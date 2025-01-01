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برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج دعم المزايا، المعروف أيضًا باسم برنامج اتصالات المزايا أو برنامج دعم قرار المزايا، لمساعدة الموظفين على زيادة فوائدهم إلى أقصى حد. تعمل هذه الأنظمة على تثقيف الموظفين حول خيارات المزايا الخاصة بهم، مثل خطط التأمين وأي تغييرات، وتوفر التوجيه طوال عملية التسجيل. تستخدم المؤسسات وإدارات الموارد البشرية هذه الحلول لتبسيط التواصل حول المزايا وتبسيط عملية التسجيل، مما يوفر الوقت والمال. غالبًا ما تتميز منتجات دعم المزايا ببوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية التي تتيح للموظفين عرض معلوماتهم الشخصية ومستنداتهم وخططهم وتحديثها وإدارتها. تعد أقسام الموارد البشرية هي المستخدمين الأساسيين لهذه الأنظمة، والتي تساعد مديري الموارد البشرية في إدارة حزم المزايا. كما تساعد بعض برامج دعم المزايا الشركات على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). غالبًا ما توفر هذه الأدوات شبكة من شركاء القنوات و/أو تتكامل مع برامج إدارة المزايا الخاصة بالشركة.

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Castlight

Castlight

castlighthealth.com

Castlight هي منصة توفر معلومات وأدوات لمساعدة الأفراد على إدارة صحتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية والرفاهية.

Alight

Alight

alight.com

تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.

Forma

Forma

joinforma.com

برنامج Forma يساعد الشركات على تصميم وإدارة برامج فوائد مرنة وقابلة للتخصيص للموظفين لتلبية احتياجاتهم وتقليل التكاليف.

Compt

Compt

compt.io

Compt هو برنامج مرونة تخصيص المنح المالية للموظفين، يدعم فرق العمل عالمياً ويوفر أدوات إدارة النفقات بشكل سهل ومتوافق مع الضرائب.

Your Money Line

Your Money Line

yourmoneyline.com

خط المال الخاص بك هو تطبيق يوفر إرشادات مالية شخصية وتعليم من خلال مدربين معتمدين وأدوات مالية، لدعم الأفراد في إدارة مواردهم المالية بفعالية.

Nova Benefits

Nova Benefits

novabenefits.com

تطبيق Nova Benefits يوفر منصة للرعاية الصحية للموظفين، ويتيح لهم إدارة التأمين الصحي والمنافع بطريقة سهلة وبسيطة.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.

Healthee

Healthee

healthee.com

Healthee هو تطبيق يسهل استخدام التأمين الصحي والوصول إلى الرعاية، مع تقديرات تكلفة مخصصة وبحث عن مقدمي الرعاية وحجز المواعيد.

Noyo

Noyo

noyo.com

نوي هو تطبيق رقمي لإدارة بيانات الفوائد والتسجيل في التأمين الصحي، يوفر واجهة برمجة التطبيقات لتسهيل التواصل مع شركات التأمين.

Kota

Kota

kota.io

تقدم كوتا وصولاً سهلاً للرعاية الصحية والتأمينات العالمية، مع تسجيل فوري، ومساهمات مرنة، وتطبيق للموظفين لإدارة خياراتهم.

GoKlaim

GoKlaim

goklaim.com

تطبيق GoKlaim يساعد أصحاب العمل في تقديم مزايا صحية ورفاهية للموظفين، حيث يمكن للموظفين تقديم مطالبات لمصاريف مؤهلة ومتابعة رصيد حساباتهم.

League

League

league.com

تم تأسيس League في عام 2014 وهي شركة تكنولوجيا تركز على تحويل الرعاية الصحية الرقمية عبر منصة تتيح الوصول إلى خدمات صحية مخصصة ومتكاملة.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass هو منصة لإدارة مزايا الموظفين، تتيح تخصيص فوائد مرنة تلبي احتياجات القوى العاملة العالمية.

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