برامج التواصل مع مدونات بلوجر - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج التواصل مع Blogger كأداة علاقات عامة مصممة لمساعدة الشركات في اكتشاف منشئي المحتوى الذين يستخدمون النصوص والصور و/أو مدونات الفيديو والتفاعل معهم والإشراف عليهم والذين يستخدمون مدونات النصوص والصور و/أو الفيديو لمراجعة المنتجات والترويج لها. تمكن هذه الأداة محترفي العلاقات العامة والتسويق من إقامة اتصالات مع المدونين، والاستفادة من أصواتهم الموثوقة لتشكيل الرأي العام، وتعزيز الرؤية، وتحفيز المبيعات الطويلة الأمد. في حين أن برنامج التواصل مع المدونين يُظهر أوجه تشابه وبعض الميزات المشتركة مع برنامج التسويق المؤثر، فإن تركيزه الأساسي يكمن في التنظيم الدقيق للمراجعات والمناقشات المتعلقة بالمنتجات، بدلاً من النطاق الأوسع للتسويق الشفهي العام.
إرسال تطبيق جديد
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ هو تطبيق يساعد في إدارة العلاقات العامة، من خلال بناء قوائم الوسائط، توزيع البيانات الصحفية، ومراقبة التغطية الإعلامية.
Upfluence
upfluence.com
Upfluence هي منصة تسويق تساعد العلامات التجارية على إدارة حملات المؤثرين، واكتشاف المؤثرين، وتتبع الأداء والدفعات.
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream هو برنامج ويب يساعد المسوقين على إدارة حملات العلاقات العامة وبناء الروابط من خلال تتبع المحادثات وإرسال رسائل مخصصة.
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence هو برنامج يساعد في زيادة الزيارات العضوية وتحسين تصنيف المواقع في نتائج محركات البحث من خلال بناء الروابط واستراتيجيات SEO فعالة.
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ هو تطبيق يقدم خدمات بناء الروابط، حيث يُساعد المستخدمين على إنشاء روابط خلفية موثوقة، ويستخدمه خبراء تحسين محركات البحث حول العالم.
Respona
respona.com
Respona هو تطبيق لإدارة التسويق الرقمي والعلاقات العامة وبناء الروابط، يساعد المستخدمين في تخصيص الحملات وتحسين الأداء من خلال الأتمتة وتحليل البيانات.
Tagger Media
taggermedia.com
تطبيق Tagger Media يتيح للعلامات التجارية إدارة وتحليل حملات التسويق عبر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية من خلال بيانات شاملة.
© 2025 WebCatalog, Inc.