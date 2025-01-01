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يقوم برنامج إدارة العطاءات بأتمتة وتبسيط عملية إنشاء وتقديم المقترحات لمشاريع البناء. فهو يمكّن المقاولين من الباطن من إنشاء تقديرات دقيقة واحترافية للعطاءات باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. بالنسبة للمقاولين ومديري المشاريع، فهو يوفر رؤية معززة للمشاريع ويحسن المساءلة. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج تقدير البناء والإقلاع أو تكملها.
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Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
PlanHub
planhub.com
تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
Estimator360
estimator360.com
تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates هو برنامج تقدير للمقاولين يساعد في إضافة العملاء والمواد وإنتاج التقارير لخلق تقديرات وعروض للخطط والمشاريع.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub هو تطبيق مصمم لإدارة سير عمل المقاولين من الباطن، يساعد الشركات في تنظيم المهام والتواصل وتتبع تقدم المشاريع.
Northspyre
northspyre.com
Northspyre هي منصة سحابية تساعد الشركات العقارية على إدارة المشاريع الكبيرة بفعالية، من خلال تقديم تحليلات ورؤى تعتمد على البيانات.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.
RedTeam
redteam.com
تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.
ContractComplete
contractcomplete.com
ContractComplete هو تطبيق لإدارة العطاءات في البناء، يدعم سير العمل مع تقنيات إدارة العطاءات والفواتير والشهادات.
RhinoDox
rhinodox.com
RhinoDox هو منصة سحابية لإدارة ردود العروض للمقاولين الفرعيين، تساعد في إنشاء وتتبع العروض بكفاءة، وتحليل البيانات لتحسين اتخاذ القرارات.
Ganarpro
ganarpro.com
تقدم تطبيق غانار برو منصة لعرض العطاءات في مجال البناء، تسهل على المقاولين الفرعيين تقديم العطاءات وتأمين العقود بشكل فعال.
Thunderbolt Pipeline
thunderboltinnovation.com
تطبيق Thunderbolt Pipeline هو منصة ذكاء صناعي تستخدم AI وتعلم الآلة لتقليل المخاطر وتمكين فرق المقاولات من تقديم عروض تنافسية.
ConWize
conwize.io
يعتبر ConWize تطبيقًا سحابيًا لإدارة العطاءات والتقديرات، يساعد المقاولين في تخفيض الوقت والتكاليف بدقة، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Autodesk وProcore.
Downtobid
downtobid.com
تطبيق Downtobid هو منصة دعوات عروض باستخدام الذكاء الاصطناعي للمقاولين العامين، حيث يكتشف حزم العطاءات ويتابع مع المقاولين المحليين تلقائياً.
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