الموقعة رقميًا. نحن نعطي الأولوية للأمان والامتثال، من خلال حل قوي معتمد من FINMA ومعتمد من ISO270001 والذي يعمل على مركزية وضمان ضوابط الوصول المناسبة لبياناتك. بالإضافة إلى منصة Sherpany المستندة إلى الويب، والتي يمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب، فإننا نقدم تطبيقات أصلية لأنظمة التشغيل iOS وWindows وAndroid، مما يوفر وصولاً سهلاً إلى حل إدارة الاجتماعات الخاص بنا عبر أجهزة مختلفة. يعمل برنامجنا المستند إلى SaaS، إلى جانب تعليم الاجتماعات والخدمات التكميلية الأخرى، على تحويل ثقافة الاجتماعات في شركتك ويضمن عقد اجتماعات ممتازة. قامت شيرباني بتطوير إطار عمل شامل لإدارة الاجتماعات لقادة الاجتماعات، بناءً على أفضل الممارسات القائمة على الأدلة. يتوافق حل إدارة اجتماعات Sherpany مع هذه الممارسات لتسهيل الاجتماعات المثمرة. مع وجود أكثر من 15000 قائد قاموا بالفعل بتحسين إنتاجية اجتماعاتهم من خلال Sherpany، أصبحنا شريكًا موثوقًا لأكثر من 350 عميلًا من الشركات.
Zeck
zeck.app
Zeck عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة تعمل على إحداث تحول في اجتماعات مجلس الإدارة. يعمل Zeck على إنشاء كفاءة الوقت والتحسين النوعي لديناميكيات اللوحة. في الأساس، بعد أن عشنا اجتماعات مجلس إدارة بائسة وعفا عليها الزمن، كمشغلين وأعضاء مجلس إدارة، قررنا إعادة تصور عملية اجتماع مجلس الإدارة بالكامل. شارك في تأسيس Zeck إدوارد نورتون، الممثل والمخرج ورجل الأعمال الحائز على جوائز، وروبرت وجيفري وولف، مؤسسا Moosejaw (التي استحوذت عليها Walmart) وCrowdRise (التي استحوذت عليها GoFundMe). جيمس زوبوك، مشغل شركة برمجيات ذو خبرة لا تصدق ومستثمر في الأسهم الخاصة، هو شريك مؤسس. من المحتمل أنك تعرف إدوارد نورتون من وظيفته اليومية. لكن إدوارد أسس أيضًا العديد من الشركات ويعمل في العديد من مجالس إدارة الشركات والمنظمات غير الربحية. "أولئك منا الذين أسسوا شركات أو جلسوا في مجالس الإدارة شعروا بأن ديناميكية اجتماع مجلس الإدارة معطلة. "لقد أصبحت اجتماعات مجلس الإدارة لحظة "لكمة في الوجه" للعديد من الشركات والمؤسسات" - إدوارد نورتون، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة Zeck. العالم يتغير وليس هناك فرصة لأن نعقد اجتماعات مجلس الإدارة بنفس الطريقة بعد عامين من الآن . Zeck هو حل تحويلي يغير قواعد اللعبة، ويتفق مع ذلك الآلاف من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة والمنظمات غير الربحية. من بين المستثمرين البارزين Salesforce Ventures، وKhosla Ventures، وBreyer Capital، وBrian Sheth (الذي شارك في تأسيس Vista Equity)، وDavid Blaine (وهو شخص رائع في الغالب لأنه جيد جدًا في السحر). بالإضافة إلى اجتماعات مجلس الإدارة، تستخدم الشركات والمنظمات غير الربحية Zeck لتحديثات المستثمرين، وجميع الاجتماعات، ومراجعات الأعمال ربع السنوية، وما إلى ذلك.
GOVRN
govrn.com
برنامج إدارة AI-First Board. قم بتضخيم أداء اللوحة الخاصة بك باستخدام برنامج بوابة اللوحة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Govrn. استمتع بأمان لا مثيل له ورؤى في الوقت الفعلي وإدارة اجتماعات سهلة معززة بإمكانات اكتشاف الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والأداء.
Govenda
govenda.com
منصة نجاح مجلس الإدارة™ لحوكمة الشركات. تتغير الحوكمة بسرعة، وGovenda هي منصة نجاح مجلس الإدارة للمساعدة في تسريع انتقال مجالس الإدارة إلى حوكمة أصحاب المصلحة والاتصال الأعمق بقوة مؤسستك والمساهمين وأصحاب المصلحة على نطاق واسع. أكثر من مجرد بوابة لمجلس الإدارة، فإن منصة نجاح مجلس إدارة Govenda هي مستقبل الحوكمة الحديثة. الشراكة مع Govenda لإعادة تصور كيف يمكن لمجالس الإدارة توفير قيادة استراتيجية مقصودة للضرورات الرئيسية في عالم سريع التغير.
BoardPro
boardpro.com
يقدم BoardPro برنامج إدارة مجلس الإدارة للشركات الصغيرة والشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية. تتميز بوابة لوحة BoardPro بسهولة الاستخدام، مما يوفر لمسؤولي اللوحة ما يصل إلى 75% من وقتهم عن طريق إنشاء جداول أعمال الاجتماعات رقميًا، وتجميع حزم اللوحة، وتدوين المحاضر، وإرسال الإجراءات وتخزين الملفات بشكل آمن. يعمل BoardPro على تبسيط اجتماعات مجلس الإدارة بشكل آمن، وزيادة الإنتاجية، وأتمتة العمليات اليدوية - مما يسمح للمديرين والأمناء بالتركيز على الإستراتيجية والقرارات الحاسمة. دعم مخصص من فئة الخمس نجوم ودردشة مباشرة، باستخدام أشخاص حقيقيين - متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. دعم عملاء متخصص مع الإجابة على 80% من الأسئلة في أول دقيقتين خلال ساعات العمل. يتضمن الاشتراك في BoardPro عددًا غير محدود من المستخدمين والمسؤولين؛ اجتماعات غير محدودة وتخزين البيانات؛ الوصول من أي جهاز وفي أي وقت عبر تطبيق ويب؛ وإصدارات الميزات العادية. يتم تسعير برنامج BoardPro للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية، وتبدأ خطط التسعير بسعر 75 دولارًا فقط شهريًا. ادفع شهريًا أو سنويًا للخطط التجارية. يتم خصم الخطط غير الربحية عند دفعها سنويًا. ابدأ تجربة مجانية مع BoardPro الآن، لترى مدى سهولة إدارة اجتماعات مجلس الإدارة.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة عقود متقدمة، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفير الحوكمة الحديثة لملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية حول العالم، تتمثل مهمة ContractZen في مساعدة المؤسسات على الاستعداد للعناية الواجبة كل يوم. نحن نجلب راحة البال للمديرين التنفيذيين والمستثمرين ومجالس الإدارة. لهذا السبب اسمنا هو ContractZen.
Adam.ai
adam.ai
adam.ai هو برنامج مبتكر لإدارة مجالس الإدارة يمكّن المؤسسات من الحصول على معارف الاجتماعات وإدارتها ومشاركتها، مما يعزز عملية اتخاذ القرار لتحقيق أهداف العمل - وهو مثالي لاجتماعات مجالس الإدارة واللجان والمشاريع. تقدم منصة إدارة مجلس الإدارة هذه ميزات وعمليات تكامل حديثة، مع أمان على مستوى المؤسسة، لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة بسلاسة وكفاءة - منشئ جدول الأعمال، وتتبع الإجراءات، والتعليقات التوضيحية، والتصويت والقرارات، والموافقة على محضر الاجتماع والتوقيعات، وملخص نسخ الذكاء الاصطناعي، ولوحات معلومات التقارير/التحليلات وعقد مؤتمرات الفيديو والحجز والجدولة، بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي القائم على المعرفة والذي يعزز تجربة الاجتماع بأكملها من خلال توفير رؤى ذكية وتسهيل المشاركة وتحسين عمليات صنع القرار.
Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة اللجان على نطاق واسع، حتى تتمكن من الإدارة افتراضيًا أو شخصيًا بثقة.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard هو برنامج لإدارة مجلس الإدارة يعمل على تقليل التعقيد حتى تتمكن مجالس الإدارة وفرق القيادة من العمل بشكل أكثر ذكاءً والتحرك بشكل أسرع وتحقيق المزيد.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
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