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برامج الفواتير - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا

تستخدم الشركات برامج الفواتير والفوترة لإنشاء وإرسال الفواتير إلى العملاء، وتطلب الدفع مقابل المنتجات والخدمات المقدمة. يعمل هذا البرنامج على تبسيط عملية إعداد الفواتير، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين ويعزز دقة الفواتير. تُستخدم برامج الفواتير والفوترة بشكل أساسي من قبل متخصصي المحاسبة، ويمكن أيضًا استخدامها من قبل مندوبي المبيعات أو مديري المشاريع لتزويد العملاء بتقديرات أو فواتير مبدئية. وهو يدعم احتياجات الفوترة المختلفة، مثل فواتير المشروع للخدمات المهنية والفواتير المتكررة للمرافق. يتكامل برنامج الفوترة بسلاسة مع أنظمة المحاسبة وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو إدارة علاقات العملاء (CRM)، حيث يتم تخزين معلومات العملاء والمنتج/الخدمة. عادةً ما تتم إدارة المرحلة الأخيرة من عملية إعداد الفواتير، والتي تتضمن إيصال الدفع، من خلال برنامج محاسبة أو وحدة ضمن حل أكبر لتخطيط موارد المؤسسات (ERP).

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. هي شركة أمريكية تدير نظامًا عالميًا للمدفوعات عبر الإنترنت يدعم تحويلات الأموال عبر الإنترنت ويعمل كبديل إلكتروني للطرق الورقية التقليدية مثل الشيكات والحوالات المالية. تعمل الشركة كمعالج دفع للبائعين عبر الإنترنت ومواقع المزادات والعديد من المستخدمين التجاريين الآخرين، حيث تفر...

Xero

Xero

xero.com

Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

برنامج الفواتير عبر الإنترنت للشركات الصغيرة. Zoho Invoice هو برنامج فوترة عبر الإنترنت يساعدك على صياغة فواتير احترافية وإرسال تذكيرات بالدفع تلقائيًا وتلقي الدفعات بشكل أسرع عبر الإنترنت.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

المزيد من الأعمال. أقل المتاعب. إدارة العملاء وإدارة المشاريع والفواتير في أداة واحدة سهلة الاستخدام. يعمل Teamleader على تسهيل العمل لـ 11000 شركة صغيرة ومتوسطة.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

برنامج إدارة العمل عبر الإنترنت كامل المواصفات: تتبع الوقت، وتخطيط الموارد، ومخططات جانت، والتقارير، ولوحات كانبان، والفواتير، والمصروفات.

EasyBill

EasyBill

easybill.de

قم بكتابة الفواتير والعروض ومذكرات التسليم عبر الإنترنت باستخدام برنامج الفواتير السحابي الخاص بنا. وهذا يوفر الوقت والأعصاب.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 20...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks هو برنامج محاسبة تديره شركة 2ndSite Inc. بشكل أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة. إنه برنامج قائم على الويب كنموذج خدمة (SaaS)، ويمكن الوصول إليه من خلال جهاز سطح المكتب أو الجهاز المحمول. تأسست الشركة في عام 2003 ويقع مقرها في تورونتو، كندا.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

تم التصويت عليه كأفضل برنامج لإدارة العملاء للشركات الصغيرة. قم بتأمين العملاء بشكل أسرع باستخدام أداة إدارة المشروعات والفواتير والمدفوعات الشاملة لدينا. نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام.

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi هو أداة إنشاء الفواتير وأداة الأعمال المفضلة للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. قم بإنشاء الفواتير وإرسالها إلى عملائك على الويب وتطبيق الهاتف المحمول، أينما كنت.

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

صمم بوابة العميل الخاصة بك أو الوصول إلى بوابة العميل باستخدام برنامج بوابة العميل الآمن الخاص بنا: تسجيل الدخول ولوحة المعلومات وإشعارات البريد الإلكتروني ذات العلامة التجارية الكاملة مع العلامة البيضاء

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أبرز المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤ...

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

المحاسبة يمكن أن تكون ممتعة! يستخدم أكثر من 200.000 من رواد الأعمال برامجنا لإدارة شؤونهم المالية.

Finom

Finom

finom.co

توفر Finom حلولاً مالية لرواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص والمستقلين.

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

فاتورة عملائك في ثوان. أبسط طريقة في العالم لإصدار فاتورة للعملاء، من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. وفر الوقت، وابق منظمًا واظهر بمظهر احترافي!

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot هي بوابة العميل الحديثة لشركات الخدمات امنح العملاء تجربة متجر شامل من خلال بوابة العميل التي تعمل على تبسيط المراسلة والمدفوعات ومشاركة الملفات ومراكز المساعدة والوصول إلى التطبيقات المخصصة والمزيد.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks هي شركة برامج محاسبة مقرها في أمريكان فورك، يوتا. وتنتج البرنامج الذي يحمل نفس الاسم.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

العقود المضادة للرصاص والتوقيع الإلكتروني والمقترحات وبرامج الفواتير التي يستخدمها أكثر من 200000 من كبار المستقلين. احصل على راحة البال والتركيز على عملك.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom عبارة عن مجموعة كاملة من أدوات الأعمال للمبدعين المعاصرين والمستقلين والشركات الصغيرة.

Holded

Holded

holded.com

Holded هو برنامج لإدارة الأعمال للشركات الحديثة. يمكنك زيادة مبيعاتك وتقليل نفقاتك وتوفير الوقت عندما تدير كل عنصر من عناصر عملك من منصة واحدة. يمنحك Hold جميع الأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات عمل أفضل. الفواتير والمحاسبة وإدارة علاقات العملاء والفريق والمشاريع والمخزون، كل ما تحتاجه في مكان واحد....

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

بفضل Pennylane، يستطيع الرؤساء التنفيذيون اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتسهيل إدارتهم المالية. وبدون مغادرة المنصة، يمكنهم الوصول إلى بيانات دقيقة وفي الوقت الفعلي، وأداة ذكية للفواتير، وإدارة فعالة للنفقات.

Accelo

Accelo

accelo.com

تبسيط المشروع والتوكيل والمبيعات وإدارة الخدمة. احصل على الرؤية عبر قاعدة بيانات عملائك، وقم بتحسين العمليات وقضاء المزيد من الوقت في خبرتك.

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

يعد Invoice Maker أسرع وأسهل تطبيق فاتورة لإرسال الفواتير إلى عملائك.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks هو برنامج محاسبة سهل الاستخدام مصمم خصيصًا لأصحاب الأعمال وفرق المبيعات الخاصة بهم.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

احصل على برنامج الفوترة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة لإرسال الفواتير وإدارة النفقات وتتبع الوقت وتنزيل التقارير وإنشاء التقديرات. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 7 أيام الآن!

BigTime

BigTime

bigtime.net

حول الوقت إلى ربح. رؤية في الوقت الفعلي لوضع الميزانية وتتبع وإعداد الفواتير لأهم أصولك، وهو الوقت.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

تقدم Tipalti حسابات دائنة ذكية تعمل على الارتقاء بالأعمال الحديثة. دعونا نحقق النطاق والكفاءة والتركيز على عملك من خلال حلول مؤتمتة بالكامل وشاملة.

vcita

vcita

vcita.com

يمكنك تحقيق المزيد من الأعمال وتقديم خدمة مذهلة باستخدام تطبيق إدارة الأعمال الشامل للشركات الصغيرة |

Avaza

Avaza

avaza.com

برنامج جميل الكل في واحد لإدارة أعمالك توقف عن التوفيق بين التطبيقات والاشتراكات وجداول البيانات المتعددة. Avaza عبارة عن منصة سلسة ومنتجة تستخدمها فرق العمل للتعاون في المشاريع وجدولة الموارد وتتبع الوقت وإدارة النفقات وإصدار فواتير العملاء.

InvoiceBerry

InvoiceBerry

invoiceberry.com

فواتير بسيطة وفعالة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمستقلين. إرسال الفواتير وتتبع النفقات وتتبع مدفوعات العملاء. سجل اليوم!

Refrens

Refrens

refrens.com

Refrens ABC هي أبسط طريقة لالتقاط العملاء المحتملين وإدارتهم وتتبعهم وتحويلهم في مكان واحد. 1. احصل على العملاء المتوقعين تلقائيًا من خلال التقاط العملاء المحتملين ونماذج الاتصال بموقع الويب 2. إدارة العملاء المتوقعين عبر خطوط أنابيب المبيعات المتعددة 3. تعيين العملاء المحتملين المناسبين لمديري المب...

Aspire

Aspire

aspireapp.com

تمويل شامل للشركات المتنامية. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال عمليات الدفع بلا حدود وبطاقات الشركات وإدارة النفقات والمزيد. كل ذلك في حساب واحد.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

حل محاسبي سهل الاستخدام مخصص للعاملين لحسابهم الخاص لتتبع عملك ونفقاتك وسفرك وغير ذلك الكثير.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق ...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

فواتير الهاتف المحمول (وأكثر من ذلك بكثير) لأي شركة صغيرة. إدارة الشؤون المالية اليومية لعملك مثل المحترفين! حساب مجاني متاح.

Veem

Veem

veem.com

Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني والي...

Invoiced

Invoiced

invoiced.com

احصل على أموالك بشكل أسرع، وأهدر وقتًا أقل، وقدم تجربة دفع أفضل. أتمتة الفوترة والتحصيلات باستخدام السحابة السحابية للحسابات المستحقة الفاتورة.

Invoice Temple

Invoice Temple

invoicetemple.com

إنشاء وإرسال الفواتير بشكل أسرع من ذي قبل. يسمح InvoiceTemple لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات المتوسطة والكبيرة الحجم بإنشاء فواتير احترافية في دقائق وتوفير وقتهم الثمين.

AvidXchange

AvidXchange

avidxchange.com

تعمل AvidXchange على تغيير كيفية إدارة شركات السوق المتوسطة ودفع الفواتير من خلال أتمتة الفواتير والدفع.

Apptivo

Apptivo

apptivo.com

كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.

Paddle

Paddle

paddle.com

مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.

Invoice Ninja

Invoice Ninja

invoiceninja.com

الرائدة في مجال توليد الفواتير المجانية للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة. فاتورة عبر الإنترنت، وقبول المدفوعات، وتتبع النفقات والمهام القابلة للفوترة بالوقت.

Elopage

Elopage

elopage.com

elopage هي منصة مبيعات SaaS الخاصة بك للدورات التدريبية عبر الإنترنت والمنتجات والخدمات الرقمية. أنشئ منتجاتك وقم بأتمتة مدفوعاتك.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.

Sellsy

Sellsy

sellsy.com

Sellsy هو حل فرنسي لإدارة الأعمال. تم دمج إدارة علاقات العملاء والفواتير والمحاسبة والدعم في نفس الواجهة البديهية.

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook هو برنامج وتطبيق هندي بسيط لإعداد الفواتير والفواتير وإدارة المخزون للشركات الصغيرة. البرنامج قابل للتخصيص بالكامل، وتدعم ميزاته الاحتياجات المتنوعة لأي عمل تجاري.

InvoiceSherpa

InvoiceSherpa

fe-invoicesherpa.com

احصل على أموالك بشكل أسرع - قم بأتمتة حساباتك المستحقة القبض. يقوم برنامج إدارة التدفق النقدي تلقائيًا بمطاردة الفواتير المتأخرة.

Bill4Time

Bill4Time

bill4time.com

حل SaaS ميسور التكلفة وسهل الاستخدام لتتبع ساعات عملك وتتبع نفقاتك. جرب تجربتنا المجانية لمدة 14 يومًا!

Quipu

Quipu

getquipu.com

اكتشف طريقة جديدة لإدارة أعمالك. برنامج الفواتير للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

برنامج فواتير عبر الإنترنت يسمح لك بإدارة وتتبع بيانات الفواتير الخاصة بك.

TrulySmall

TrulySmall

trulysmall.com

تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الض...

Stampli

Stampli

stampli.com

برنامج أتمتة الحسابات الدائنة الأعلى تقييمًا لمعالجة الفواتير والحل الوحيد الذي يوفر التحكم الكامل في إدارة الفواتير.

Elorus

Elorus

elorus.com

برنامج الفوترة عبر الإنترنت وتتبع الوقت للفرق. قم بإعداد فاتورة لساعات العمل الخاصة بك، واحصل على الأموال عبر الإنترنت، وقم بإدارة مشاريعك وحافظ على أموالك منظمة!

Envoice

Envoice

envoice.eu

أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.

ConvergeHub

ConvergeHub

convergehub.com

يجمع ConvergeHub بين المبيعات والتسويق والخدمة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفوز بالمبيعات وإشراك العملاء.

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