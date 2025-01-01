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برامج التواصل مع مدونات بلوجر
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برامج التواصل مع مدونات بلوجر - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج التواصل مع Blogger كأداة علاقات عامة مصممة لمساعدة الشركات في اكتشاف منشئي المحتوى الذين يستخدمون النصوص والصور و/أو مدونات الفيديو والتفاعل معهم والإشراف عليهم والذين يستخدمون مدونات النصوص والصور و/أو الفيديو لمراجعة المنتجات والترويج لها. تمكن هذه الأداة محترفي العلاقات العامة والتسويق من إقامة اتصالات مع المدونين، والاستفادة من أصواتهم الموثوقة لتشكيل الرأي العام، وتعزيز الرؤية، وتحفيز المبيعات الطويلة الأمد. في حين أن برنامج التواصل مع المدونين يُظهر أوجه تشابه وبعض الميزات المشتركة مع برنامج التسويق المؤثر، فإن تركيزه الأساسي يكمن في التنظيم الدقيق للمراجعات والمناقشات المتعلقة بالمنتجات، بدلاً من النطاق الأوسع للتسويق الشفهي العام.

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MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ هو تطبيق يساعد في إدارة العلاقات العامة، من خلال بناء قوائم الوسائط، توزيع البيانات الصحفية، ومراقبة التغطية الإعلامية.

BuzzStream

BuzzStream

buzzstream.com

BuzzStream هو برنامج ويب يساعد المسوقين على إدارة حملات العلاقات العامة وبناء الروابط من خلال تتبع المحادثات وإرسال رسائل مخصصة.

Upfluence

Upfluence

upfluence.com

Upfluence هي منصة تسويق تساعد العلامات التجارية على إدارة حملات المؤثرين، واكتشاف المؤثرين، وتتبع الأداء والدفعات.

Postifluence

Postifluence

getpostifluence.in

Postifluence هو برنامج يساعد في زيادة الزيارات العضوية وتحسين تصنيف المواقع في نتائج محركات البحث من خلال بناء الروابط واستراتيجيات SEO فعالة.

OutreachZ

OutreachZ

outreachz.com

OutreachZ هو تطبيق يقدم خدمات بناء الروابط، حيث يُساعد المستخدمين على إنشاء روابط خلفية موثوقة، ويستخدمه خبراء تحسين محركات البحث حول العالم.

Respona

Respona

respona.com

Respona هو تطبيق لإدارة التسويق الرقمي والعلاقات العامة وبناء الروابط، يساعد المستخدمين في تخصيص الحملات وتحسين الأداء من خلال الأتمتة وتحليل البيانات.

Tagger Media

Tagger Media

taggermedia.com

تطبيق Tagger Media يتيح للعلامات التجارية إدارة وتحليل حملات التسويق عبر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بفعالية من خلال بيانات شاملة.

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