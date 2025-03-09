برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Nova Benefits

novabenefits.com

Nova Pnides هي منصة عافية للموظفين تركز على التأمين الصحي للشركات. تأسست شركة Nova ، التي أسسها Saransh Garg (الرئيس التنفيذي) و Yash Gupta (CTO) ، في مهمة لبناء أماكن عمل أكثر سعادة وأكثر صحة للجميع من خلال جعل التأمين الصحي مخصصًا وسهل الاستخدام لجميع الموظفين. على مدار العامين الماضيين ، تم تأمين أكثر من 350 شركة مع مزايا NOVA ، مع تغطية 175،000 أعضاء ، و 10،000+ مطالبة تمت معالجتها. يشمل زبائنهم المحترمين Snapdeal و Homelane و Clear و Rupeek و Zinier و Junglee ، من بين أمور أخرى. بالنسبة لفرق HRS والفرق الإدارة ، تمكن مزايا Nova أماكن العمل من خلال تجربة مطالبات متفوقة ، وسير عمل للموارد البشرية ، وبوابة الموظفين ذاتية الخدمة ، والفوائد الصحية ، وتجارب التأمين الشخصية ، ومزايا العافية الإضافية. جمعت شركة B2B SaaS Startup السلسلة A بقيمة 10 ملايين دولار من المستثمرين الذين يشملون SIG و Bessemer و Meptedly Ventures و Better Capital و Titan Capital.