برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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تم تصميم برنامج دعم المزايا، المعروف أيضًا باسم برنامج اتصالات المزايا أو برنامج دعم قرار المزايا، لمساعدة الموظفين على زيادة فوائدهم إلى أقصى حد. تعمل هذه الأنظمة على تثقيف الموظفين حول خيارات المزايا الخاصة بهم، مثل خطط التأمين وأي تغييرات، وتوفر التوجيه طوال عملية التسجيل. تستخدم المؤسسات وإدارات الموارد البشرية هذه الحلول لتبسيط التواصل حول المزايا وتبسيط عملية التسجيل، مما يوفر الوقت والمال. غالبًا ما تتميز منتجات دعم المزايا ببوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية التي تتيح للموظفين عرض معلوماتهم الشخصية ومستنداتهم وخططهم وتحديثها وإدارتها. تعد أقسام الموارد البشرية هي المستخدمين الأساسيين لهذه الأنظمة، والتي تساعد مديري الموارد البشرية في إدارة حزم المزايا. كما تساعد بعض برامج دعم المزايا الشركات على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). غالبًا ما توفر هذه الأدوات شبكة من شركاء القنوات و/أو تتكامل مع برامج إدارة المزايا الخاصة بالشركة.
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Castlight
castlighthealth.com
Castlight هي منصة توفر معلومات وأدوات لمساعدة الأفراد على إدارة صحتهم واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرعاية الصحية والرفاهية.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Forma
joinforma.com
برنامج Forma يساعد الشركات على تصميم وإدارة برامج فوائد مرنة وقابلة للتخصيص للموظفين لتلبية احتياجاتهم وتقليل التكاليف.
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
منصة الفوائد المرنة للشركات الأولى. لا تعمل مزايا الموظفين التي تناسب جميعها من أجل القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك الفوائد المرنة التي تتكيف مع أنماط حياتهم.
League
league.com
تأسست League في عام 2014 ، وهي شركة صحية تركز على التكنولوجيا تعمل على التحول الرقمي للرعاية الصحية. يستخدم أصحاب العمل والدافعون وتجار التجزئة في الصيدلة ومقدمي الرعاية الصحية منصة الحائز على جوائز لتقديم تجارب صحية متكاملة وشخصية تدفع مشاركة المستهلك. يستخدم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم منصات الصحة الرقمية المدعومة من الدوري للوصول إلى الرعاية والتنقل والدفع.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Pnides هي منصة عافية للموظفين تركز على التأمين الصحي للشركات. تأسست شركة Nova ، التي أسسها Saransh Garg (الرئيس التنفيذي) و Yash Gupta (CTO) ، في مهمة لبناء أماكن عمل أكثر سعادة وأكثر صحة للجميع من خلال جعل التأمين الصحي مخصصًا وسهل الاستخدام لجميع الموظفين. على مدار العامين الماضيين ، تم تأمين أكثر من 350 شركة مع مزايا NOVA ، مع تغطية 175،000 أعضاء ، و 10،000+ مطالبة تمت معالجتها. يشمل زبائنهم المحترمين Snapdeal و Homelane و Clear و Rupeek و Zinier و Junglee ، من بين أمور أخرى. بالنسبة لفرق HRS والفرق الإدارة ، تمكن مزايا Nova أماكن العمل من خلال تجربة مطالبات متفوقة ، وسير عمل للموارد البشرية ، وبوابة الموظفين ذاتية الخدمة ، والفوائد الصحية ، وتجارب التأمين الشخصية ، ومزايا العافية الإضافية. جمعت شركة B2B SaaS Startup السلسلة A بقيمة 10 ملايين دولار من المستثمرين الذين يشملون SIG و Bessemer و Meptedly Ventures و Better Capital و Titan Capital.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim هو برنامج يساعد أصحاب العمل على تقديم مزايا الصحة والعافية لموظفيهم بطريقة بسيطة ومرنة. مع GoKlaim، يمكن للموظفين الوصول إلى حساب الإنفاق الصحي من خلال تطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكنهم تقديم مطالبات لمجموعة متنوعة من النفقات المؤهلة، من الرعاية الطبية ورعاية الأسنان إلى التعليم والتنمية الشخصية. يمكن للموظفين أيضًا الاطلاع على رصيد حساباتهم، وإضافة المُعالين، والحصول على تعويضاتهم بسرعة وسهولة. يمكن لأصحاب العمل تخصيص الخطة وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم، وضبط الفئات والفئات الفرعية للنفقات، وترحيل الأموال غير المستخدمة إلى العام التالي. توفر GoKlaim أيضًا أدوات التحليلات وإعداد التقارير لمساعدة أصحاب العمل على مراقبة إنفاق فوائدهم وتحسينه. يعد GoKlaim حلاً رائعًا للشركات التي ترغب في تزويد موظفيها بتجربة شخصية وخالية من المتاعب في مجال الصحة والعافية. تعرف على المزيد حول GoKlaim من خلال زيارتنا على www.goklaim.com
Healthee
healthee.com
تقوم Healthee بتغيير تجربة الفوائد الصحية من خلال تسهيلها وأسرع وأكثر فاعلية في استخدام التأمين الصحي والحصول على الرعاية.
Kota
kota.io
يوفر Kota الوصول البسيط الذي لا يتجاوز الحدود إلى موفري الصحة والحياة والتقاعد على مستوى العالم مع الالتحاق في الوقت الفعلي والمساهمات المرنة وتطبيق الموظف. ⭑ التحكم: حدد مبالغ المساهمة لكل فريق وبلد ، وتكاليف الحد الأقصى ، والحصول على المعايير المحلية ، والتسجيل والتشويش بنقرة. ⭑ حفظ: إدارة الإنفاق ، إزالة الإبلاغ ، وقل وداعا لرسوم الوسيط. ⭑ المشاركة: لدى فريقك المرونة في اتخاذ خياراتهم الخاصة وإجراء تغييرات في الصنبور.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line هو منفعة العافية المالية للموظفين التي تقدم تدريبًا غير محدود بنسبة 1:1 على الشؤون المالية البشرية، وتعليمًا على مستوى عالمي، وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى يعيش موظفوك (ومن يعولونهم) حياة مالية خالية من القلق. يوفر خط المال الخاص بك إجابات سريعة وشاملة على معظم الأسئلة المالية الشخصية للموظفين ويمنع حدوث مشكلات مالية لا يعرف أصحاب العمل وجودها داخل القوى العاملة لديهم قبل فوات الأوان. نحن نحظى بثقة مئات الشركات ومئات الآلاف من الأسر. وداعا للضغوط المالية للموظفين. مرحبًا بخط أموالك.
Noyo
noyo.com
تعد منصة بيانات فوائد Noyo بمثابة حل البنية التحتية لأنظمة ben-admin وHRIS وHR التي ترغب في تغيير الطريقة التي تدير بها تسجيل الأعضاء وأهليتهم. قم بتجميع بيانات الأعضاء الرئيسية وتنظيفها ونقلها باستخدام منصة واحدة آمنة. يمكنك الاتصال بسهولة بشركات التأمين الرائدة من خلال منصة Noyo والبدء في إرسال تغييرات الأعضاء إليهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لا حاجة لمزيد من خلاصات الملفات أو إدخال البيانات. ستتمكن من تقليل النفقات التشغيلية، والحصول على معالجة أسرع للتغيير، والتعامل مع أخطاء تغطية أقل. كل ذلك يضيف إلى تجربة أفضل وفوائد يمكن أن يثق بها عملاؤك.
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