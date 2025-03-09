برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تستخدم الشركات برامج الفواتير والفوترة لإنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء، وتطلب الدفع مقابل المنتجات والخدمات المقدمة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية إعداد الفواتير، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين ويعزز دقة الفواتير. تُستخدم برامج الفواتير والفوترة بشكل أساسي من قبل متخصصي المحاسبة، ويمكن أيضًا استخدامها من قبل مندوبي المبيعات أو مديري المشاريع لتزويد العملاء بتقديرات أو فواتير مبدئية. وهو يدعم احتياجات الفوترة المختلفة، مثل فواتير المشروع للخدمات المهنية والفواتير المتكررة للمرافق. يتكامل برنامج الفوترة بسلاسة مع أنظمة المحاسبة وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، حيث يتم تخزين معلومات العملاء والمنتج/الخدمة. عادةً ما تتم إدارة المرحلة الأخيرة من عملية إعداد الفواتير، والتي تتضمن إيصال الدفع، من خلال برنامج محاسبة أو وحدة ضمن حل أكبر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
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PayPal
paypal.com
PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.
Accelo
accelo.com
Accelo هو تطبيق سحابي لإدارة الأعمال يتضمن إدارة المشاريع، العملاء، والفواتير، ويساعد على تنظيم سير العمل وتحسين الكفاءة.
Apptivo
apptivo.com
أبتيفو هو منصة سحابية تحتوي على تطبيقات شاملة لإدارة الأعمال، تشمل المبيعات والتسويق والفواتير والدعم، بأسعار معقولة.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة مالية شاملة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقدم خدمات مثل إدارة المدفوعات والنفقات عبر حساب واحد سهل الاستخدام.
Avaza
avaza.com
Avaza هو برنامج شامل لإدارة المشاريع، يتضمن الدردشة، تتبع الوقت، إدارة النفقات، والفوترة، ويمكن الوصول إليه عبر الإنترنت من أي جهاز.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange هو تطبيق لأتمتة حسابات الدفع، يُسهِّل معالجة الفواتير وإدارة المدفوعات للشركات من خلال رقمنة العمليات.
BigTime
bigtime.net
تطبيق BigTime يساعد منظمات الخدمات المهنية على تتبع الوقت والنفقات، إدارة المشاريع، وتسريع عملية الفوترة بفضل واجهته السهلة الاستخدام.
Bill.com
bill.com
يقدم تطبيق Bill.com حلولاً قائمة على السحابة لأتمتة العمليات المالية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة تدفقات النقد.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time هو برنامج للتتبع والفوترة مصمم للمحامين والمهنيين، يسهل إدارة الوقت والفواتير من خلال حلول آمنة ومتكاملة.
Biller Genie
billergenie.com
حل قائم على السحابة حائز على جوائز يعمل على أتمتة الحسابات المستحقة القبض بدءًا من تقديم الفواتير ومتابعتها وتحصيلها - دون تغيير عمليتك الحالية. نقوم أيضًا بتعزيز برنامج المحاسبة الخاص بك، وربطه بمعالج الدفع الخاص بك، مما يضمن تكامل جميع الأنظمة بشكل كامل. من خلال سهولة الاستخدام لدينا، لا توجد تغييرات على أنظمتك الحالية. نحن نتكامل بسلاسة مع برنامج المحاسبة الحالي الخاص بك ويمكنك الاستمرار في استخدام معالج المدفوعات الحالي لديك. من خلال بضع نقرات، يمكن تشغيل Biller Genie خلال دقائق لتحصيل المستحقات الخاصة بك. بعد الإعداد الأولي، يمكنك الجلوس والاسترخاء.
Blinksale
blinksale.com
برنامج فواتير احترافي بسيط للغاية مصمم للعاملين المستقلين ورواد الأعمال المنفردين والفرق الصغيرة. Blinksale يجعل من السهل إرسال الفواتير والحصول على الأموال بسرعة - هذا كل شيء! الميزات التي أحبها مستخدمو Blinksale منذ عام 2005... إنشاء فواتير مخصصة لمرة واحدة أو متكررة تحويل التقديرات إلى فواتير تعيين شروط الدفع مثل net-30 أو تطبيق رسوم الدفع المتأخر التلقائي احصل على إشعار عندما يفتح العملاء الفواتير اقبل جميع أشكال الدفع الرئيسية باستخدام Stripe، الميزة الأكثر شعبية في Paypal وACH Blinksale؟ انها غير محدودة! فواتير غير محدودة عملاء غير محدودين مستخدمين غير محدودين ابدأ مع Blinksale اليوم!
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. أتمتة التمويل والفوترة (AR وAP والفواتير والاشتراكات والمدفوعات): تعمل مجموعات AR المؤتمتة بالكامل على تقليل وقت الدفع (DSO) بشكل كبير. يقدم محرك القواعد المتقدمة لدينا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب تلقائيًا، مما يضمن أعلى احتمالية للدفع، مع تمكين التواصل السريع والفعال مع العملاء. لا تقم مطلقًا بحساب دفعة بائع أخرى، وقم بتعيين فواتير البائع للمراجعة والموافقات. استفد من محرك الموافقة وأتمتة سير العمل لدينا لتوجيه جميع فواتيرك للحصول على دفعات محسنة. قم بتمكين الاشتراك/الفوترة المتكررة، وإعداد فواتير التقدم، وإنشاء الفواتير، والمدفوعات التلقائية، وخطط الدفع، والرسوم المتأخرة، والكوبونات، والفوترة عبر الإنترنت وبوابات العملاء التفاعلية، وكلها متكاملة ومتزامنة مع أنظمة المحاسبة وإدارة علاقات العملاء الحالية لديك. يضمن ترميز الدفع والاسترداد التلقائي للدفعات الفاشلة عدم تفويت أي دفعة وتكون جميع البيانات آمنة. 2. أتمتة المبيعات والنجاح (QTC، وCPQ، وNPS، وeSign): أتمتة عروض الأسعار للعملاء المحتملين، والتحكم في الأسعار وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام ميزات QTC وCPQ الخاصة بنا. كل شيء بدءًا من إنشاء عرض أسعار وحتى تحصيل الأموال النقدية من العملاء. قم بتمكين فريق المبيعات والنجاح لديك من التعامل مع عملية مراقبة الجودة وإزالة الاختناقات في الأقسام. لا مزيد من التخمين، اسمح لفريق المبيعات لديك بالتعامل مع جميع جوانب إنشاء العقد الجديد ضمن إطار عمل محدد بوضوح - بدءًا من عرض الأسعار وحتى التوقيع الإلكتروني والدفع. مشاركة جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات والفواتير والعقود عبر فريقك بأكمله بدءًا من مدير العملاء. استخدم مركز الاتصال المدمج في Armatic للتواصل مع عملائك. استفد من محرك Armatic Net Promotionr Score للانضمام إلى الشركات التي حققت نموًا أسرع مرتين مقارنة بالمنافسة. قم بتمكين فرقك من اتخاذ قرارات أفضل مدعومة بتعليقات العملاء. 3. أتمتة رأس المال البشري (eNPS، وتأييد الموظفين، والعقود، والسجلات الإلكترونية): قم بقياس وتحسين رضا موظفيك عن NPS الخاص بموظف Armatic. أنشئ حلقات تعليقات على التواصل مع موظفيك لزيادة الولاء ومشاركة الموظفين. قم بتضخيم الوصول الاجتماعي لشركتك من خلال دعم الموظفين. استفد من الشبكات الاجتماعية لموظفيك، من خلال توفير طريقة سهلة لهم لمشاركة معلومات الشركة المعتمدة. تصل المنشورات الاجتماعية لشركتك إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والموظفين الجدد المحتملين. قم بتزويد فريق الموارد البشرية لديك والمديرين عبر مؤسستك بحل للتوقيع الإلكتروني لجميع عقود الموظفين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن. شارك جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات وعقود الموظفين واتفاقيات عدم الإفصاح عبر فريقك بأكمله. يوفر مدير الاتصال بالموظفين في Armatic لفريقك إمكانية الوصول الفوري والسهل إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالموظف، بما في ذلك بيانات الاتصال والعقود والملاحظات المتعلقة بالموارد البشرية.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هو تطبيق لإدارة الأعمال يوفر أدوات لإدارة المشاريع، الفواتير، وتتبع العملاء في منصة واحدة سهلة الاستخدام.
BQE Core
bqe.com
تطبيق BQE Core يدير حسابات الشركات ومشاريعها بفعالية من خلال منصة سحابية موحدة تضم أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق جعل عملية إعداد الفواتير والحصول على الأموال بسيطة قدر الإمكان. يمكنك إرسال عدد غير محدود من الفواتير لعملائك، وتتبع حالة تلك الفواتير، وحتى قبول الدفعات عبر الإنترنت.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub عبارة عن نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات، مع المبيعات والتسويق والدعم والفواتير، لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء من منصة واحدة موحدة. إنها منصة لنمو الأعمال عالية القوة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك استخدام ConvergeHub لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. استخدمه لجذب العملاء المتوقعين، وإرسال الحملات، وتعزيز العملاء المحتملين، وإغلاق المبيعات، والرد على تذاكر الدعم، وإنشاء العقود، وتخزين المستندات، وإدارة المنتجات أو الخدمات، وإرسال عروض الأسعار، وإنشاء الفواتير، والمزيد. تتيح لك ميزات التخصيص والأتمتة القوية في ConvergeHub إمكانية تكوين عمليات الأعمال الخاصة بك وأتمتتها وزيادة الإنتاجية. يمنحك منظور ConvergeHub الشامل 360 درجة وعرض العملاء رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، ويسمح لك بتتبع جميع نقاط الاتصال من خلال سجل النشاط، ويتيح لك التخطيط للمحادثات القادمة مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال أي قناة - البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية أو الفاكس أو اجتماعي. تأتي التعليقات والملاحظات والعلامات والمهام والمواعيد والتقويمات والتذكيرات والإشعارات معًا لإبقائك على اتصال وتحديثًا. يمكنك تقسيم قوائمك وإنشاء قوالب وتشغيل حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ابق على اتصال وثيق مع عملائك من خلال تتبع حالات خدمة العملاء والرد عليها بسرعة. احصل على أموالك بسرعة عن طريق إنشاء عروض الأسعار وإرسال فواتير منتجاتك وخدماتك مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع الدفعات فور استلامها. تتيح لك أداة إنشاء التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إمكانية إنشاء تقاريرك الخاصة وتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات العمل بشكل مرئي. يتكامل ConvergeHub مع البرامج الأخرى من خلال العديد من عمليات التكامل الأصلية مثل QuickBooks وDocuSign وPandaDoc وRingcentral وTwilio وOffice365 وBox وDropbox وWordpress وما إلى ذلك، وكذلك من خلال Zapier وPiesync وAPIs وWebhooks.
Corcentric
corcentric.com
تقدم شركة Corcentric حلولاً كاملة من المصدر إلى الدفع ومن الطلب إلى النقد تركز على تقليل التكاليف وتحسين رأس المال العامل وإطلاق العنان للإيرادات. يتضمن عرض SaaS المعياري من المصدر إلى الدفع من Corcentric التحليلات والمصادر وإدارة الموردين وإدارة دورة حياة العقود والمشتريات وإدارة الفواتير والإدارة المالية وحلول الدفع. يمكن لحلول "الطلب إلى النقد" من Corcentric أن تقلل بشكل كبير من DSO الخاص بك عن طريق ضمان المدفوعات والقضاء على مخاطر الائتمان.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow هي أول منصة مسك الدفاتر الآلية الشاملة في العالم لمساعدة الشركات على إدارة شؤونها المالية بطريقة آلية باستخدام مساعد مباشر افتراضي تم تصميمه من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمحادثة. وتشمل المنتجات CratoBot® لأتمتة AP؛ CratoRev® لأتمتة الواقع المعزز، وCratoMatch ® للتسوية المصرفية. تدمج منصتنا حساباتك الدائنة والمستحقة في الوقت الفعلي، ونتأكد من تطبيق معاملاتك المصرفية بشكل صحيح مقابل الذمم الدائنة والمدينة.
Elopage
elopage.com
يرمز elopage إلى المنتج والدفع والأتمتة وهو عبارة عن منصة مبيعات متكاملة عبر الإنترنت. مع elopage، يمكن لرواد الأعمال إنشاء وبيع المنتجات الرقمية. وينصب التركيز على بناء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية عبر الإنترنت. تقدم الشركة متاجر متكاملة عبر الإنترنت بالإضافة إلى تبسيط المحاسبة وأتمتة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات وطرق الدفع الأكثر شيوعًا، بما في ذلك العملات المختلفة. بفضل الواجهات المتكاملة، يمكن أيضًا استخدام elopage بطريقة متوافقة. المقر الرئيسي الألماني وموقع الشركة في برلين.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Finom
finom.co
تطبيق Finom يوفر حسابات أعمال إلكترونية لإدارة العمليات المالية مثل الفواتير، المدفوعات، وإدارة النفقات من الهاتف أو الكمبيوتر.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC هي منصة المدفوعات الشاملة الوحيدة التي تساعد الشركات على مزامنة جميع مواردها المالية، والتحكم المركزي في التدفق النقدي، والمزامنة مع المحترف المالي المناسب في الوقت المناسب. حقق النمو بطرق جديدة وتمكينية عندما تجمع بين البرامج المبتكرة والخدمات التي لا مثيل لها.
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال. تحظى Fiskl بثقة أكثر من 170.000 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم، وتوفر إدارة مالية حائزة على جوائز ويمكن الوصول إليها من أي مكان عبر الهاتف المحمول. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: 🔹 قدرات محاسبية كاملة: يقدم Fiskl محاسبة كاملة ذات إدخال مزدوج تغطي الفواتير، واتصالات البنك/بطاقات الائتمان، وتتبع النفقات، والتسوية، والبيانات المالية، والمزيد. 🔹 الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم محرك التصنيف التلقائي الخاص بنا الذكاء الاصطناعي لتصنيف المعاملات تلقائيًا ومطابقة التحويلات وتسوية الحسابات، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي. 🔹 تطبيقات الهاتف المحمول: تتيح تطبيقات iOS وAndroid لدينا إدارة الشؤون المالية أثناء التنقل مع المحاسبة الكاملة على الهاتف المحمول - وهو أمر ضروري للشركات اليوم. 🔹 متعدد العملات: دعم متقدم متعدد العملات عبر 168 عملة مع التسوية الآلية للمعاملات الأجنبية. 🔹 التعامل مع الضرائب العالمية: امتثال ضريبي مدمج لأكثر من 100 دولة مع حسابات ضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير الآلية. 🔹 فواتير متعددة اللغات: قم بإنشاء فواتير احترافية بأكثر من 60 لغة للتواصل بسلاسة مع العملاء الدوليين. 🔹 خيارات دفع واسعة النطاق: يتكامل Fiskl مع بوابات الدفع الرائدة مثل Stripe وPayPal وApple Pay وغيرها الكثير. 🔹 الخلاصات المصرفية والمزامنة: استيراد المعاملات تلقائيًا من أكثر من 21000 بنك على مستوى العالم إلى المحاسبة عبر الخلاصات المصرفية ومحرك المزامنة الخاص بنا. 🔹 التقارير المخصصة: أنشئ بيانات مالية قابلة للتخصيص بالكامل مع سهولة السحب والإفلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لعملك. 🔹 التعاون: تتيح بوابات العميل مشاركة الفواتير والرؤية المحاسبية مع عملائك والمحاسب. 🔹 واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات: تتيح واجهات برمجة تطبيقات Fiskl ربط أدوات أخرى مثل أنظمة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء. 🔹 مناسب لأي صناعة: يتراوح المستخدمون من العاملين لحسابهم الخاص إلى متاجر البيع بالتجزئة إلى الوكالات - يقدم Fiskl خدماته لجميع أنواع الشركات الصغيرة. بفضل أتمتة Fiskl، والوصول عبر الهاتف المحمول، والتغطية العالمية السلسة، والتصميم البديهي، يمكنك أن تقول وداعًا للمتاعب المحاسبية. بدلاً من استخدام جداول البيانات، استمتع بنظرات عامة مالية ثاقبة في دقائق عبر سطح المكتب أو الهاتف المحمول. انضم إلى الآلاف من رواد الأعمال الذين قاموا بالتحول إلى Fiskl. سجل اليوم وتحكم في شؤونك المالية!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks هو تطبيق محاسبة وفوترة عبر الإنترنت يساعد الشركات الصغيرة والمستقلين في إدارة أموالهم، وتتبع النفقات، وإنشاء فواتير مخصصة.
Hiveage
hiveage.com
برنامج سريع وبسيط ومجاني للفواتير عبر الإنترنت في السحابة. تحظى Hiveage بثقة أكثر من 50.000 من المستقلين والشركات الصغيرة من 140 دولة. سواء أكان الأمر يتعلق بإرسال الفواتير أو قبول المدفوعات أو تحصيل الرسوم من العملاء تلقائيًا، فإن Hiveage يساعدك على التخلص من أموالك، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال يجمع بين المحاسبة والفواتير وإدارة المخزون والمشاريع وعلاقات العملاء في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هو تطبيق لإدارة تدفق العملاء للمستقلين، يوفر أدوات للفواتير، الاقتراحات، المدفوعات، الجدولة وإدارة العلاقات مع العملاء.
Invoice Temple
invoicetemple.com
تطبيق معبد الفاتورة يساعد أصحاب الأعمال على إنشاء وإدارة الفواتير بشكل سهل وفعال مع تخصيص القوالب وإدارة المدفوعات وسجلات المبيعات.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
تطبيق InvoiceBerry يمكّن المستقلين والشركات الصغيرة من إنشاء وإدارة الفواتير بسهولة وتتبع المدفوعات والنفقات.
Invoiced
invoiced.com
Invoiced تطبيق لإدارة الفواتير، يساعد الشركات في إنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات بكفاءة، مع دعم التخصيص والتكامل مع أنظمة المحاسبة.
Invoicera
invoicera.com
Invoicera هو تطبيق لإدارة الفواتير والنفقات، يوفر أتمتة إنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات مع ضمان الامتثال للقوانين.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
يوفر تطبيق Invoicesherpa أدوات لأتمتة إدارة الفواتير والمدفوعات المتأخرة، مع تكامل سهل مع برامج المحاسبة لتحسين التدفق النقدي.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird هو تطبيق محاسبة وفواتير يساعد الشركات في إدارة ماليتها بسهولة، يتضمن إنشاء الفواتير، تتبع النفقات، ويقدم تقارير مالية.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج لفوترة وإدارة مالية يتيح للمستخدمين إنشاء فواتير وتقديرات، وتتبع النفقات والدفعات، ويتميز بدعمه لعدة عملات ولغات.
Nutcache
nutcache.com
إدارة وتتبع المشاريع والمهام الخاصة بك، من البداية إلى النهاية. قم بتخطيط وتتبع وتنظيم مشاريعك ومهامك بشكل أفضل باستخدام برنامج الكل في واحد الذي يناسبك.
Ordway
ordwaylabs.com
منصة أتمتة الفوترة والإيرادات لتوسيع نطاق الأعمال التي تعمل على تبسيط كيفية قيام الشركات بتسعير المنتجات وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والتعرف على الإيرادات. تم تصميم النظام الأساسي المستند إلى السحابة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يزيل الحلول اليدوية في وظائف الحسابات المدينة والتعرف على الإيرادات ويقع بين التطبيق/إدارة علاقات العملاء ونظام المحاسبة. تعني منهجية REST API-first أنه يمكن تحقيق التكامل مع الأنظمة الحالية بأقل تأثير على الفرق الهندسية.
Outseta
outseta.com
Outseta هي المنصة الشاملة الوحيدة التي تدمج إدارة علاقات العملاء، وفواتير الاشتراك، وأدوات اتصال العملاء (البريد الإلكتروني، ومكتب المساعدة، والدردشة) لمساعدة الشركات الناشئة في مجال الاشتراك على الانطلاق بسرعة أكبر والتوسع بكفاءة أكبر. يوفر Outseta لشركتك رؤية واحدة واضحة لأداء عملك وجميع الأدوات التي تحتاجها لزيادة إيراداتك الشهرية المتكررة.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
Paddle
paddle.com
Paddle هو حل شامل لإدارة المدفوعات والاشتراكات للبرمجيات كخدمة (SaaS) يشمل معالجة الفواتير والضرائب وحماية ضد الاحتيال.
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو تطبيق لإدارة المشاريع وتتبع الوقت والفواتير، يساعد الأفراد والفرق على تنظيم المهام ومراقبة التقدم وإدارة الفواتير.
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
PHC GO
phcgo.net
برامج سريعة للشركات السريعة. يمكنك التحكم في الأعمال وتسريع نتائجك باستخدام برنامج الإدارة عبر الإنترنت المصمم خصيصًا لشركتك.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم لتبسيط إعداد الفواتير والإدارة المالية للشركات الصغيرة والمستقلين. تقدم ProfitBooks ميزات مثل قوالب الفواتير القابلة للتخصيص، وجمع الدفع عبر الإنترنت، والتتبع السهل للمدفوعات والمستحقات، وتساعد المستخدمين على تبسيط عملياتهم المحاسبية وتحسين التدفق النقدي — كل ذلك مجانًا.
Quipu
getquipu.com
اكتشف طريقة جديدة لإدارة أعمالك. برنامج الفواتير للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy هو تطبيق CRM شامل يدير جميع مراحل عملية البيع من التنقيب إلى الدفع، مع توفير أدوات للفوترة وإدارة العملاء والتسويق.
Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
Stampli
stampli.com
يعمل تطبيق Stampli على أتمتة عمليات الحسابات المستحقة الدفع، مع تحسين التواصل وإدارة الفواتير من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash هو منصة سحابية شاملة تجمع أدوات مثل إدارة المشاريع، ومتابعة الوقت، والفواتير، وCRM لتبسيط العمل وتعاون الشركات.
Teamleader
teamleader.eu
تطبيق Teamleader يجمع بين إدارة المشاريع، وإدارة علاقات العملاء، والحسابات في مكان واحد، مما يسهل تنظيم العمل والمتابعة الفعالة.
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق TrulySmall هو حل محاسبي للشركات الصغيرة، يوفر أدوات لأتمتة المحاسبة وإرسال الفواتير وتتبع الدخل والنفقات بفعالية.
vcita
vcita.com
تطبيق VCITA يساعد في إدارة الأعمال لمقدمي الخدمات عبر جدولة المواعيد، إدارة العملاء، والفواتير، مما يسهل العمليات اليومية.
Veem
veem.com
تطبيق Veem هو منصة دفع عالمية تتيح للشركات إرسال واستقبال المدفوعات بسرعة وأمان عبر أكثر من 100 دولة و70 عملة.
Wave
waveapps.com
تطبيق Wave يقدم خدمات المحاسبة والإدارة المالية للشركات الصغيرة، مع ميزات تتضمن تتبع الدخل والمصروفات، الفواتير، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت.
Xero
xero.com
Xero هو برنامج محاسبة سحابية يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة الفواتير والنفقات والرواتب والتقارير المالية.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks هو تطبيق محاسبة سحابي يساعد الشركات الصغيرة على إدارة الفواتير والمصروفات وتتبع الأداء المالي بسهولة.
Zoho Books
zoho.com
كتب زوهو هو تطبيق محاسبة يتيح تتبع النفقات، إدارة الفواتير، والمصالحة المصرفية بكفاءة للشركات.
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