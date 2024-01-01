متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية - إسرائيل
تستخدم الشركات برامج الفواتير والفوترة لإنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء، وتطلب الدفع مقابل المنتجات والخدمات المقدمة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية إعداد الفواتير، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين ويعزز دقة الفواتير. تُستخدم برامج الفواتير والفوترة بشكل أساسي من قبل متخصصي المحاسبة، ويمكن أيضًا استخدامها من قبل مندوبي المبيعات أو مديري المشاريع لتزويد العملاء بتقديرات أو فواتير مبدئية. وهو يدعم احتياجات الفوترة المختلفة، مثل فواتير المشروع للخدمات المهنية والفواتير المتكررة للمرافق. يتكامل برنامج الفوترة بسلاسة مع أنظمة المحاسبة وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، حيث يتم تخزين معلومات العملاء والمنتج/الخدمة. عادةً ما تتم إدارة المرحلة الأخيرة من عملية إعداد الفواتير، والتي تتضمن إيصال الدفع، من خلال برنامج محاسبة أو وحدة ضمن حل أكبر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).
إرسال تطبيق جديد
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...
vcita
vcita.com
تتيح لك vcita التركيز على تنمية أعمالك والبقاء منظمًا وتقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال منصة إدارة بديهية. قم بأتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل تحصيل الدفعات والفوترة والجدولة وتذكيرات العملاء وإدارتها - تتبع تفاعلاتك مع العملاء من خلال حفظ الملاحظات وعرض سجل دفعات العملاء من ...
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم لتبسيط إعداد الفواتير والإدارة المالية للشركات الصغيرة والمستقلين. تقدم ProfitBooks ميزات مثل قوالب الفواتير القابلة للتخصيص، وجمع الدفع عبر الإنترنت، والتتبع السهل للمدفوعات والمستحقات، وتساعد المستخدمين على تبسيط عملياتهم المحاسبية وتحسين التدفق النق...
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Paddle
paddle.com
يقدم Paddle الحل الكامل للمدفوعات والضرائب والاشتراكات لـ SaaS. بدلاً من العمل معًا والحفاظ على مجموعة مدفوعات مجزأة، فإننا "نقوم بذلك من أجلك" في منصة واحدة، مما يمنحك مصدرًا واحدًا للبيانات وحقيقة الإيرادات. نحن نتعامل مع كل شيء بدءًا من عمليات الدفع والمدفوعات وإدارة الاشتراكات والفواتير والتجديد...
Wave
waveapps.com
Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Zoho Invoice
zoho.com
برنامج الفواتير عبر الإنترنت للشركات الصغيرة. Zoho Invoice هو برنامج فوترة عبر الإنترنت يساعدك على صياغة فواتير احترافية وإرسال تذكيرات بالدفع تلقائيًا وتلقي الدفعات بشكل أسرع عبر الإنترنت.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook هي منصة إدارة تدفق العملاء المركزية التي تمكن الشركات المستقلة من تقديم تجارب عملاء رائعة والعمل بثقة. الميزات الأساسية: - الفواتير - المقترحات - المدفوعات عبر الإنترنت - الجدولة - نموذج الاتصال وإدارة العملاء المحتملين - الكتيبات ذات العلامات التجارية - مسك الدفاتر - تكامل Quickbooks - تذ...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi هو أداة إنشاء الفواتير وأداة الأعمال المفضلة للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. قم بإنشاء الفواتير وإرسالها إلى عملائك على الويب وتطبيق الهاتف المحمول، أينما كنت.
Teamleader
teamleader.eu
يزيل Teamleader المتاعب اليومية لإدارة الأعمال. يتيح لك برنامج إدارة العمل الخاص بنا بيع العمل وفواتيره وتنظيمه في مكان واحد. من خلال مركزة كل هذه المعلومات، يمكنك إيقاف انتشار فوضى المعلومات عبر صناديق البريد الوارد المختلفة وأوراق Excel والأدوات. يمكنك الحصول على نظرة عامة مثالية لفرص المبيعات وال...
SuiteDash
suitedash.com
أكثر من مجرد برنامج لبوابة العميل، فإن SuiteDash عبارة عن منصة سحابية متكاملة تمامًا والتي ستلبي تمامًا احتياجات البرامج لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لسوء الحظ، أصبح العديد من أصحاب الأعمال محبطين بشكل لا يصدق من البرامج لأنهم أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة تعلم أنظمة متعددة، ثم ج...
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أهم المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤس...
Moneybird
moneybird.com
المحاسبة يمكن أن تكون ممتعة! يستخدم أكثر من 200.000 من رواد الأعمال برامجنا لإدارة شؤونهم المالية.
Finom
finom.co
توفر Finom حسابًا تجاريًا عبر الإنترنت بالكامل، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في العمليات المالية وتبسيطها. فهو يدمج أدوات الدفع العالمية، والفواتير الذكية، ومسك الدفاتر الآلي، ووظائف إدارة نفقات الفريق. تم تصميم خطط اشتراك Finom للشركات من أي حجم، بدءًا من العاملين لحسابهم الخاص والشركات الناشئة وحتى الش...
Pabbly
pabbly.com
اشتراكات Pabbly عبارة عن برنامج قائم على السحابة، متخصص في فوترة الاشتراكات وعملية الإدارة، مع تكامل بوابة الدفع الرائدة لتسهيل تحصيل المدفوعات. فهو يوفر ميزات تسهل عملك مثل إدارة الضرائب على الفواتير الخاصة بك، وتطبيق الرسوم العكسية على حسابات الضرائب، والتعامل مع بوابة العملاء من خلال تسجيل الدخول...
Invoice Simple
invoicesimple.com
يوفر تطبيق Invoice Simple وقت الشركات الصغيرة من خلال تمكينهم من إعداد الفواتير أثناء التنقل وإدارة أعمالهم من هواتفهم. Invoice Simple هو تطبيق الفواتير الرائد، وما زال ينمو بسرعة. على مر السنين، قمنا بدعم مئات الآلاف من العملاء السعداء باستخدام تطبيقات iOS وAndroid ذات التصنيف العالي وموقعنا الإلك...
Copilot
copilot.com
توفر مجموعة منتجات Copilot للشركات حلاً شاملاً للتواصل مع العملاء والمدفوعات ومشاركة الملفات والعقود والنماذج ومكاتب المساعدة والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن برنامج Copilot الشركات من تقديم تجربة موحدة لعملائها من خلال بوابة العملاء ذات العلامات التجارية. واليوم، تعمل المئات من شركات الخدمات المدعو...
Paymo
paymoapp.com
Paymo هو برنامج لإدارة العمل لفرق صغيرة يصل عدد أفرادها إلى 20 شخصًا. إنه مثالي للوكالات الرقمية والإبداعية والتسويقية والشركات الاستشارية وشركات البرمجيات والهندسة وشركات الهندسة المعمارية. فهو يسمح لك بإدارة مشاريع العميل ومهام العمل، وتتبع وقت العمل، وفواتير العملاء من مكان واحد، أينما كنت. الترك...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks هو برنامج محاسبة ذكي وجميل للمقاولين والشركات الصغيرة والمحاسبين. نحن أيضًا نجعل الفواتير عبر الإنترنت وتتبع الوقت أسهل من أي وقت مضى. يوفر تطبيقنا تجربة أكثر سهولة وتخطيطًا أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى أنه يعمل في أي مكان. لا تقوم ZipBooks أبدًا بوضع علامات مائية على الفواتير أو بيع بياناتك أ...
Bloom
bloom.io
Bloom هي مساحة عمل تجارية لأصحاب الأعمال المستقلين والعاملين لحسابهم الخاص ومحترفي الخدمات. فهو يربط جميع نقاط اتصال العميل في تجربة احترافية، بما في ذلك النماذج الرقمية وعروض الأسعار والعقود والفواتير والمدفوعات الرقمية والاتصالات والجدولة وحتى بوابة العميل. Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات ا...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالهم. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع إلى إعداد فواتير ا...
Holded
holded.com
Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....
Accelo
accelo.com
يتم استخدام Accelo وتحبه شركات الخدمات الاحترافية حول العالم لإدارة عمل عملائها بشكل مربح. يدير النظام الأساسي القائم على السحابة من البداية إلى النهاية جميع جوانب تسليم عمل العميل، بدءًا من العميل المحتمل وحتى الدفع، بما في ذلك المبيعات والمشاريع والتذاكر والتوكيلات والجداول الزمنية وتوفير الموارد ...
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
Invoice Maker
invoicemaker.com
يعد Invoice Maker حلاً شاملاً لإنشاء الفواتير والتقديرات والتقارير واستلام المدفوعات وإدارة الأعمال. بفضله، يمكنك إنشاء النماذج وملء النماذج وإرسال الأوراق إلى العملاء وقبول المدفوعات أينما كنت.
Pennylane
pennylane.tech
بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج قوي وغني بالميزات للفواتير والفواتير مصمم لتبسيط الإدارة المالية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال. بفضل أدواته الشاملة وواجهته سهلة الاستخدام، يقدم Moon Invoice تجربة فوترة سلسة مع تبسيط عمليات الفوترة الشاملة لمختلف الصناعات والشركات. إحدى نقاط القو...
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافق...
BigTime
bigtime.net
تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام ا...
Refrens
refrens.com
Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المب...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Avaza
avaza.com
توفر Avaza مجموعة متكاملة من الوظائف لإدارة أعمالك التي تركز على العميل. وهذا يشمل إدارة المشاريع والتعاون، والدردشة الجماعية، وجدولة الموارد، وتتبع الوقت، وإدارة النفقات، والاقتباس والفواتير. يمكن استخدام كل وحدة من هذه الوحدات معًا أو بشكل مستقل لتناسب مجموعة واسعة من الأعمال. تعد Avaza مفيدة بشكل...
InvoiceBerry
invoiceberry.com
فواتير بسيطة وفعالة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمستقلين. إرسال الفواتير وتتبع النفقات وتتبع مدفوعات العملاء. سجل اليوم!
Aspire
aspireapp.com
Aspire هي منصة تمويل شاملة للشركات الحديثة، حيث تساعد أكثر من 15000 شركة في جميع أنحاء آسيا على توفير الوقت والمال من خلال المدفوعات الدولية، وإدارة النفقات، وإدارة المدفوعات، وحلول إدارة المستحقات - يمكن الوصول إليها عبر حساب واحد سهل الاستخدام. يقع المقر الرئيسي لشركة Aspire في سنغافورة، ويعمل بها...
EasyBill
easybill.de
منذ عام 2007، تقدم شركة easybill GmbH برنامجًا لإنشاء المستندات مثل العروض ومذكرات التسليم والفواتير وغير ذلك الكثير، بالإضافة إلى إنشاء الفواتير ومذكرات التسليم تلقائيًا للأسواق مثل Amazon وeBay وidealo وغير ذلك الكثير. أو أنظمة التسوق مثل Shopware و Shopify و Magento وغيرها الكثير. كما يوفر Easybi...
CloudBooks
cloudbooksapp.com
يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق ...
Invoice Temple
invoicetemple.com
يعد Invoice Temple حلاً نهائيًا للفواتير مصممًا حصريًا لأصحاب الأعمال الصغيرة. يوفر تطبيقنا منصة سهلة الاستخدام وفعالة، مما يمكّن رواد الأعمال من إنشاء فواتير احترافية دون عناء. بفضل مجموعة من الميزات الرائعة، يضمن Invoice Temple أن تصبح عملية إعداد الفواتير عملية بسيطة ومبسطة حتى للأفراد الأقل ذكاء...
Fiskl
fiskl.com
اكتشف Fiskl: تطبيق الإدارة المالية والمحاسبة الشامل والمدعوم بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة، لا يجب أن تكون إدارة الشؤون المالية لشركتك الصغيرة مؤلمة وتستغرق وقتًا طويلاً. تعمل Fiskl على تسهيل الأمر من خلال مجموعة شاملة من أدوات المحاسبة والفواتير وإعداد التقارير والأدوات المالية المصممة خصيصًا ل...
Veem
veem.com
Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...
Invoiced
invoiced.com
Invoiced عبارة عن منصة حائزة على جوائز تساعد المشترين والبائعين على التفاعل، مما يضمن إدارة سلسة للفواتير، ومعاملات آمنة، ومدفوعات سريعة. موثوق به من قبل آلاف الشركات في 92 دولة وتمت معالجة ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي من المعاملات. تشتهر Invoiced بتحسين إدارة التدفق النقدي وعمليات الفوترة وخدما...
Elopage
elopage.com
يرمز elopage إلى المنتج والدفع والأتمتة وهو عبارة عن منصة مبيعات متكاملة عبر الإنترنت. مع elopage، يمكن لرواد الأعمال إنشاء وبيع المنتجات الرقمية. وينصب التركيز على بناء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية عبر الإنترنت. تقدم الشركة متاجر متكاملة عبر الإنترنت بالإضافة إلى تبسيط المحاسبة وأتمتة الضرائب. بالإ...
Sellsy
sellsy.com
Sellsy هو حل شامل لإدارة علاقات العملاء؛ ليست هناك حاجة إلى المتاعب مع برامج متعددة. تدير Sellsy كل نقطة من عملية البيع بدءًا من التنقيب وحتى الدفع. تعمل الشركات التي تستخدم Sellsy على زيادة المبيعات واتخاذ قرارات أكثر استنارة وإتقان الكفاءة. يمكن تكييف Sellsy ليناسب احتياجات عملك. متاح على الإنترنت...
AvidXchange
avidxchange.com
تعمل AvidXchange على تغيير كيفية إدارة شركات السوق المتوسطة ودفع الفواتير من خلال أتمتة الفواتير والدفع.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo عبارة عن منصة سحابية لتطبيقات الأعمال المتكاملة المصممة للشركات من جميع الأشكال والأحجام. قم بإدارة أي مهمة عمل تقريبًا باستخدام تطبيقات Apptivo، بدءًا من المبيعات والتسويق وحتى الفوترة والدعم وكل شيء بينهما. مع Apptivo، لا توجد أسعار لكل تطبيق، يمكنك الوصول إلى النظام الأساسي بأكمله بدءًا م...
Invoice Ninja
invoiceninja.com
تم تصميم Invoice Ninja لخدمة العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال من خلال مجموعة كاملة من أدوات الفواتير والدفع لتعزيز أعمالك. بدلاً من استخدام مستندات Word، أو نماذج PayPal غير الموصوفة، أو البرامج باهظة الثمن، باستخدام Invoice Ninja، يمكنك إرسال فواتير رائعة تحمل علامات تجارية بأقل جهد وأقصى قدر ...
BlueSnap
bluesnap.com
تعمل منصة Armatic على تعزيز قوة برنامج المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجود لديك ونظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي الخاص بك من خلال أتمتة سير العمل وذكاء الأعمال القوي ووظائف الاتصالات المتكاملة عبر الأقسام لأتمتة المهام في مجالات التمويل والمبيعات والدعم والموارد البشرية والعمليات. 1. ...
Stampli
stampli.com
Stampli مخصص لفرق الحسابات الدائنة التي تريد كفاءة التشغيل الآلي، ولكنها لا ترغب في إعادة صياغة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بها أو تغيير عمليات AP الحالية الخاصة بها. على عكس الحلول الأخرى، يوفر Stampli الدعم الكامل لمجموعة كاملة من الوظائف الأصلية لأكثر من 70 نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) - ...
Bill4Time
bill4time.com
Bill4Time هو برنامج سحابي لتتبع الوقت والفوترة مصمم للمحامين والاستشاريين ورجال الأعمال والمهنيين المستقلين. نحن هنا للتأكد من أن وقتك القابل للفوترة يتم تتبعه وتنظيمه وإصدار فواتير له والوصول إليه بشكل آمن من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول. الوقت هو المال ومن المهم متابعة كليهما. نحن ملتزمون بتبسيط ...
Invoicera
invoicera.com
برنامج لإعداد فواتير عبر الإنترنت يسمح لك بإدارة وتتبع بيانات الفواتير الخاصة بك.
InvoiceSherpa
fe-invoicesherpa.com
احصل على أموالك بشكل أسرع من خلال أتمتة عملياتك المحاسبية. يقوم برنامج تذكير الفواتير وتحصيلها المتقدم من InvoiceSherpa بمطاردة الفواتير المتأخرة تلقائيًا ويتكامل بسرعة مع جميع منصات برامج المحاسبة الرئيسية. إن InvoiceSherpa مليء بميزات الإدارة لأتمتة حساباتك المدينة، مما يؤدي إلى تسريع دورة التدفق ...
Billdu
billdu.com
صانع فواتير احترافي للشركات الصغيرة قم بإنشاء فواتير وتقديرات وأوامر شراء ومذكرات تسليم ذات مظهر احترافي في ثوانٍ معدودة. تطبيق Billdu سهل الاستخدام للغاية، ويوفر لك الوقت، ويعمل عبر جميع أجهزتك. اقبل مدفوعات البطاقة ودع عملائك يدفعون لك على الفور. تتبع وتحميل النفقات الخاصة بك كما تذهب. مع Billdu، ...
Quipu
getquipu.com
اكتشف طريقة جديدة لإدارة أعمالك. برنامج الفواتير للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
TrulySmall
trulysmall.com
تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الض...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz هو برنامج إدارة عبر الإنترنت تم إنشاؤه للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يمكنك توفير الوقت باستخدام حل الإدارة سهل الاستخدام الذي يلبي جميع احتياجاتك: الفواتير، وإدارة المبيعات، والمحاسبة، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة المشاريع، وإدارة المخزون.
Elorus
elorus.com
يقوم Elorus بتتبع الوقت والفواتير ودفع فواتيرك والاحتفاظ بسجلات شركتك بشكل آمن وسليم. احصل على أموالك عبر الإنترنت من خلال معالجات الدفع عبر بوابة العميل الخاصة بك. التفوق في إدارة النفقات وتحسين مهارات تخصيص الميزانية الخاصة بك. يساعدك Elorus أيضًا على اتخاذ قرارات استراتيجية بناءً على نظام تقارير ...