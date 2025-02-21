برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - توغو

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تم تصميم برنامج دعم المزايا، المعروف أيضًا باسم برنامج اتصالات المزايا أو برنامج دعم قرار المزايا، لمساعدة الموظفين على زيادة فوائدهم إلى أقصى حد. تعمل هذه الأنظمة على تثقيف الموظفين حول خيارات المزايا الخاصة بهم، مثل خطط التأمين وأي تغييرات، وتوفر التوجيه طوال عملية التسجيل. تستخدم المؤسسات وإدارات الموارد البشرية هذه الحلول لتبسيط التواصل حول المزايا وتبسيط عملية التسجيل، مما يوفر الوقت والمال. غالبًا ما تتميز منتجات دعم المزايا ببوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية التي تتيح للموظفين عرض معلوماتهم الشخصية ومستنداتهم وخططهم وتحديثها وإدارتها. تعد أقسام الموارد البشرية هي المستخدمين الأساسيين لهذه الأنظمة، والتي تساعد مديري الموارد البشرية في إدارة حزم المزايا. كما تساعد بعض برامج دعم المزايا الشركات على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). غالبًا ما توفر هذه الأدوات شبكة من شركاء القنوات و/أو تتكامل مع برامج إدارة المزايا الخاصة بالشركة.
إرسال تطبيق جديد
Castlight
castlighthealth.com
تحفيز العادات الصحية. قم بإشراك الموظفين كل يوم من خلال حل الرفاهية الشامل الذي يعزز صحة العقول والأجسام والمحافظ.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عملياتك وتوسيع نطاقها، وتحقيق الاستقرار في تكاليف الموارد البشرية، وحماية أعمالك. دعنا نقوم بهذا العمل الثقيل حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
Forma
joinforma.com
تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقليل التكاليف وأوجه القصور، من خلال منح الموظفين المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية إنفاق بدلات المزايا الخاصة بهم. توفر المنصة أيضًا لمتخصصي الموارد البشرية ساعات لا تحصى في إدارة ودعم حلول النقاط المختلفة. باستخدام Forma، يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من المنتجات التي تشمل حسابات الإنفاق على نمط الحياة، وحسابات الإنفاق على الصحة، وترتيبات السداد الصحي، وحسابات الإنفاق المرنة، والمزيد لتصميم برامج المزايا المخصصة وتقديمها - كل ذلك من خلال منصة واحدة. بعد ذلك، يكون أمام الموظفين ثلاثة خيارات لإنفاق أموال الحساب: متجر Forma الذي يقدم منتجات وخدمات مخفضة، أو بطاقة Forma Visa Card، أو المطالبة بالسداد المدعوم من فريق دعم الأعضاء العالمي المستوى في Forma. ساعدت Forma المئات من الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، بما في ذلك Stripe وZoom وLululemon وAfirm، في تصميم ودعم برامج مزايا مرنة وشاملة لما يقرب من مليون موظف. ونحن نشهد نجاحًا كبيرًا مع الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 98%، وتقييمات 75 NPS، و98 CSAT من الأعضاء. تحظى شركة Forma بدعم شركتي Emergence Capital وRibbit Capital وقد حصلت على العديد من الجوائز لنموها الهائل، وابتكارها في البرمجيات، وباعتبارها "مكانًا رائعًا للعمل".
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى الرواتب الإضافية وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.
Benepass
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.
League
league.com
تأسست League في عام 2014 ، وهي شركة صحية تركز على التكنولوجيا تعمل على التحول الرقمي للرعاية الصحية. يستخدم أصحاب العمل والدافعون وتجار التجزئة في الصيدلة ومقدمي الرعاية الصحية منصة الحائز على جوائز لتقديم تجارب صحية متكاملة وشخصية تدفع مشاركة المستهلك. يستخدم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم منصات الصحة الرقمية المدعومة من الدوري للوصول إلى الرعاية والتنقل والدفع.
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefities عبارة عن منصة عافية للموظفين تركز على التأمين الصحي للشركات. تأسست شركة Nova Benefities على يد سارانش جارج (الرئيس التنفيذي) وياش جوبتا (CTO)، وهي في مهمة لبناء أماكن عمل أكثر سعادة وصحة للجميع من خلال جعل التأمين الصحي مخصصًا وسهل الاستخدام لجميع الموظفين. على مدار العامين الماضيين، تم التأمين على أكثر من 350 شركة من خلال مزايا Nova، مع تغطية أكثر من 175000 عضو، ومعالجة أكثر من 10000 مطالبة. ومن بين عملائهم الكرام Snapdeal، وHomeLane، وClear، وRupeek، وZinier، وJunglee Games، وغيرها. بالنسبة لفرق الموارد البشرية والإدارة، تعمل مزايا Nova على تمكين أماكن العمل من خلال تجربة مطالبات فائقة، وسير عمل الموارد البشرية، وبوابة موظف الخدمة الذاتية، والمزايا الصحية، وتجارب التأمين الشخصي، ومزايا الصحة الإضافية. جمعت شركة B2B SaaS الناشئة 10 ملايين دولار من السلسلة A من مستثمرين من بينهم SIG وBessemer وMultiply Ventures وBetter Capital وTitan Capital.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim هو برنامج يساعد أصحاب العمل على تقديم مزايا الصحة والعافية لموظفيهم بطريقة بسيطة ومرنة. مع GoKlaim، يمكن للموظفين الوصول إلى حساب الإنفاق الصحي من خلال تطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكنهم تقديم مطالبات لمجموعة متنوعة من النفقات المؤهلة، من الرعاية الطبية ورعاية الأسنان إلى التعليم والتنمية الشخصية. يمكن للموظفين أيضًا الاطلاع على رصيد حساباتهم، وإضافة المُعالين، والحصول على تعويضاتهم بسرعة وسهولة. يمكن لأصحاب العمل تخصيص الخطة وفقًا لاحتياجاتهم وميزانيتهم، وضبط الفئات والفئات الفرعية للنفقات، وترحيل الأموال غير المستخدمة إلى العام التالي. توفر GoKlaim أيضًا أدوات التحليلات وإعداد التقارير لمساعدة أصحاب العمل على مراقبة إنفاق فوائدهم وتحسينه. يعد GoKlaim حلاً رائعًا للشركات التي ترغب في تزويد موظفيها بتجربة شخصية وخالية من المتاعب في مجال الصحة والعافية. تعرف على المزيد حول GoKlaim من خلال زيارتنا على www.goklaim.com
Healthee
healthee.com
تعمل Healthee على تغيير تجربة المزايا الصحية من خلال جعل استخدام التأمين الصحي الخاص بك والحصول على الرعاية أسهل وأسرع وأكثر كفاءة.
Kota
kota.io
توفر Kota وصولاً بسيطًا وبلا حدود إلى مقدمي خدمات الصحة والحياة والتقاعد على مستوى العالم من خلال التسجيل في الوقت الفعلي والمساهمات المرنة وتطبيق الموظف. ⭑ التحكم: قم بتعيين مبالغ المساهمة لكل فريق وبلد، وحدد الحد الأقصى للتكاليف، واحصل على المعايير المحلية، وقم بالتسجيل وإلغاء التسجيل بنقرة واحدة. ⭑ الحفظ: إدارة الإنفاق، وإزالة مسؤول التقارير، وقل وداعًا لرسوم الوسيط. ⭑ المشاركة: يتمتع فريقك بالمرونة اللازمة لاتخاذ خياراتهم وإجراء التغييرات بنقرة واحدة.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line هو منفعة العافية المالية للموظفين التي تقدم تدريبًا غير محدود بنسبة 1:1 على الشؤون المالية البشرية، وتعليمًا على مستوى عالمي، وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى يعيش موظفوك (ومن يعولونهم) حياة مالية خالية من القلق. يوفر خط المال الخاص بك إجابات سريعة وشاملة على معظم الأسئلة المالية الشخصية للموظفين ويمنع حدوث مشكلات مالية لا يعرف أصحاب العمل وجودها داخل القوى العاملة لديهم قبل فوات الأوان. نحن نحظى بثقة مئات الشركات ومئات الآلاف من الأسر. وداعا للضغوط المالية للموظفين. مرحبًا بخط أموالك.
Noyo
noyo.com
تعد منصة بيانات فوائد Noyo بمثابة حل البنية التحتية لأنظمة ben-admin وHRIS وHR التي ترغب في تغيير الطريقة التي تدير بها تسجيل الأعضاء وأهليتهم. قم بتجميع بيانات الأعضاء الرئيسية وتنظيفها ونقلها باستخدام منصة واحدة آمنة. يمكنك الاتصال بسهولة بشركات التأمين الرائدة من خلال منصة Noyo والبدء في إرسال تغييرات الأعضاء إليهم عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)؛ لا حاجة لمزيد من خلاصات الملفات أو إدخال البيانات. ستتمكن من تقليل النفقات التشغيلية، والحصول على معالجة أسرع للتغيير، والتعامل مع أخطاء تغطية أقل. كل ذلك يضيف إلى تجربة أفضل وفوائد يمكن أن يثق بها عملاؤك.
© 2025 WebCatalog, Inc.