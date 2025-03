برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية - ترينيداد وتوباغو

Bill.com

Bill.com هو مزود للبرامج المستندة إلى مجموعة النظراء التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكتب الخلفي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تقوم منصة Bill.com بتوصيل الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية وتدفقاتها الخارجية. ومن بين المنافسين الكبار Tipalti و Yaypay. Bill.com يشارك في أكبر المؤسسات المالية الأمريكية ، أكثر من 70 ٪ من أفضل 100 شركة محاسبة أمريكية ، وقيادة حزم برامج المحاسبة بما في ذلك Oracle Netsuite و Sage Intacct. و Quickbooks و Xero ، وهو المزود المفضل لحلول الدفع الرقمية لاتفاق السلام. com ، الشركة الفرعية للتكنولوجيا في المعهد الأمريكي لـ CPAS (AICPA). يتم تقديمه للمؤسسات المالية كجزء من نظامها الإيكولوجي المصرفي على الإنترنت. من بين العملاء الحاليين بنك JPMorgan Chase Commercial Bank و Wells Fargo و Commerce Bank و First National Bank of Omaha. يستخدم Bank of America و PNC أيضًا Bill.com كجزء من عروض تكنولوجيا المدفوعات الخاصة بهم. اعتبارًا من عام 2019 ، تمتلك الشركة مكاتب في سان خوسيه وكاليفورنيا وهيوستن ، تكساس.