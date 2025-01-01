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برنامج إدارة العطاءات
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برنامج إدارة العطاءات - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج إدارة العطاءات بأتمتة وتبسيط عملية إنشاء وتقديم المقترحات لمشاريع البناء. فهو يمكّن المقاولين من الباطن من إنشاء تقديرات دقيقة واحترافية للعطاءات باستخدام قوالب قابلة للتخصيص. بالنسبة للمقاولين ومديري المشاريع، فهو يوفر رؤية معززة للمشاريع ويحسن المساءلة. غالبًا ما تتكامل هذه الحلول مع برامج تقدير البناء والإقلاع أو تكملها.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

PlanHub

PlanHub

planhub.com

تطبيق PlanHub يساعد المقاولين في إدارة المشاريع والعطاءات من خلال توفير منصة لعرض المشاريع والتواصل مع الفرق وتنظيم الوثائق.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates هو برنامج تقدير للمقاولين يساعد في إضافة العملاء والمواد وإنتاج التقارير لخلق تقديرات وعروض للخطط والمشاريع.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub هو تطبيق مصمم لإدارة سير عمل المقاولين من الباطن، يساعد الشركات في تنظيم المهام والتواصل وتتبع تقدم المشاريع.

Northspyre

Northspyre

northspyre.com

Northspyre هي منصة سحابية تساعد الشركات العقارية على إدارة المشاريع الكبيرة بفعالية، من خلال تقديم تحليلات ورؤى تعتمد على البيانات.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.

ContractComplete

ContractComplete

contractcomplete.com

ContractComplete هو تطبيق لإدارة العطاءات في البناء، يدعم سير العمل مع تقنيات إدارة العطاءات والفواتير والشهادات.

RhinoDox

RhinoDox

rhinodox.com

RhinoDox هو منصة سحابية لإدارة ردود العروض للمقاولين الفرعيين، تساعد في إنشاء وتتبع العروض بكفاءة، وتحليل البيانات لتحسين اتخاذ القرارات.

Ganarpro

Ganarpro

ganarpro.com

تقدم تطبيق غانار برو منصة لعرض العطاءات في مجال البناء، تسهل على المقاولين الفرعيين تقديم العطاءات وتأمين العقود بشكل فعال.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

تطبيق Thunderbolt Pipeline هو منصة ذكاء صناعي تستخدم AI وتعلم الآلة لتقليل المخاطر وتمكين فرق المقاولات من تقديم عروض تنافسية.

ConWize

ConWize

conwize.io

يعتبر ConWize تطبيقًا سحابيًا لإدارة العطاءات والتقديرات، يساعد المقاولين في تخفيض الوقت والتكاليف بدقة، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Autodesk وProcore.

Downtobid

Downtobid

downtobid.com

تطبيق Downtobid هو منصة دعوات عروض باستخدام الذكاء الاصطناعي للمقاولين العامين، حيث يكتشف حزم العطاءات ويتابع مع المقاولين المحليين تلقائياً.

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