أفضل منصات مراجعة خدمات B2B - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقوم منصات المراجعة لخدمات الأعمال التجارية (B2B) بتجميع التقييمات المعتمدة لمقدمي الخدمات في قطاع الأعمال التجارية والحفاظ عليها. تساعد هذه المنصات الشركات والمهنيين في المراحل الأولية لتحديد مقدمي الخدمات الموثوقين، بما في ذلك المستشارين ووكالات الإعلان والتسويق ومصممي الويب والمطورين والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصات مراجعة خدمات B2B مزايا لمقدمي الخدمات من خلال السماح لهم بالمطالبة بملفات تعريف شركاتهم وعرض خدماتهم وإقامة اتصالات مع العملاء أو العملاء المحتملين. في حين أن بعض منصات مراجعة خدمات B2B تتخصص في فئات محددة من مقدمي الخدمات، مثل خدمات التسويق، فإن البعض الآخر يتميز بمجموعة متنوعة من مقدمي الخدمة، بدءًا من مطوري البرامج إلى خدمات المحاسبة. تقوم العديد من هذه المنصات بتنظيم مقدمي الخدمات بناءً على نوع الخدمة المقدمة وموقعهم الجغرافي، مما يسهل اكتشاف مقدمي الخدمة المحليين للعملاء المحتملين. قد تظهر بعض المنصات أيضًا أوجه تشابه مع منصات مراجعة التكنولوجيا، حيث تقوم بجمع المراجعات لكل من المنتجات التكنولوجية ومقدمي الخدمات.
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G2
g2.com
G2 هو سوق برمجيات يتيح للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة من خلال مراجعات المستخدمين ويساعد في إدارة الإنفاق على البرمجيات.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog هو تطبيق سطح مكتب يسمح بتحويل مواقع الويب إلى تطبيقات مستقلة على أنظمة Mac و Windows، ويسهل إدارة الحسابات المتعددة.
GoodFirms
goodfirms.co
تطبيق GoodFirms هو منصة موثوقة لمراجعات الأعمل والبحث، تقدم تقييمات وآراء العملاء، وملفات تعريف الشركات، ومقابلات مع الرؤساء التنفيذيين في خدمات تكنولوجيا المعلومات.
Liftify
liftify.com
تطبيق Liftify يساعد الشركات على بناء وتعزيز سمعة جيدة عبر الإنترنت من خلال برامج مصممة لذلك.
Clutch.co
clutch.co
Clutch.co هو منصة تربط الشركات بمقدمي خدمات موثوقين، مع مراجعات عملاء حقيقية لمساعدتها في اختيار شريك تطوير التطبيقات المناسب.
TechBehemoths
techbehemoths.com
تطبيق TechBehemoths يساعد الشركات في العثور على أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات من بين أكثر من 56,000 شركة في 146 دولة.
UpCity
upcity.com
UpCity هو تطبيق يساعد الشركات على الربط مع مزودي خدمات موثوقين، ويقدم أدوات لتحسين التسويق الرقمي وإدارة السمعة.
Reputedfirms
reputedfirms.com
تطبيق Reputedfirms هو منصة إلكترونية لنشر تجارب العملاء وتقييماتهم لشركتك.
Famewall
famewall.io
Famewall هي أداة لجمع وإدارة وعرض شهادات العملاء بسهولة، مما يساعد الشركات على تعزيز المصداقية وزيادة المبيعات.
Procurated
home.procurated.com
تطبيق Procurated يسهل إدارة المشتريات من خلال تقييم ومراجعة الموردين، مما يساعد في تحسين كفاءة وشفافية عمليات الشراء.
Sortlist
sortlist.com
Sortlist هو تطبيق يربط الشركات بالوكالات المناسبة لتلبية احتياجاتها التسويقية بطريقة سريعة وفعالة.
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