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برامج إدارة مجلس الإدارة - التطبيقات الأكثر شعبية - بروناي
يوفر برنامج إدارة مجلس الإدارة مساحة عمل موحدة لأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وغيرهم من المهنيين الرئيسيين للبقاء منظمين، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والتخطيط بفعالية. توفر هذه الأدوات التعاونية إمكانية الوصول إلى جداول الأعمال والمستندات والملاحظات والتقويمات وجهات الاتصال، مما يعزز عملية اجتماعات الشركة. يمكن للمستخدمين تحميل الملفات إلى مساحة العمل وتعيين الوصول بناءً على الأدوار ومستويات التخليص. عادةً ما يتم استخدام برنامج إدارة مجلس الإدارة من قبل فرق القيادة، مثل اللجنة الأم أو مجلس إدارة شركة كبيرة، ويمكن أيضًا دمجه مع أدوات التعاون الأخرى التي تشمل الموظفين أو المشاركين على مستويات السلطة المختلفة.
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Boardable
boardable.com
ضغط أقل - مزيد من الوقت للتخطيط للاجتماعات ذات المهام الحرجة - بيانات أفضل لزيادة مشاركة مجلس الإدارة وعائد الاستثمار. منصة واحدة، العديد من الحلول. اللوحات عالية الأداء تبدأ باللوح - قم بتحويل اللوحة الخاصة بك وتأمينها للمستقبل على نطاق واسع. تم تحسين منصتنا المصممة خصيصًا للتواصل والحوكمة وإدارة ...
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen هو برنامج حوكمة سهل الاستخدام وآمن وبأسعار مناسبة لأي مؤسسة ويتكون من إدارة متقدمة للعقود، وإدارة اجتماعات مجالس الإدارة بدون استخدام الورق بنسبة 100%، وإدارة الكيانات بسهولة، وموفري التوقيع الإلكتروني المتكاملين بسلاسة، وغرف البيانات الافتراضية المدمجة (VDR) - الكل في واحد. من خلال توفي...
Admincontrol
admincontrol.com
برنامج لمجالس الإدارة والإدارة وأصحاب المصلحة الرئيسيين يوفر وصولاً آمنًا وفعالاً إلى المعلومات والمناقشات والعمليات. نحن نقدم منصة تعاون رقمية ذكية وآمنة لصناع القرار مثل مجالس الإدارة وفرق الإدارة والمستشارين القانونيين والماليين. مزود بوابة مجلس الإدارة وغرفة البيانات الرائد في السوق في بلدان الش...
Adam.ai
adam.ai
إدارة الاجتماعات الكل في واحد. adam.ai عبارة عن منصة ذكية لإدارة الاجتماعات متكاملة لالتقاط المعرفة وإدارتها ومشاركتها قبل الاجتماعات وأثناءها وبعدها، وتحويل المحتوى إلى أصول قيمة، وتحقيق نتائج أعمال ناجحة.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard هو برنامج لإدارة مجلس الإدارة يعمل على تقليل التعقيد حتى تتمكن مجالس الإدارة وفرق القيادة من العمل بشكل أكثر ذكاءً والتحرك بشكل أسرع وتحقيق المزيد.
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
Ansarada
ansarada.com
حقق دائمًا أفضل النتائج مع حلول غرفة البيانات الافتراضية المتقدمة من Ansarada. اترك غرف البيانات القديمة خلفك وانضم إلى أفضل صانعي الصفقات في العالم الآن.
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
Beenote
beenote.io
Beenote هو أول حل لإدارة اجتماعات الإدارة لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي والفريق. Beenote هي أداة سهلة ويمكن الوصول إليها وفعالة. من البداية إلى نهاية عملية الاجتماع، يساعد Beenote الفرق على تنظيم اجتماعات فعالة من خلال التخطيط للاجتماعات وعقدها ومتابعتها (المهام والقرارات). باستخدام Beenote، يمكنك ...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
اسمح للأشخاص الذين يشتركون في نفس الأهداف بالتعاون معًا. قم بتبسيط عملياتك عبر الشركة، أو تخلص من المخطط التنظيمي. لا يمكن التخطيط لكل شيء، لذا اسمح لنفسك بالتكيف مع الموقف بسرعة والتعاون معًا.
Govenda
govenda.com
منصة نجاح مجلس الإدارة™ لحوكمة الشركات. تتغير الحوكمة بسرعة، وGovenda هي منصة نجاح مجلس الإدارة للمساعدة في تسريع انتقال مجالس الإدارة إلى حوكمة أصحاب المصلحة والاتصال الأعمق بقوة مؤسستك والمساهمين وأصحاب المصلحة على نطاق واسع. أكثر من مجرد بوابة لمجلس الإدارة، فإن منصة نجاح مجلس إدارة Govenda هي مس...
EntityKeeper
entitykeeper.com
تتيح لك منصة الكيانات الشاملة لـ EntityKeeper إدارة البيانات الهامة وإنشاء مخططات تنظيمية مفصلة ومراقبة متطلبات حفظ الملفات/الامتثال عبر مؤسستك. من خلال الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي، وتخصيص حقول البيانات، وإدارة المواعيد النهائية باستخدام الإشعارات (مثل تواريخ التقديم)، والمزيد، يمكنك الاستف...
BoardOnTrack
boardontrack.com
تساعد BoardOnTrack مجالس إدارة المدارس المستقلة على تحقيق نتائج استثنائية. نحن منصة إدارة الحوكمة الوحيدة عبر الإنترنت المصممة لحوكمة المدارس المستقلة. توفر عضوية BoardOnTrack إرشادات الخبراء (بدون رسوم استشارية بالساعة) والوصول إلى منصة إدارة مجلس الإدارة الوحيدة البديهية وسهلة الاستخدام والمتكاملة...
Board Management
boardmanagement.com
هل أنت مستعد للارتقاء بمجلس إدارتك إلى المستوى التالي؟ استخدم برامج اجتماعات مجلس الإدارة والإدارة لدينا لمساعدة أعضاء مجلس الإدارة على التعاون وإنجاز المزيد
MyBoardPacket
myboardpacket.com
منذ عام 2001، وافق الآلاف من العملاء السعداء على أن MyBoardPacket آمن وبسيط وسهل الاستخدام. أداة لإدارة اجتماعات مجلس الإدارة عبر الإنترنت توفر إدارة المستندات والتصويت عبر الإنترنت والمناقشات عبر الإنترنت والمزيد. يمكّنك موقع MyBoardPacket.com من نشر بوابة إلكترونية مرنة للغاية ويمكن استخدامها أيضً...
Knowa
knowa.co
حوكمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط كل ما يحتاج مجلس الإدارة الخاص بك إلى إدارته. قم بإثبات صحة مجلس الإدارة الخاص بك في المستقبل من خلال منصة حوكمة التوصيل والتشغيل الخاصة بـ Knowa، والتي توفر اكتشاف المعرفة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي والاجتماعات والتعاون في نظام بيئي واحد آمن ومتعدد الاستخدامات.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus هو حل لإدارة مجالس الإدارة والاجتماعات يساعد المديرين واللجان وفرق القيادة على الاستعداد والمشاركة والتوافق بشكل أفضل في عملية التعاون واتخاذ القرار. تسهل بوابة مجلس الإدارة الخاصة بها على أمناء ومديري الشركات إدارة الاجتماعات وإنشاء جداول الأعمال وتوزيع المواد بشكل أسهل من أي وقت مضى. يمكنك ...
BoardSpace
boardspace.co
يعد BoardSpace أحد الحلول التي تساعد مجالس الإدارة ومديري الشقق وHOAs والمنظمات غير الربحية على أتمتة وتبسيط إدارة مجلس الإدارة.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly عبارة عن منصة تعاون سلسة وآمنة مصممة للسحابة ومصممة لصناع القرار. مجموعة المستخدمين الأساسية لدينا هي مجلس إدارة المؤسسة، ولكن يتم استخدام Hippoly أيضًا بين فرق الإدارة والمجالس الاستشارية ومجموعات المساهمين الذين يريدون طريقة سهلة وآمنة للتواصل ومشاركة المعلومات.
BoardShape
boardshape.com
إدارة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة بشكل أفضل. اجعل مجلس الإدارة أو اللجنة الخاصة بك في حالة جيدة اليوم مع BoardShape. يستهدف BoardShape الشركات الناشئة، وهو عبارة عن برنامج كمنتج خدمة يوفر ما يكفي من الميزات والوظائف لمساعدة شركتك الناشئة على إدارة اجتماعات مجلس الإدارة بشكل أفضل دون أن يعيق الطر...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisorCloud هي المنصة الرائدة التي تربط المهنيين والشركات من خلال المجالس الاستشارية. تسمح منصتنا الشاملة للشركات والفرق بتوظيف وبناء وتشغيل مجلس استشاري يضم كبار المتخصصين من جميع أنحاء العالم. يمكن للمحترفين على جميع المستويات الانضمام فورًا إلى المجالس الاستشارية العاملة على منصتنا، وإضافة أعمال...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany هو الحل السويسري الرائد لإدارة الاجتماعات، وهو مصمم لتلبية الاحتياجات الفريدة لمجلس الإدارة ولجان المجلس والاجتماعات التنفيذية. تحظى شركة Sherpany بثقة أكبر الشركات في أوروبا، وتعمل على تعزيز إنتاجية الاجتماعات بنسبة 45%، وتبسيط العملية برمتها - بدءًا من التحضير للاجتماع وحتى توزيع محاضر ال...
Zeck
zeck.app
Zeck عبارة عن منصة برمجية قائمة على السحابة تعمل على إحداث تحول في اجتماعات مجلس الإدارة. يعمل Zeck على إنشاء كفاءة الوقت والتحسين النوعي لديناميكيات اللوحة. في الأساس، بعد أن عشنا اجتماعات مجلس إدارة بائسة وعفا عليها الزمن، كمشغلين وأعضاء مجلس إدارة، قررنا إعادة تصور عملية اجتماع مجلس الإدارة بالكا...
GOVRN
govrn.com
برنامج إدارة AI-First Board. قم بتضخيم أداء اللوحة الخاصة بك باستخدام برنامج بوابة اللوحة المدعم بالذكاء الاصطناعي من Govrn. استمتع بتجربة أمان لا مثيل لها ورؤى في الوقت الفعلي وإدارة اجتماعات سهلة معززة بإمكانات اكتشاف الذكاء الاصطناعي والإنتاجية والأداء.
BoardPro
boardpro.com
يقدم BoardPro برنامج إدارة مجلس الإدارة للشركات الصغيرة والشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية. تتميز بوابة لوحة BoardPro بسهولة الاستخدام، مما يوفر لمسؤولي اللوحة ما يصل إلى 75% من وقتهم عن طريق إنشاء جداول أعمال الاجتماعات رقميًا، وتجميع حزم اللوحة، وتدوين المحاضر، وإرسال الإجراءات وتخزين الملفات ...