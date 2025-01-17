متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية - بالاو
تستخدم الشركات برامج الفواتير والفوترة لإنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء، وتطلب الدفع مقابل المنتجات والخدمات المقدمة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية إعداد الفواتير، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين ويعزز دقة الفواتير. تُستخدم برامج الفواتير والفوترة بشكل أساسي من قبل متخصصي المحاسبة، ويمكن أيضًا استخدامها من قبل مندوبي المبيعات أو مديري المشاريع لتزويد العملاء بتقديرات أو فواتير مبدئية. وهو يدعم احتياجات الفوترة المختلفة، مثل فواتير المشروع للخدمات المهنية والفواتير المتكررة للمرافق. يتكامل برنامج الفوترة بسلاسة مع أنظمة المحاسبة وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، حيث يتم تخزين معلومات العملاء والمنتج/الخدمة. عادةً ما تتم إدارة المرحلة الأخيرة من عملية إعداد الفواتير، والتي تتضمن إيصال الدفع، من خلال برنامج محاسبة أو وحدة ضمن حل أكبر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
إرسال تطبيق جديد
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفرض عليهم رسومًا مقابل مزايا مثل المعاملات بنقرة واحدة وذاكرة كلمة المرور. تأسست شركة PayPal في عام 1998 باسم Confinity، وتم طرحها للاكتتاب العام الأولي في عام 2002. وأصبحت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة eBay في وقت لاحق من ذلك العام، بقيمة 1.5 مليار دولار. قامت شركة eBay بفصل PayPal في عام 2015 لمساهمي eBay. احتلت الشركة المرتبة 204 في قائمة Fortune 500 لعام 2019 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات.
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد والمزيد، بغض النظر عن مكان وجودك. مع التركيز على الوقت والمال، تمنحك منصة إدارة عمل العميل نظرة شاملة لأحدث بيانات الأعمال والأداء المالي. من خلال مركزية اتصالات العملاء والأنشطة والعمل في منصة واحدة، فأنت تعرف دائمًا مكان الأشياء دون الحاجة إلى طلب تحديث الحالة. تعمل Accelo على تبسيط سير العمل وزيادة الكفاءة عبر الأعمال والفرق لتعزيز الرؤية والتنسيق، مما يساعد القادة على إدارة الأعمال والمهنيين على التركيز على العمل الأكثر أهمية. ومن خلال تسخير الأتمتة القوية، يتم تمكين المديرين من تسليم المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية بسهولة. تمنح تحليلات Accelo الحديثة والآمنة القادة الثقة لاتخاذ قرارات ذكية، مما يضمن نمو الأعمال وازدهارها.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. فهو يسمح لك بإدارة أي مهمة تجارية تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا يوجد تسعير لكل تطبيق؛ يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا من 10 دولارات شهريًا فقط لكل مستخدم. سواء كنت تستخدم Apptivo لتطبيق واحد أو لإدارة عملك بالكامل، فسوف يقدم قيمة مذهلة للمؤسسة. تغطي تطبيقاتها دورة حياة العميل الكاملة: * التسويق: إنشاء قوائم مستهدفة لجهات الاتصال، وإنشاء حملات البريد الإلكتروني وتقديمها، وتتبع التحليلات. * المبيعات: قدرة كاملة على إدارة علاقات العملاء (CRM) مع إدارة قوية للاتصالات وخط أنابيب المبيعات والأتمتة وإعداد التقارير. * مكتب المساعدة: نظام تذاكر قوي مع تكامل البريد الإلكتروني وبوابة الويب وتتبع الوقت. * إدارة المشروع: إدارة جداول المشروع عبر مخططات جانت، وتتبع الوقت والمعالم، وفاتورة الجهد المبذول. * الخدمة الميدانية: تعيين أمر العمل وإرساله، وصورة الهاتف المحمول، والوقت، والتقاط المواد، وإعداد الفواتير. * عرض الأسعار والفوترة: أنشئ عروض أسعار احترافية وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى عميلك من خلال إمكانات الفوترة المتكاملة والفوترة المتكررة. * إدارة الطلبات: تحويل عروض الأسعار إلى طلبات، وتتبع المخزون والشحنات، وإصدار فاتورة للعميل مقابل منتجك. * المشتريات وسلسلة التوريد: إدارة البائعين وتتبع أوامر الشراء والفواتير وإدارة المخزون. يتم استخدام Apptivo من قبل مئات الآلاف من الشركات من 193 دولة حول العالم ويمكنها استيعاب مستشارين مستقلين تصل قيمة شركاتهم إلى مليار دولار. تعد مرونة Apptivo أحد عناصر التمييز الأساسية الثلاثة: القدرة على تحمل التكاليف والمرونة والقدرة. بفضل مجموعته الكاملة من تطبيقات الأعمال المتاحة بسعر واحد، فإنه يوفر ميزات غنية وقوية عبر مجموعة واسعة من التطبيقات التي توفر إمكانات لا مثيل لها لقيمتها، مع إمكانات التكوين الأفضل في فئتها التي تجعل النظام مرنًا لأي نوع من أنواع التطبيقات. عمل.
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة تمويل شاملة للشركات الحديثة، حيث تساعد أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء آسيا على توفير الوقت والمال من خلال المدفوعات الدولية، وإدارة النفقات، وإدارة المدفوعات، وحلول إدارة المستحقات - يمكن الوصول إليها عبر حساب واحد سهل الاستخدام. يقع المقر الرئيسي لشركة Aspire في سنغافورة، ويعمل بها أكثر من 450 موظفًا في خمس دول وتدعمها شركات رأس المال الاستثماري العالمية رفيعة المستوى، بما في ذلك Sequoia وLightspeed وY-Combinator وTencent وPaypal. في عام 2023، أغلقت أسباير جولة C من السلسلة C تجاوزت فيها الاكتتاب 100 مليون دولار أمريكي وأعلنت أنها حققت الربحية.
Avaza
avaza.com
توفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لإدارة أعمالك التي تركز على العميل. يتضمن ذلك إدارة المشاريع والتعاون والدردشة الجماعية وجدولة الموارد وتتبع الوقت وإدارة النفقات وعروض الأسعار وإعداد الفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الشركات. تعد Avaza مفيدة بشكل خاص لشركات الاستشارات والخدمات المهنية التي تحتاج إلى كل هذه الوظائف، وتتمتع بمصدر واحد للحقيقة وتقارير قوية. تم إنشاء Avaza في السحابة وهو متاح على أي جهاز.
AvidXchange
avidxchange.com
AvidXchange هي شركة رائدة في مجال توفير برامج أتمتة الحسابات الدائنة ("AP") وحلول الدفع لشركات السوق المتوسطة ومورديها. تعمل برمجيات AvidXchange القائمة على البرمجيات كخدمة والمنصة الشاملة للدفع على رقمنة وأتمتة سير عمل AP لأكثر من 8800 شركة، كما قامت بسداد دفعات لأكثر من 965000 عميل مورد لمشتريها على مدار السنوات الخمس الماضية . تتميز AvidXchange بواحدة من أكبر شبكات الموردين للسوق المتوسطة، وتقدم خبرة صناعية متعمقة في مجال العقارات وإدارة الجمعيات المجتمعية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتعليم والضيافة والخدمات المهنية، بالإضافة إلى البناء والخدمات المالية والإعلام من خلال الاستحواذ على Core Associates وBankTEL وFastPay. بالإضافة إلى ذلك، AvidXchange, Inc. هي شركة إرسال أموال مرخصة للمدفوعات B2B في الولايات المتحدة، ومرخصة كشركة تحويل أموال من قبل وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك، بالإضافة إلى جميع الولايات الأخرى التي تتطلب حصول AvidXchange على ترخيص.
BigTime
bigtime.net
تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام الموارد إلى الحد الأقصى، وتسريع دورة الحسابات المدينة، وربط مصادر البيانات المتفرقة، تسهل BigTime على شركات الخدمات المهنية التوسع والنمو. مع أكثر من 2800 عميل وأكثر من 20 عامًا من الخبرة، تم تصميم BigTime لتمكنك من العمل بسرعة، والعمل بمرونة وسرعة، وتمكينك من حل تحديات اليوم مع التوسع معك في فرص الغد.
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أهم المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤسسات المالية الأمريكية، وأكثر من 70% من أفضل 100 شركة محاسبة أمريكية، وحزم البرامج المحاسبية الرائدة بما في ذلك Oracle NetSuite، وSage Intacct.، وQuickBooks، وXero، وهو المزود المفضل لحلول الدفع الرقمية لـ CPA. com، الشركة التكنولوجية التابعة للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA). يتم تقديم Bill.com Connect، وهي عبارة عن منصة لأتمتة المدفوعات الشاملة ذات العلامات البيضاء، للمؤسسات المالية كجزء من من النظام البيئي للخدمات المصرفية للأعمال عبر الإنترنت. يشمل العملاء الحاليون بنك جيه بي مورجان تشيس التجاري، وويلز فارجو، والبنك التجاري، والبنك الوطني الأول في أوماها. يستخدم Bank of America وPNC أيضًا موقع Bill.com كجزء من عروض تكنولوجيا الدفع الخاصة بهما. اعتبارًا من عام 2019، تمتلك الشركة مكاتب في سان خوسيه، كاليفورنيا وهيوستن، تكساس.
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time هو برنامج سحابي لتتبع الوقت والفوترة مصمم للمحامين والاستشاريين ورجال الأعمال والمهنيين المستقلين. نحن هنا للتأكد من أن وقتك القابل للفوترة يتم تتبعه وتنظيمه وإصدار فواتير له والوصول إليه بشكل آمن من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. الوقت هو المال ومن المهم متابعة كليهما. نحن ملتزمون بتبسيط نظام الفوترة الخاص بك من خلال ميزات رائدة في الصناعة وفريق دعم العملاء الحائز على جوائز.
Biller Genie
billergenie.com
حل قائم على السحابة حائز على جوائز يعمل على أتمتة الحسابات المستحقة القبض بدءًا من تقديم الفواتير ومتابعتها وتحصيلها - دون تغيير عمليتك الحالية. نقوم أيضًا بتعزيز برنامج المحاسبة الخاص بك، وربطه بمعالج الدفع الخاص بك، مما يضمن تكامل جميع الأنظمة بشكل كامل. من خلال سهولة الاستخدام لدينا، لا توجد تغييرات على أنظمتك الحالية. نحن نتكامل بسلاسة مع برنامج المحاسبة الحالي الخاص بك ويمكنك الاستمرار في استخدام معالج المدفوعات الحالي لديك. من خلال بضع نقرات، يمكن تشغيل Biller Genie خلال دقائق لتحصيل المستحقات الخاصة بك. بعد الإعداد الأولي، يمكنك الجلوس والاسترخاء.
Blinksale
blinksale.com
برنامج فواتير احترافي بسيط للغاية مصمم للعاملين المستقلين ورواد الأعمال المنفردين والفرق الصغيرة. Blinksale يجعل من السهل إرسال الفواتير والحصول على الأموال بسرعة - هذا كل شيء! الميزات التي أحبها مستخدمو Blinksale منذ عام 2005... إنشاء فواتير مخصصة لمرة واحدة أو متكررة تحويل التقديرات إلى فواتير تعيين شروط الدفع مثل net-30 أو تطبيق رسوم الدفع المتأخر التلقائي احصل على إشعار عندما يفتح العملاء الفواتير اقبل جميع أشكال الدفع الرئيسية باستخدام Stripe، الميزة الأكثر شعبية في Paypal وACH Blinksale؟ انها غير محدودة! فواتير غير محدودة عملاء غير محدودين مستخدمين غير محدودين ابدأ مع Blinksale اليوم!
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. أتمتة التمويل والفوترة (AR وAP والفواتير والاشتراكات والمدفوعات): تعمل مجموعات AR المؤتمتة بالكامل على تقليل وقت الدفع (DSO) بشكل كبير. يقدم محرك القواعد المتقدمة لدينا الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب تلقائيًا، مما يضمن أعلى احتمالية للدفع، مع تمكين التواصل السريع والفعال مع العملاء. لا تقم مطلقًا بحساب دفعة بائع أخرى، وقم بتعيين فواتير البائع للمراجعة والموافقات. استفد من محرك الموافقة وأتمتة سير العمل لدينا لتوجيه جميع فواتيرك للحصول على دفعات محسنة. قم بتمكين الاشتراك/الفوترة المتكررة، وإعداد فواتير التقدم، وإنشاء الفواتير، والمدفوعات التلقائية، وخطط الدفع، والرسوم المتأخرة، والكوبونات، والفوترة عبر الإنترنت وبوابات العملاء التفاعلية، وكلها متكاملة ومتزامنة مع أنظمة المحاسبة وإدارة علاقات العملاء الحالية لديك. يضمن ترميز الدفع والاسترداد التلقائي للدفعات الفاشلة عدم تفويت أي دفعة وتكون جميع البيانات آمنة. 2. أتمتة المبيعات والنجاح (QTC، وCPQ، وNPS، وeSign): أتمتة عروض الأسعار للعملاء المحتملين، والتحكم في الأسعار وإتمام الصفقات بشكل أسرع باستخدام ميزات QTC وCPQ الخاصة بنا. كل شيء بدءًا من إنشاء عرض أسعار وحتى تحصيل الأموال النقدية من العملاء. قم بتمكين فريق المبيعات والنجاح لديك من التعامل مع عملية مراقبة الجودة وإزالة الاختناقات في الأقسام. لا مزيد من التخمين، اسمح لفريق المبيعات لديك بالتعامل مع جميع جوانب إنشاء العقد الجديد ضمن إطار عمل محدد بوضوح - بدءًا من عرض الأسعار وحتى التوقيع الإلكتروني والدفع. مشاركة جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات والفواتير والعقود عبر فريقك بأكمله بدءًا من مدير العملاء. استخدم مركز الاتصال المدمج في Armatic للتواصل مع عملائك. استفد من محرك Armatic Net Promotionr Score للانضمام إلى الشركات التي حققت نموًا أسرع مرتين مقارنة بالمنافسة. قم بتمكين فرقك من اتخاذ قرارات أفضل مدعومة بتعليقات العملاء. 3. أتمتة رأس المال البشري (eNPS، وتأييد الموظفين، والعقود، والسجلات الإلكترونية): قم بقياس وتحسين رضا موظفيك عن NPS الخاص بموظف Armatic. أنشئ حلقات تعليقات على التواصل مع موظفيك لزيادة الولاء ومشاركة الموظفين. قم بتضخيم الوصول الاجتماعي لشركتك من خلال دعم الموظفين. استفد من الشبكات الاجتماعية لموظفيك، من خلال توفير طريقة سهلة لهم لمشاركة معلومات الشركة المعتمدة. تصل المنشورات الاجتماعية لشركتك إلى عدد كبير من العملاء المحتملين والموظفين الجدد المحتملين. قم بتزويد فريق الموارد البشرية لديك والمديرين عبر مؤسستك بحل للتوقيع الإلكتروني لجميع عقود الموظفين وتخزينها وإدارتها بشكل آمن. شارك جميع بيانات الاتصالات التاريخية والملفات والمستندات وعقود الموظفين واتفاقيات عدم الإفصاح عبر فريقك بأكمله. يوفر مدير الاتصال بالموظفين في Armatic لفريقك إمكانية الوصول الفوري والسهل إلى جميع المعلومات ذات الصلة بالموظف، بما في ذلك بيانات الاتصال والعقود والملاحظات المتعلقة بالموارد البشرية.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير العملاء وتتبع الإيرادات وإدارة الموارد. إدارة المشاريع قم بتعيين المشاريع والمهام لفريقك، وحدد أولويات أسبوعك وشاهد بالضبط كيف تتقدم مشاريعك. حدد ميزانيات المشروع وتجنب التكاليف غير المتوقعة. عرض كانبان، ومؤقت متكامل لسهولة إعداد الفواتير، والتعاون مع شركاء خارجيين للعمل بكفاءة. تتبع وقت الفريق احصل على تقرير فوري عن الساعات التي تم تتبعها لفريقك باستخدام جداول زمنية دقيقة ومعرفة من تجاوز طاقته في لمحة. راقب استخدام عملك واحصل على وضوح بشأن كفاءة فريقك وربحيته. قم بتخطيط مواردك مسبقًا للحفاظ على مشاريعك في المسار الصحيح وفي حدود الميزانية. CRM إدارة عملائك ومشاريعهم في مكان واحد. قم بإنشاء ملفات تعريف عميل فريدة تحتوي على جميع الملاحظات وجهات الاتصال والأسعار والعلامات الخاصة بك. قم بدعوة عملائك إلى بوابة العميل التي تحمل علامتك التجارية حيث يمكنهم الوصول إلى المشاريع والمستندات والروابط التي شاركتها معهم.
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في تقديم الخدمات لعملائك بدلاً من إدارة العمليات الداخلية.
CloudBooks
cloudbooksapp.com
يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق جعل عملية إعداد الفواتير والحصول على الأموال بسيطة قدر الإمكان. يمكنك إرسال عدد غير محدود من الفواتير لعملائك، وتتبع حالة تلك الفواتير، وحتى قبول الدفعات عبر الإنترنت.
ConvergeHub
convergehub.com
ConvergeHub عبارة عن نظام لإدارة علاقات العملاء (CRM) على مستوى المؤسسات، مع المبيعات والتسويق والدعم والفواتير، لإدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء من منصة واحدة موحدة. إنها منصة لنمو الأعمال عالية القوة مصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك استخدام ConvergeHub لإنجاز جميع الأنشطة المتعلقة بالعملاء خلال كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. استخدمه لجذب العملاء المتوقعين، وإرسال الحملات، وتعزيز العملاء المحتملين، وإغلاق المبيعات، والرد على تذاكر الدعم، وإنشاء العقود، وتخزين المستندات، وإدارة المنتجات أو الخدمات، وإرسال عروض الأسعار، وإنشاء الفواتير، والمزيد. تتيح لك ميزات التخصيص والأتمتة القوية في ConvergeHub إمكانية تكوين عمليات الأعمال الخاصة بك وأتمتتها وزيادة الإنتاجية. يمنحك منظور ConvergeHub الشامل 360 درجة وعرض العملاء رؤى متعمقة قابلة للتنفيذ، ويسمح لك بتتبع جميع نقاط الاتصال من خلال سجل النشاط، ويتيح لك التخطيط للمحادثات القادمة مع العملاء المحتملين والعملاء من خلال أي قناة - البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل النصية أو الفاكس أو اجتماعي. تأتي التعليقات والملاحظات والعلامات والمهام والمواعيد والتقويمات والتذكيرات والإشعارات معًا لإبقائك على اتصال وتحديثًا. يمكنك تقسيم قوائمك وإنشاء قوالب وتشغيل حملات تسويقية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية. ابق على اتصال وثيق مع عملائك من خلال تتبع حالات خدمة العملاء والرد عليها بسرعة. احصل على أموالك بسرعة عن طريق إنشاء عروض الأسعار وإرسال فواتير منتجاتك وخدماتك مباشرةً من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وتتبع الدفعات فور استلامها. تتيح لك أداة إنشاء التقارير ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إمكانية إنشاء تقاريرك الخاصة وتتبع التقدم المحرز في كل مجال من مجالات العمل بشكل مرئي. يتكامل ConvergeHub مع البرامج الأخرى من خلال العديد من عمليات التكامل الأصلية مثل QuickBooks وDocuSign وPandaDoc وRingcentral وTwilio وOffice365 وBox وDropbox وWordpress وما إلى ذلك، وكذلك من خلال Zapier وPiesync وAPIs وWebhooks.
Corcentric
corcentric.com
تقدم شركة Corcentric حلولاً كاملة من المصدر إلى الدفع ومن الطلب إلى النقد تركز على تقليل التكاليف وتحسين رأس المال العامل وإطلاق العنان للإيرادات. يتضمن عرض SaaS المعياري من المصدر إلى الدفع من Corcentric التحليلات والمصادر وإدارة الموردين وإدارة دورة حياة العقود والمشتريات وإدارة الفواتير والإدارة المالية وحلول الدفع. يمكن لحلول "الطلب إلى النقد" من Corcentric أن تقلل بشكل كبير من DSO الخاص بك عن طريق ضمان المدفوعات والقضاء على مخاطر الائتمان.
Cratoflow
cratoflow.com
Cratoflow هي أول منصة مسك الدفاتر الآلية الشاملة في العالم لمساعدة الشركات على إدارة شؤونها المالية بطريقة آلية باستخدام مساعد مباشر افتراضي تم تصميمه من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للمحادثة. وتشمل المنتجات CratoBot® لأتمتة AP؛ CratoRev® لأتمتة الواقع المعزز، وCratoMatch ® للتسوية المصرفية. تدمج منصتنا حساباتك الدائنة والمستحقة في الوقت الفعلي، ونتأكد من تطبيق معاملاتك المصرفية بشكل صحيح مقابل الذمم الدائنة والمدينة.
Elopage
elopage.com
يرمز elopage إلى المنتج والدفع والأتمتة وهو عبارة عن منصة مبيعات متكاملة عبر الإنترنت. مع elopage، يمكن لرواد الأعمال إنشاء وبيع المنتجات الرقمية. وينصب التركيز على بناء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية عبر الإنترنت. تقدم الشركة متاجر متكاملة عبر الإنترنت بالإضافة إلى تبسيط المحاسبة وأتمتة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات وطرق الدفع الأكثر شيوعًا، بما في ذلك العملات المختلفة. بفضل الواجهات المتكاملة، يمكن أيضًا استخدام elopage بطريقة متوافقة. المقر الرئيسي الألماني وموقع الشركة في برلين.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Finom
finom.co
توفر Finom حسابًا تجاريًا عبر الإنترنت بالكامل، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في العمليات المالية وتبسيطها. فهو يدمج أدوات الدفع العالمية، والفواتير الذكية، ومسك الدفاتر الآلي، ووظائف إدارة نفقات الفريق. تم تصميم خطط اشتراك Finom للشركات من أي حجم، بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص والشركات الناشئة وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. مع Finom، سوف تحصل على رقم IBAN أوروبي جاهز بالكامل عبر الإنترنت خلال 1-3 أيام عمل. يتميز حساب الأعمال الذي تفتحه بقائمة كاملة من المزايا التي ستتيح لك إدارة أموالك مباشرة من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول: - بطاقات خصم مجانية لك ولفريقك مع استرداد نقدي يصل إلى 3%؛ - مدفوعات مريحة أثناء التنقل باستخدام Apple Pay وGoogle Pay؛ - حدود سحب شهرية مجانية من أجهزة الصراف الآلي حسب الخطة المختارة؛ - حجم تحويلات SEPA والخصم المباشر مجانًا وفقًا للخطة المختارة؛ - المدفوعات في جميع أنحاء العالم (150 دولة) بدون رسوم خفية؛ - لوحة معلومات العملات الأجنبية المباشرة، 24 عملة، وأسعار ممتازة (Interbank + 0,5%)؛ - الفواتير الذكية التي تمكنك من الحصول على دفعات أسرع مرتين. - يمكن ربط الحسابات الأخرى بسهولة بلوحة تحكم Finom الخاصة بك؛ - تصدير البيانات الجاهزة للمحاسبة والوصول إلى محفظة الفريق المخصصة؛ - ميزات مدمجة تساعد في توفير المال للمحاسبين ومستشاري الضرائب؛ - فريق خدمة العملاء متاح عبر الهاتف والفيديو والدردشة. - أعلى مستوى من إجراءات الأمن وحماية الأموال.
FINSYNC
finsync.com
FINSYNC هي منصة المدفوعات الشاملة الوحيدة التي تساعد الشركات على مزامنة جميع مواردها المالية، والتحكم المركزي في التدفق النقدي، والمزامنة مع المحترف المالي المناسب في الوقت المناسب. حقق النمو بطرق جديدة وتمكينية عندما تجمع بين البرامج المبتكرة والخدمات التي لا مثيل لها.
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال. تحظى Fiskl بثقة أكثر من 170.000 شركة صغيرة ومتوسطة على مستوى العالم، وتوفر إدارة مالية حائزة على جوائز ويمكن الوصول إليها من أي مكان عبر الهاتف المحمول. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: 🔹 قدرات محاسبية كاملة: يقدم Fiskl محاسبة كاملة ذات إدخال مزدوج تغطي الفواتير، واتصالات البنك/بطاقات الائتمان، وتتبع النفقات، والتسوية، والبيانات المالية، والمزيد. 🔹 الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: يستخدم محرك التصنيف التلقائي الخاص بنا الذكاء الاصطناعي لتصنيف المعاملات تلقائيًا ومطابقة التحويلات وتسوية الحسابات، مما يوفر ساعات من العمل اليدوي. 🔹 تطبيقات الهاتف المحمول: تتيح تطبيقات iOS وAndroid لدينا إدارة الشؤون المالية أثناء التنقل مع المحاسبة الكاملة على الهاتف المحمول - وهو أمر ضروري للشركات اليوم. 🔹 متعدد العملات: دعم متقدم متعدد العملات عبر 168 عملة مع التسوية الآلية للمعاملات الأجنبية. 🔹 التعامل مع الضرائب العالمية: امتثال ضريبي مدمج لأكثر من 100 دولة مع حسابات ضريبة القيمة المضافة وإعداد التقارير الآلية. 🔹 فواتير متعددة اللغات: قم بإنشاء فواتير احترافية بأكثر من 60 لغة للتواصل بسلاسة مع العملاء الدوليين. 🔹 خيارات دفع واسعة النطاق: يتكامل Fiskl مع بوابات الدفع الرائدة مثل Stripe وPayPal وApple Pay وغيرها الكثير. 🔹 الخلاصات المصرفية والمزامنة: استيراد المعاملات تلقائيًا من أكثر من 21000 بنك على مستوى العالم إلى المحاسبة عبر الخلاصات المصرفية ومحرك المزامنة الخاص بنا. 🔹 التقارير المخصصة: أنشئ بيانات مالية قابلة للتخصيص بالكامل مع سهولة السحب والإفلات لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية لعملك. 🔹 التعاون: تتيح بوابات العميل مشاركة الفواتير والرؤية المحاسبية مع عملائك والمحاسب. 🔹 واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات: تتيح واجهات برمجة تطبيقات Fiskl ربط أدوات أخرى مثل أنظمة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وإدارة علاقات العملاء. 🔹 مناسب لأي صناعة: يتراوح المستخدمون من العاملين لحسابهم الخاص إلى متاجر البيع بالتجزئة إلى الوكالات - يقدم Fiskl خدماته لجميع أنواع الشركات الصغيرة. بفضل أتمتة Fiskl، والوصول عبر الهاتف المحمول، والتغطية العالمية السلسة، والتصميم البديهي، يمكنك أن تقول وداعًا للمتاعب المحاسبية. بدلاً من استخدام جداول البيانات، استمتع بنظرات عامة مالية ثاقبة في دقائق عبر سطح المكتب أو الهاتف المحمول. انضم إلى الآلاف من رواد الأعمال الذين قاموا بالتحول إلى Fiskl. سجل اليوم وتحكم في شؤونك المالية!
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجانًا لمدة 30 يومًا.
Hiveage
hiveage.com
برنامج سريع وبسيط ومجاني للفواتير عبر الإنترنت في السحابة. تحظى Hiveage بثقة أكثر من 50.000 من المستقلين والشركات الصغيرة من 140 دولة. سواء أكان الأمر يتعلق بإرسال الفواتير أو قبول المدفوعات أو تحصيل الرسوم من العملاء تلقائيًا، فإن Hiveage يساعدك على التخلص من أموالك، حتى تتمكن من التركيز على الأشياء المهمة.
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد. تحكم في جميع وظائف عملك وقم بمزامنتها بسلاسة مع Hold. ابدأ في استخدام نظام ERP السحابي العالمي اليوم!
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذكير الدفع التلقائي - بوابة العميل + تسجيل الدخول
Invoice Temple
invoicetemple.com
يعد Invoice Temple حلاً نهائيًا للفواتير مصممًا حصريًا لأصحاب الأعمال الصغيرة. يوفر تطبيقنا منصة سهلة الاستخدام وفعالة، مما يمكّن رواد الأعمال من إنشاء فواتير احترافية دون عناء. بفضل مجموعة من الميزات الرائعة، يضمن Invoice Temple أن تصبح عملية إعداد الفواتير عملية بسيطة ومبسطة حتى للأفراد الأقل ذكاءً في مجال التكنولوجيا. من خلال اختيار Invoice Temple، يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من قوالب الفواتير القابلة للتخصيص، مما يسمح لك بتخصيص فواتيرك باستخدام شعارك وتفاصيل العمل والمخطط الفريد. هذا المستوى من التخصيص لا يعزز احترافك فحسب، بل يعزز أيضًا هوية علامتك التجارية، ويغرس الثقة في عملائك وعملائك. علاوة على ذلك، يقوم Invoice Temple بدمج أوامر الشراء وسجلات الشراء الخاصة بك بسلاسة، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا ويضمن الدقة في سجلاتك المالية. يمكنك أيضًا الاستفادة من إمكانات إدارة المخزون لدينا، مما يتيح لك الحفاظ على عرض فوري لمستويات مخزونك وتجنب الأخطاء. من خلال لوحة التحكم الشاملة لدينا، يتم مركزية جميع فواتيرك وتقديراتك وفواتيرك بشكل مريح، مما يلغي الحاجة إلى حفظ السجلات يدويًا. يوفر تطبيقنا أيضًا أنظمة إشعارات وتذكيرات لمساعدتك في تتبع المدفوعات وإرسال تذكيرات ودية لعملائك.
InvoiceBerry
invoiceberry.com
فواتير بسيطة وفعالة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمستقلين. إرسال الفواتير وتتبع النفقات وتتبع مدفوعات العملاء. سجل اليوم!
Invoiced
invoiced.com
Invoiced عبارة عن منصة حائزة على جوائز تساعد المشترين والبائعين على التفاعل، مما يضمن إدارة سلسة للفواتير، ومعاملات آمنة، ومدفوعات سريعة. موثوق به من قبل آلاف الشركات في 92 دولة وتمت معالجة ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من المعاملات. تشتهر Invoiced بتحسين إدارة التدفق النقدي وعمليات الفوترة وخدمات الاشتراك، وتقدم حلولاً مخصصة للشركات في كل مرحلة من مراحل النمو. ابدأ رحلتك السهلة للحسابات مستحقة القبض والحسابات مستحقة الدفع مع Invoiced اليوم، أو قم بجدولة عرض توضيحي لمعرفة المزيد.
Invoicera
invoicera.com
عزز كفاءة عملك من خلال برنامج الفوترة عبر الإنترنت سهل الاستخدام، والذي يثق به 4 ملايين مستخدم. جربه مجانا الآن.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
احصل على أموالك بشكل أسرع من خلال أتمتة عملياتك المحاسبية. يقوم برنامج تذكير الفواتير وتحصيلها المتقدم من InvoiceSherpa بمطاردة الفواتير المتأخرة تلقائيًا ويتكامل بسرعة مع جميع منصات برامج المحاسبة الرئيسية. إن InvoiceSherpa مليء بميزات الإدارة لأتمتة حساباتك المدينة، مما يؤدي إلى تسريع دورة التدفق النقدي لديك حتى تتمكن من تحسين النتيجة النهائية وأداء الأعمال ورضا العملاء.
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Moneybird
moneybird.com
المحاسبة يمكن أن تكون ممتعة! يستخدم أكثر من 200.000 من رواد الأعمال برامجنا لإدارة شؤونهم المالية.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج قوي وغني بالميزات للفواتير والفواتير مصمم لتبسيط الإدارة المالية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال. بفضل أدواته الشاملة وواجهته سهلة الاستخدام، يقدم Moon Invoice تجربة فوترة سلسة مع تبسيط عمليات الفوترة الشاملة لمختلف الصناعات والشركات. إحدى نقاط القوة الحاسمة في Moon Invoice هي تعدد استخداماتها. يمكنك بسهولة إنشاء وتخصيص فواتير احترافية تتوافق مع هوية علامتك التجارية باستخدام Moon Invoice. يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من القوالب وخيارات التخصيص، مما يسمح لك بإضافة شعارك واختيار الألوان وتخصيص فواتيرك لإنشاء صورة متسقة واحترافية. إن إنشاء الفواتير هو مجرد البداية. يقدم Moon Invoice مجموعة شاملة من الميزات لإدارة عملياتك المالية بكفاءة. يمكنك تتبع النفقات وإدارة طلبات الشراء وتسجيل المدفوعات بسلاسة داخل البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يدعم Moon Invoice العديد من العملات واللغات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للشركات العالمية. فيما يلي أهم ميزات Moon Invoice: - فواتير قابلة للتخصيص مع خيارات العلامة التجارية - تقديرات وعروض أسعار لسهولة التواصل مع العملاء - تتبع النفقات وإدارتها - فواتير متكررة للفوترة الآلية - تتبع الوقت لساعات دقيقة قابلة للفوترة - قبول الدفع عبر الإنترنت من خلال البوابات الشائعة - متعدد - دعم العملة للمعاملات العالمية - تقارير ورؤى شاملة - إدارة أوامر الشراء - قاعدة بيانات العميل للخدمة الشخصية - تطبيق جوال للوصول أثناء التنقل - التكامل مع أدوات المحاسبة والإنتاجية الشائعة يتجاوز البرنامج الفواتير من خلال التكامل مع بوابات الدفع الشائعة ، مما يتيح إجراء معاملات آمنة ومريحة عبر الإنترنت. ويضمن ذلك حصولك على مدفوعات العميل بسرعة وفي الوقت المحدد، مما يؤدي إلى تحسين التدفق النقدي وتقليل الأعباء الإدارية. يتيح لك هذا الحل المستند إلى السحابة الوصول إلى بيانات الفواتير الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز. يعمل تطبيق الهاتف المحمول على توسيع إمكانية الوصول هذه بشكل أكبر، مما يسمح لك بإدارة الفواتير وأنشطة إعداد الفواتير أثناء التنقل. علاوة على ذلك، تعطي Moon Invoice الأولوية لدعم العملاء، وتقدم المساعدة في الوقت المناسب لمعالجة أي استفسارات أو مخاوف. يتم تحديث البرنامج بانتظام بميزات وتحسينات جديدة، مما يضمن حصولك على أحدث الأدوات للإدارة المالية الفعالة.
Nutcache
nutcache.com
إدارة وتتبع المشاريع والمهام الخاصة بك، من البداية إلى النهاية. قم بتخطيط وتتبع وتنظيم مشاريعك ومهامك بشكل أفضل باستخدام برنامج الكل في واحد الذي يناسبك.
Ordway
ordwaylabs.com
منصة أتمتة الفوترة والإيرادات لتوسيع نطاق الأعمال التي تعمل على تبسيط كيفية قيام الشركات بتسعير المنتجات وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والتعرف على الإيرادات. تم تصميم النظام الأساسي المستند إلى السحابة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يزيل الحلول اليدوية في وظائف الحسابات المدينة والتعرف على الإيرادات ويقع بين التطبيق/إدارة علاقات العملاء ونظام المحاسبة. تعني منهجية REST API-first أنه يمكن تحقيق التكامل مع الأنظمة الحالية بأقل تأثير على الفرق الهندسية.
Outseta
outseta.com
Outseta هي المنصة الشاملة الوحيدة التي تدمج إدارة علاقات العملاء، وفواتير الاشتراك، وأدوات اتصال العملاء (البريد الإلكتروني، ومكتب المساعدة، والدردشة) لمساعدة الشركات الناشئة في مجال الاشتراك على الانطلاق بسرعة أكبر والتوسع بكفاءة أكبر. يوفر Outseta لشركتك رؤية واحدة واضحة لأداء عملك وجميع الأدوات التي تحتاجها لزيادة إيراداتك الشهرية المتكررة.
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول الموحد، وإدارة اشتراكات العملاء. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الترويج لمنتجاتك من خلال نظام الإدارة التابع المتكامل، ووضع قواعد العمولة والتعامل مع الدفعات، وما إلى ذلك.
Paddle
paddle.com
يقدم Paddle الحل الكامل للمدفوعات والضرائب والاشتراكات لـ SaaS. بدلاً من العمل معًا والحفاظ على مجموعة مدفوعات مجزأة، فإننا "نقوم بذلك من أجلك" في منصة واحدة، مما يمنحك مصدرًا واحدًا للبيانات وحقيقة الإيرادات. نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من عمليات الدفع والمدفوعات وإدارة الاشتراكات والفواتير والتجديدات وحتى المطالبة والامتثال الضريبي العالمي والحماية من الاحتيال وإعداد التقارير. كيف نفعل ذلك؟ بصفته التاجر المسجل الخاص بك، يقوم Paddle بإدارة ما يلي نيابةً عنك: عمليات التكامل مع العديد من مقدمي خدمات الدفع. المسؤولية عن فرض وتحويل ضريبة المبيعات في جميع أنحاء العالم. الحماية من الاحتيال ومعالجة عمليات رد المبالغ المدفوعة. تسوية بيانات الإيرادات عبر فواتير الاشتراك والمدفوعات. الحد من الاضطراب واسترداد المدفوعات الفاشلة. استعلامات الدعم المتعلقة بالفواتير. دعنا نركز على تحسين كل جزء من عملية الدفع والفوترة الخاصة بك بينما تركز أنت على تنمية أعمالك.
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو برنامج لإدارة العمل لفرق صغيرة يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصًا. إنه مثالي للوكالات الرقمية والإبداعية والتسويقية والشركات الاستشارية وشركات البرمجيات والهندسة وشركات الهندسة المعمارية. فهو يسمح لك بإدارة مشاريع العميل ومهام العمل، وتتبع وقت العمل، وفواتير العملاء من مكان واحد، أينما كنت. التركيز الرئيسي للبرنامج هو مساعدة الفرق على إدارة المشاريع من البداية إلى النهاية: - تقسيم المشاريع إلى قوائم المهام والمهام وتعيينها لموظفيك أو زملائك في العمل - تتبع وقت العمل تلقائيًا في المكتب عبر مؤقت الويب أو أثناء التنقل عبر تطبيقات الهاتف المحمول - اجعل جميع المشاركين في المشروع مطلعين على ما يحدث من خلال المناقشات - قم بإنشاء تقارير ثابتة ومباشرة قابلة للتخصيص وتتبع أداء الأعمال - قم بتخزين جميع الملفات المتعلقة بالمشروع - حتى يتمكن الجميع من الوصول إليها، في أي وقت - تصور عمل فريقك ، اِسْتَبْعَد الاختناقات، وتقليل وقت الخمول في مشاريعك - تتبع الوقت الذي تقضيه في جميع أنشطة الكمبيوتر وتخصيص ذلك الوقت للمشاريع - تتبع النفقات، وإنشاء التقديرات والفواتير للعميل، والحصول على الأموال عبر الإنترنت - مع المعالم، يعرف الفريق متى من المقرر أن تكتمل مراحل المشروع الرئيسية - احفظ المشاريع كقوالب واستخدمها عندما تحتاج إلى إنشاء مشروع مماثل - تتبع ربحية المشروع والعميل
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
PHC GO
phcgo.net
برامج سريعة للشركات السريعة. يمكنك التحكم في الأعمال وتسريع نتائجك باستخدام برنامج الإدارة عبر الإنترنت المصمم خصيصًا لشركتك.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم لتبسيط إعداد الفواتير والإدارة المالية للشركات الصغيرة والمستقلين. تقدم ProfitBooks ميزات مثل قوالب الفواتير القابلة للتخصيص، وجمع الدفع عبر الإنترنت، والتتبع السهل للمدفوعات والمستحقات، وتساعد المستخدمين على تبسيط عملياتهم المحاسبية وتحسين التدفق النقدي — كل ذلك مجانًا.
Quipu
getquipu.com
اكتشف طريقة جديدة لإدارة أعمالك. برنامج الفواتير للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
Sellsy
sellsy.com
Sellsy هو حل شامل لإدارة علاقات العملاء؛ ليست هناك حاجة إلى المتاعب مع برامج متعددة. تدير Sellsy كل نقطة من عملية البيع بدءًا من التنقيب وحتى الدفع. تعمل الشركات التي تستخدم Sellsy على زيادة المبيعات واتخاذ قرارات أكثر استنارة وإتقان الكفاءة. يمكن تكييف Sellsy ليناسب احتياجات عملك. متاح على الإنترنت، والويب، والأجهزة المحمولة، بأسعار في متناول الجميع. يتضمن حل Sellsy ما يلي: • توليد العملاء المحتملين وتتبعهم وتسجيلهم • إعداد الفواتير • إدارة خدمة العملاء • حملات التسويق الآلية ورسائل البريد الإلكتروني • عرض 360 للعملاء • عرض خط الأنابيب • الأدوات التعاونية • إدارة المشاريع • المشتريات والنفقات والهوامش • التجارة الإلكترونية • نقاط البيع • تتبع الوقت وأكثر من ذلك بكثير!
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Stampli
stampli.com
Stampli مخصص لفرق الحسابات الدائنة التي تريد كفاءة التشغيل الآلي، ولكنها لا ترغب في إعادة صياغة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بها أو تغيير عمليات AP الحالية الخاصة بها. على عكس الحلول الأخرى، يوفر Stampli الدعم الكامل لمجموعة كاملة من الوظائف الأصلية لأكثر من 70 نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) - مما يتيح لنا النشر في غضون أسابيع، وليس أشهر، دون أي تعطيل لأعمالك. يجمع Stampli جميع الاتصالات والوثائق وسير العمل المتعلقة بـ AP في مكان واحد للحصول على الرؤية والتحكم الكاملين. من السهل على المستخدمين أن يتعلموا، بل وأكثر سهولة في الاستخدام، خاصة مع أتمتة Billy the Bot™ لجميع عمليات الالتقاط والتشفير والتوجيه واكتشاف الاحتيال والمهام اليدوية الأخرى تقريبًا. للحصول على كفاءة أكبر، يتم استكمال حل AP الأساسي الخاص بـ Stampli بمجموعة من المنتجات المتكاملة التي تشمل الدفع المباشر وبطاقات الائتمان والإدارة المتقدمة للموردين وغيرها. يوفر Stampli رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في برنامج AP الخاص بك بالكامل. إنه يقلل من مخاطر الأخطاء والاحتيال ومشكلات الامتثال مع تحسين العلاقات مع البائعين وجعل عمليات AP الخاصة بك أكثر كفاءة.
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم جعل هذه الأنظمة المتعددة تعمل معًا. يحل SuiteDash هذه المشكلة من خلال الجمع بين أدوات الأعمال الأكثر استخدامًا في أداة واحدة.
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات والمشاريع والمدفوعات الجارية، بالإضافة إلى نظرة عميقة حول كيفية أداء عملك فعليًا. يتحكم أكثر من 60.000 شخص في عملهم كل يوم من خلال حلول إدارة العمل لدينا. من وكالات تكنولوجيا المعلومات والمسوقين الرقميين وصولاً إلى السباكين وشركات البناء. هل أنت مستعد لمزيد من الأعمال ومتاعب أقل؟
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومطابقة الإيصالات. ما عليك سوى إسقاط صورة إيصال في البريد الوارد وسيقوم Kashoo بمطابقتها تلقائيًا مع المعاملة.
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من لوحة معلومات سهلة الاستخدام.
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو وهونج كونج واليوان الصيني والدولار الأسترالي. يمكن للعملاء في 100 دولة تلقي المدفوعات، ويمكن للعملاء في 25 دولة إرسال المدفوعات. يتم إرسال المدفوعات باستخدام مسارات مختلفة، ويتم تحديد المسار المستخدم داخليًا عند إرسال الدفع. تقوم الشركة بتوجيه المدفوعات باستخدام SWIFT وغرفة المقاصة الآلية (ACH) وحسابات الخزانة والمحافظ الرقمية وبطاقات الخصم و blockchain. تستهدف الشركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستقلين والشركات التي تقدم خدمات دولية. في عام 2020، وصلت Veem إلى قاعدة عملاء تبلغ 225000 مستخدم.
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 2012، بدأت Wave في التفرع إلى الخدمات المالية، في البداية مع المدفوعات عن طريق Wave (معالجة بطاقات الائتمان) وكشوف المرتبات بواسطة Wave، تليها الإقراض بواسطة Wave في فبراير 2017 والذي تم إيقافه منذ ذلك الحين.
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينز)، وثلاثة مكاتب في المملكة المتحدة (لندن ومانشستر وميلتون كينيز). مكاتب في الولايات المتحدة (دنفر وسان فرانسيسكو ونيويورك)، بالإضافة إلى مكاتب في كندا وسنغافورة وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا. تعتمد منتجات Xero على البرنامج كخدمة (SaaS) نموذج ويتم بيعه عن طريق الاكتتاب، بناءً على نوع وعدد كيانات الشركة التي يديرها المشترك. وتستخدم منتجاتها في أكثر من 180 دولة.
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks هو برنامج محاسبة ذكي وجميل للمقاولين والشركات الصغيرة والمحاسبين. نحن أيضًا نجعل الفواتير عبر الإنترنت وتتبع الوقت أسهل من أي وقت مضى. يوفر تطبيقنا تجربة أكثر سهولة وتخطيطًا أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى أنه يعمل في أي مكان. لا تقوم ZipBooks أبدًا بوضع علامات مائية على الفواتير أو بيع بياناتك أو إرسالها إليك
Zoho Books
zoho.com
Zoho Books عبارة عن منصة محاسبة قوية مصممة للشركات المتنامية، وتقدم مجموعة شاملة من الميزات لتبسيط إدارتك المالية. باستخدام Zoho Books، يمكنك تتبع الذمم الدائنة والمدينة بكفاءة، وتخصيص الفواتير، وإعداد تذكيرات دفع تلقائية لعملائك. تتيح لك المنصة ربط الحسابات المصرفية ومطابقتها، وجلب المعاملات ومطابقتها بسلاسة. يتضمن Zoho Books أيضًا بوابات للعملاء والموردين، مما يسهل على جميع الأطراف تتبع معاملاتهم معك. توفر بوابات الدفع المدمجة داخل المنصة لعملائك طرق دفع متعددة موثوقة، مما يضمن دفعات خالية من المتاعب. تعمل الواجهة سهلة الاستخدام على تبسيط التنقل لك ولفريقك، مما يعزز الإنتاجية. بفضل ما يزيد عن 70 تقريرًا تفصيليًا، تقدم Zoho Books رؤى قيمة حول صحتك المالية. يعد الأمان أولوية قصوى، ويحمي Zoho Books بياناتك وخصوصيتك من خلال عناصر تحكم صارمة في الوصول، مما يضمن أن المستخدمين المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى معلوماتك. يبقيك تطبيق الهاتف المحمول المجاني على اطلاع دائم بمعاملاتك المالية أثناء التنقل، مما يوفر لك المرونة والراحة. Zoho Books عبارة عن منصة شاملة ومجهزة بكل الميزات التي تحتاجها الشركة لإدارة مهامها المحاسبية وتنظيم المعاملات بفعالية.