برامج التواصل مع مدونات بلوجر - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج التواصل مع Blogger كأداة علاقات عامة مصممة لمساعدة الشركات في اكتشاف منشئي المحتوى الذين يستخدمون النصوص والصور و/أو مدونات الفيديو والتفاعل معهم والإشراف عليهم والذين يستخدمون مدونات النصوص والصور و/أو الفيديو لمراجعة المنتجات والترويج لها. تمكن هذه الأداة محترفي العلاقات العامة والتسويق من إقامة اتصالات مع المدونين، والاستفادة من أصواتهم الموثوقة لتشكيل الرأي العام، وتعزيز الرؤية، وتحفيز المبيعات الطويلة الأمد. في حين أن برنامج التواصل مع المدونين يُظهر أوجه تشابه وبعض الميزات المشتركة مع برنامج التسويق المؤثر، فإن تركيزه الأساسي يكمن في التنظيم الدقيق للمراجعات والمناقشات المتعلقة بالمنتجات، بدلاً من النطاق الأوسع للتسويق الشفهي العام.