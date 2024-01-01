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أفضل منصات مراجعة خدمات B2B - التطبيقات الأكثر شعبية - الدانمرك
تقوم منصات المراجعة لخدمات الأعمال التجارية (B2B) بتجميع التقييمات المعتمدة لمقدمي الخدمات في قطاع الأعمال التجارية والحفاظ عليها. تساعد هذه المنصات الشركات والمهنيين في المراحل الأولية لتحديد مقدمي الخدمات الموثوقين، بما في ذلك المستشارين ووكالات الإعلان والتسويق ومصممي الويب والمطورين والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصات مراجعة خدمات B2B مزايا لمقدمي الخدمات من خلال السماح لهم بالمطالبة بملفات تعريف شركاتهم وعرض خدماتهم وإقامة اتصالات مع العملاء أو العملاء المحتملين. في حين أن بعض منصات مراجعة خدمات B2B تتخصص في فئات محددة من مقدمي الخدمات، مثل خدمات التسويق، فإن البعض الآخر يتميز بمجموعة متنوعة من مقدمي الخدمة، بدءًا من مطوري البرامج إلى خدمات المحاسبة. تقوم العديد من هذه المنصات بتنظيم مقدمي الخدمات بناءً على نوع الخدمة المقدمة وموقعهم الجغرافي، مما يسهل اكتشاف مقدمي الخدمة المحليين للعملاء المحتملين. قد تظهر بعض المنصات أيضًا أوجه تشابه مع منصات مراجعة التكنولوجيا، حيث تقوم بجمع المراجعات لكل من المنتجات التكنولوجية ومقدمي الخدمات.
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G2
g2.com
G2 هو أكبر سوق للبرمجيات وأكثرها ثقة في العالم. يستخدم أكثر من 90 مليون شخص سنويًا - بما في ذلك الموظفون في جميع شركات Fortune 500 - G2 لاتخاذ قرارات برمجية أكثر ذكاءً بناءً على مراجعات النظراء الحقيقية. تتعاون الآلاف من شركات البرمجيات والخدمات من جميع الأحجام مع G2 لبناء سمعتها وإدارة إنفاقها على ...
GoodFirms
goodfirms.co
منصة المراجعات والأبحاث الأكثر موثوقية في مجال B2B والتي تحتوي على مجموعة من مراجعات العملاء وتقييماتهم وملفات تعريف الشركة ومقابلات المديرين التنفيذيين لخدمات تكنولوجيا المعلومات. تعرف على أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.
Liftify
liftify.com
سمعة شركتك هي كل شيء. نحن نقدم برامج مصممة لمساعدة الشركات على بناء وتعزيز سمعة 5 نجوم عبر الإنترنت.
Clutch.co
clutch.co
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TechBehemoths
techbehemoths.com
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Reputedfirms
reputedfirms.com
منصة عبر الإنترنت لنشر تجارب العملاء وآراءهم عن شركتك.
Famewall
famewall.io
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Procurated
home.procurated.com
تعتبر عملية الشراء أمرًا معقدًا، لكن العثور على موردين رائعين لا ينبغي أن يكون كذلك. انضم إلى الآلاف من المتخصصين في مجال المشتريات العامة الذين يقومون بتقييم ومراجعة الموردين على Procurated.
UpCity
upcity.com
UpCity هو مورد يساعد على ربط الشركات بمقدمي خدمات B2B الذين يمكنهم الوثوق بهم. نقوم بإنشاء وتمكين العلاقات الناجحة بين الشركات ومقدمي الخدمات. مع وجود أكثر من 70.000 من مقدمي الخدمات المدرجين - من وكالات التسويق إلى شركات المحاسبة إلى مستشاري الموارد البشرية وغيرهم الكثير - قام ما يقرب من 2 مليون شر...
Sortlist
sortlist.com
Sortlist هو سوق قطاع الإعلان. نحن أداة قوية عبر الإنترنت تمكن العلامات التجارية من العثور على الوكالات المناسبة في غضون دقائق، وفي الوقت نفسه، نحن أداة الأعمال الجديدة الأكثر كفاءة للوكالات التي تتطلع إلى مقابلة عملاء جدد، في المكان المناسب في الوقت المناسب. نظام التوفيق الداخلي الخاص بنا هو عملية ت...