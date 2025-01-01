برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية

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تستخدم الشركات برامج الفواتير والفوترة لإنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء، وتطلب الدفع مقابل المنتجات والخدمات المقدمة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية إعداد الفواتير، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين ويعزز دقة الفواتير. تُستخدم برامج الفواتير والفوترة بشكل أساسي من قبل متخصصي المحاسبة، ويمكن أيضًا استخدامها من قبل مندوبي المبيعات أو مديري المشاريع لتزويد العملاء بتقديرات أو فواتير مبدئية. وهو يدعم احتياجات الفوترة المختلفة، مثل فواتير المشروع للخدمات المهنية والفواتير المتكررة للمرافق. يتكامل برنامج الفوترة بسلاسة مع أنظمة المحاسبة وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، حيث يتم تخزين معلومات العملاء والمنتج/الخدمة. عادةً ما تتم إدارة المرحلة الأخيرة من عملية إعداد الفواتير، والتي تتضمن إيصال الدفع، من خلال برنامج محاسبة أو وحدة ضمن حل أكبر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
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PayPal
paypal.com
PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.
Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
Wave
waveapps.com
تطبيق Wave يقدم خدمات المحاسبة والإدارة المالية للشركات الصغيرة، مع ميزات تتضمن تتبع الدخل والمصروفات، الفواتير، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت.
Zoho Books
zoho.com
كتب زوهو هو تطبيق محاسبة يتيح تتبع النفقات، إدارة الفواتير، والمصالحة المصرفية بكفاءة للشركات.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
Bookipi
bookipi.com
تطبيق بوكبي هو أداة لإنشاء وإرسال الفواتير للمستقلين والشركات الصغيرة عبر الويب والهاتف المحمول.
Zoho Invoice
zoho.com
فاتورة Zoho هو تطبيق فواتير عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة على إنشاء وإرسال الفواتير، وتتبع المدفوعات، وإدارة تذكيرات الدفع.
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook هو تطبيق هندي لإدارة الفواتير والمحاسبة للمؤسسات الصغيرة، يدعم الفواتير المتوافقة مع GST ويتيح تتبع المصاريف وإدارة المخزون.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.
Bill.com
bill.com
يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.
Finom
finom.co
تطبيق Finom يوفر حسابات أعمال إلكترونية لإدارة العمليات المالية مثل الفواتير، المدفوعات، وإدارة النفقات من الهاتف أو الكمبيوتر.
Teamleader
teamleader.eu
تطبيق Teamleader يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، والحسابات في مكان واحد، مما يسهل تنظيم العمل والمتابعة الفعالة.
Copilot
copilot.com
تقدم تطبيق كوبايلوت حلاً متكاملاً للتواصل مع العملاء، والمدفوعات، ومشاركة الملفات، والعقود، والدعم الفني، مع بوابة مخصصة للعميل.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
Pabbly
pabbly.com
تطبيق بابللوي لإدارة الفواتير والاشتراكات، يسهل عملية جمع المدفوعات وإدارة الضرائب وإدارة الاشتراكات من خلال بوابة دفع متكاملة.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.
Bloom
bloom.io
بلوم هو تطبيق يعزز بيئة العمل لأصحاب الأعمال المستقلين، حيث يدمج جميع نقاط التواصل مع العملاء مثل الفواتير، والعقود، والتواصل، والجدولة.
Invoice Simple
invoicesimple.com
تطبيق الفاتورة البسيطة يتيح للشركات الصغيرة إنشاء وإدارة الفواتير بسهولة عبر الهاتف، مما يسهل عملية الدفع والتتبع المالي.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو تطبيق لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والفواتير، يساعد الأفراد والفرق على تنظيم المهام ومراقبة التقدم وإدارة الفواتير.
Pennylane
pennylane.tech
تساعد تطبيق Pennylane المديرين التنفيذيين على اتخاذ قرارات مالية أفضل من خلال الوصول إلى بيانات دقيقة وأدوات لإصدار الفواتير وإدارة النفقات.
Refrens
refrens.com
يعد تطبيق Refrens ABC وسيلة بسيطة لالتقاط وإدارة وتتبع وتحويل الفرص البيعية في مكان واحد.
Accelo
accelo.com
Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.
Billdu
billdu.com
تطبيق Billdu يتيح إنشاء فواتير احترافية وإدارة النفقات و خيارات الدفع أونلاين، مع ميزات لحجز المواعيد وإنشاء المتاجر الإلكترونية.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والمصروفات وتتبع الأداء المالي بسهولة.
Invoice Maker
invoicemaker.com
تطبيق صانع الفواتير يسهل إنشاء الفواتير والتقديرات واستلام المدفوعات، مما يساعد الشركات في تنظيم عمليات الفوترة.
Momenteo
momenteo.com
تطبيق Momenteo يعمل كمساعد بسيط لتتبع الأعمال والمصروفات والسفريات عبر تقويم جميل، ويوفر لك حسابات مجانية.
Tipalti
tipalti.com
تطبيق Tipalti يتيح أتمتة عمليات الدفع للمشروعات من خلال تبسيط إجراءات الحسابات المستحقة الدفع والمدفوعات العالمية.
Billin
billin.net
تطبيق Billin يتيح إنشاء وإرسال الفواتير وإدارة النفقات للأفراد والشركات الصغيرة، مما يسهل العمليات المالية.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج لفوترة وإدارة مالية يتيح للمستخدمين إنشاء فواتير وتقديرات، وتتبع النفقات والدفعات، ويتميز بدعمه لعدة عملات ولغات.
EasyBill
easybill.de
تطبيق EasyBill يتيح إنشاء مستندات مثل الفواتير والعروض بسهولة، وإرسالها تلقائيًا للعملاء، ويرتبط بأنظمة التجارة الإلكترونية.
ProfitBooks
profitbookshq.com
برامج محاسبة سهلة الاستخدام تساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة الفواتير والمالية، مع تتبع المدفوعات والمقبوضات، مجانًا.
Paddle
paddle.com
Paddle هو حل شامل لإدارة المدفوعات والاشتراكات للبرمجيات كخدمة (SaaS) يشمل معالجة الفواتير والضرائب وحماية ضد الاحتيال.
BigTime
bigtime.net
تطبيق BigTime يساعد منظمات الخدمات المهنية على تتبع الوقت والنفقات، إدارة المشاريع، وتسريع عملية الفوترة بفضل واجهته السهلة الاستخدام.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
تطبيق InvoiceBerry يمكّن المستقلين والشركات الصغيرة من إنشاء وإدارة الفواتير بسهولة وتتبع المدفوعات والنفقات.
BQE Core
bqe.com
تطبيق BQE Core يدير حسابات الشركات ومشاريعها بفعالية من خلال منصة سحابية موحدة تضم أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة مالية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات مثل إدارة المدفوعات والنفقات عبر حساب واحد سهل الاستخدام.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy هو تطبيق CRM شامل يدير جميع مراحل عملية البيع من التنقيب إلى الدفع، مع توفير أدوات للفوترة وإدارة العملاء والتسويق.
Avaza
avaza.com
Avaza هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، يتضمن الدردشة، تتبع الوقت، إدارة النفقات، والفوترة، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من أي جهاز.
Invoice Ninja
invoiceninja.com
Invoice Ninja هو تطبيق لإدارة الفواتير، يسمح للمستخدمين بإنشاء وإرسال وتتبع الفواتير ونفقات الأعمال بشكل فعال.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
FastSpring
fastspring.com
يتيح تطبيق FastSpring IQ تقديم الأسعار والحزم للعميل عبر صفحة مخصصة، مما يوفر تجربة شراء مدعومة نفسياً بطريقة واضحة.
Dailybiz
dailybiz.com
ديلي بيز هو برنامج إدارة عبر الإنترنت مصمم للشركات الصغيرة والمتوسطة، يقدم حلولاً للفوترة وإدارة المبيعات والمحاسبة وإدارة العملاء والمشاريع والمخزون.
Invoice Temple
invoicetemple.com
تطبيق معبد الفاتورة يساعد أصحاب الأعمال على إنشاء وإدارة الفواتير بشكل سهل وفعال مع تخصيص القوالب وإدارة المدفوعات وسجلات المبيعات.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
CloudBooks يساعد المستقلين والشركات الصغيرة في إصدار الفواتير وتلقي المدفوعات بسهولة، مع تتبع حالة الفواتير المقبوضة.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time هو برنامج للتتبع والفوترة مصمم للمحامين والمهنيين، يسهل إدارة الوقت والفواتير من خلال حلول آمنة ومتكاملة.
Veem
veem.com
تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.
Alternative Payments
alternativepayments.io
تطبيق المدفوعات البديلة يسهل المدفوعات بين الشركات، ويوفر خيارات متعددة آمنة مثل بطاقات الائتمان والتحويلات البنكية، مع أدوات للتكامل وإدارة المعاملات.
Apptivo
apptivo.com
أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.
Fiskl
fiskl.com
تطبيق Fiskl لإدارة المالية والمحاسبة يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات الصغيرة على إدارة الشؤون المالية والفواتير والتقارير بسهولة.
Stampli
stampli.com
يعمل تطبيق Stampli على أتمتة عمليات الحسابات المستحقة الدفع، مع تحسين التواصل وإدارة الفواتير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.
ablefy
myablefy.com
إلوج هو منصة إلكترونية شاملة لبيع المنتجات الرقمية، توفر خيارات للدفع وأتمتة المحاسبة لمساعدة رواد الأعمال في بناء وتوسيع أعمالهم.
Invoiced
invoiced.com
Invoiced تطبيق لإدارة الفواتير، يساعد الشركات في إنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات بكفاءة، مع دعم التخصيص والتكامل مع أنظمة المحاسبة.
Checkbook
checkbook.io
تطبيق Checkbook يتيح للشركات والأفراد إرسال واستقبال الشيكات الرقمية بسهولة، دون الحاجة لتسجيل المستلم، مع خيارات متعددة لاستلام الأموال.
Yes Invoice
yesinvoice.com
تطبيق نعم فاتورة يساعد المستخدمين على إنشاء وإرسال فواتير احترافية، تتبع المدفوعات، وإدارة سجلات العملاء بسهولة عبر الإنترنت.
Invoice Crowd
invoicecrowd.com
حشد الفاتورة هو تطبيق عبر الإنترنت لإنشاء العروض والفواتير، يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين على إدارة المعاملات المالية بسهولة.
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