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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج إدارة العطاءات - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج إدارة العطاءات بأتمتة وتبسيط عملية إنشاء وتقديم المقترحات لمشاريع البناء. فهو يمكّن المقاولين من الباطن من إنشاء تقديرات دقيقة واحترافية للعطاءات باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. بالنسبة للمقاولين ومديري المشاريع، فهو يوفر رؤية معززة للمشاريع ويحسن المساءلة. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج تقدير البناء والإقلاع أو تكملها.