برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية

GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim هو برنامج يساعد أصحاب العمل على تقديم مزايا الصحة والعافية لموظفيهم بطريقة بسيطة ومرنة. مع GoKlaim، يمكن للموظفين الوصول إلى حساب الإنفاق الصحي من خلال تطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكنهم تقديم مطالبات لمجموعة متنوعة من النفقات المؤهلة، من الرعاية الطبية ورعاية الأسنان إلى التعليم والتنمية الشخصية. يمكن للموظفين أيضًا الاطلاع على رصيد حساباتهم، وإضافة المُعالين، والحصول على تعويضاتهم بسرعة وسهولة. يمكن لأصحاب العمل تخصيص الخطة وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم، وضبط الفئات والفئات الفرعية للنفقات، وترحيل الأموال غير المستخدمة إلى العام التالي. توفر GoKlaim أيضًا أدوات التحليلات وإعداد التقارير لمساعدة أصحاب العمل على مراقبة إنفاق فوائدهم وتحسينه. يعد GoKlaim حلاً رائعًا للشركات التي ترغب في تزويد موظفيها بتجربة شخصية وخالية من المتاعب في مجال الصحة والعافية. تعرف على المزيد حول GoKlaim من خلال زيارتنا على www.goklaim.com