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برامج التواصل مع مدونات بلوجر - التطبيقات الأكثر شعبية - غيرنزي
يعمل برنامج التواصل مع Blogger كأداة علاقات عامة مصممة لمساعدة الشركات في اكتشاف منشئي المحتوى الذين يستخدمون النصوص والصور و/أو مدونات الفيديو والتفاعل معهم والإشراف عليهم والذين يستخدمون مدونات النصوص والصور و/أو الفيديو لمراجعة المنتجات والترويج لها. تمكن هذه الأداة محترفي العلاقات العامة والتسويق من إقامة اتصالات مع المدونين، والاستفادة من أصواتهم الموثوقة لتشكيل الرأي العام، وتعزيز الرؤية، وتحفيز المبيعات الطويلة الأمد. في حين أن برنامج التواصل مع المدونين يُظهر أوجه تشابه وبعض الميزات المشتركة مع برنامج التسويق المؤثر، فإن تركيزه الأساسي يكمن في التنظيم الدقيق للمراجعات والمناقشات المتعلقة بالمنتجات، بدلاً من النطاق الأوسع للتسويق الشفهي العام.
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BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream هو برنامج قائم على الويب يساعد أفضل المسوقين في العالم على الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومحتواهم لبناء الروابط والإثارة والعلامات التجارية.
MediaHQ
mediahq.com
سوف يقوم MediaHQ بتحويل علاقاتك الإعلامية. في مكان واحد، يمكنك إنشاء قوائم إعلامية، وتوزيع البيانات الصحفية، وعرض قصتك، وقراءة تقارير البيانات الصحفية. يجعل مشاركة الأخبار الخاصة بك فورية وخالية من المتاعب.
Upfluence
upfluence.com
توفر Upfluence للعلامات التجارية جميع الأدوات التي تحتاجها لتبسيط حملاتها المؤثرة وزيادة المبيعات. اعثر على أفضل المؤثرين باستخدام مجموعة أدوات اكتشاف المؤثرين من Upfluence، بما في ذلك قاعدة بيانات كبيرة من المؤثرين الذين تم فحصهم، وتحديد المؤثر العضوي من خلال Live Capture، وتحديد المؤثر من خلال تكا...
Postifluence
getpostifluence.in
Postifluence هو برنامج محمل بميزات قوية ويساعد على توجيه حركة المرور العضوية إلى أي مكان. كما أنه يساعد على الترتيب في الجزء العلوي من SERP. يقوم هذا البرنامج بإنشاء روابط خلفية لجلب حركة مرور جديدة إلى موقع الويب الخاص بك بسهولة دون استخدام اليدين. أفضل ما في Postifluence هو أنه يمكنه ابتكار إسترات...
OutreachZ
outreachz.com
OutreachZ هي المنصة الرائدة في مجال خدمات بناء الروابط التي تتيح بناء روابط خلفية مرجعية بسهولة، وهي موثوقة من قبل كبار كبار مسؤولي محركات البحث في جميع أنحاء العالم.
Respona
respona.com
Respona هو برنامج متكامل للعلاقات العامة الرقمية والتسويق المؤثر وبناء الروابط الذي يجمع بين التخصيص والإنتاجية.
Tagger Media
taggermedia.com
لقد أحدث Tagger من Sprout Social ثورة في صناعة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبعض من أكبر العلامات التجارية والوكالات اليوم، بما في ذلك Omnicom وHavas Media وRalph Lauren وKetchum وSocial Chain وSpindrift وTakumi وValvoline وDolce & Gabbana. تسمح منصة الذكاء الاجتماعي المبنية على البيانات للمس...