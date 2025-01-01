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برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - غرينادا
تم تصميم برنامج دعم المزايا، المعروف أيضًا باسم برنامج اتصالات المزايا أو برنامج دعم قرار المزايا، لمساعدة الموظفين على زيادة فوائدهم إلى أقصى حد. تعمل هذه الأنظمة على تثقيف الموظفين حول خيارات المزايا الخاصة بهم، مثل خطط التأمين وأي تغييرات، وتوفر التوجيه طوال عملية التسجيل. تستخدم المؤسسات وإدارات الموارد البشرية هذه الحلول لتبسيط التواصل حول المزايا وتبسيط عملية التسجيل، مما يوفر الوقت والمال. غالبًا ما تتميز منتجات دعم المزايا ببوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية التي تتيح للموظفين عرض معلوماتهم الشخصية ومستنداتهم وخططهم وتحديثها وإدارتها. تعد أقسام الموارد البشرية هي المستخدمين الأساسيين لهذه الأنظمة، والتي تساعد مديري الموارد البشرية في إدارة حزم المزايا. كما تساعد بعض برامج دعم المزايا الشركات على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). غالبًا ما توفر هذه الأدوات شبكة من شركاء القنوات و/أو تتكامل مع برامج إدارة المزايا الخاصة بالشركة.
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Castlight
castlighthealth.com
تحفيز العادات الصحية. قم بإشراك الموظفين كل يوم من خلال حل الرفاهية الشامل الذي يعزز صحة العقول والأجسام والمحافظ.
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عمليات...
Compt
compt.io
Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اخت...
Nova Benefits
novabenefits.com
Nova Benefities عبارة عن منصة عافية للموظفين تركز على التأمين الصحي للشركات. تأسست شركة Nova Benefities على يد سارانش جارج (الرئيس التنفيذي) وياش جوبتا (CTO)، وهي في مهمة لبناء أماكن عمل أكثر سعادة وصحة للجميع من خلال جعل التأمين الصحي مخصصًا وسهل الاستخدام لجميع الموظفين. على مدار العامين الماضيين،...
Kota
kota.io
توفر Kota وصولاً بسيطًا وبلا حدود إلى مقدمي خدمات الصحة والحياة والتقاعد على مستوى العالم من خلال التسجيل في الوقت الفعلي والمساهمات المرنة وتطبيق الموظف. ⭑ التحكم: قم بتعيين مبالغ المساهمة لكل فريق وبلد، وحدد الحد الأقصى للتكاليف، واحصل على المعايير المحلية، وقم بالتسجيل وإلغاء التسجيل بنقرة واحدة....
Forma
joinforma.com
تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقلي...
Noyo
noyo.com
تعد منصة بيانات فوائد Noyo بمثابة حل البنية التحتية لأنظمة ben-admin وHRIS وHR التي ترغب في تغيير الطريقة التي تدير بها تسجيل الأعضاء وأهليتهم. قم بتجميع بيانات الأعضاء الرئيسية وتنظيفها ونقلها باستخدام منصة واحدة آمنة. يمكنك الاتصال بسهولة بشركات التأمين الرائدة من خلال منصة Noyo والبدء في إرسال تغ...
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line هو منفعة العافية المالية للموظفين التي تقدم تدريبًا غير محدود بنسبة 1:1 على الشؤون المالية البشرية، وتعليمًا على مستوى عالمي، وبرامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي - حتى يعيش موظفوك (ومن يعولونهم) حياة مالية خالية من القلق. يوفر خط المال الخاص بك إجابات سريعة وشاملة على معظم الأسئلة المالي...
Healthee
healthee.com
تعمل Healthee على تغيير تجربة المزايا الصحية من خلال جعل استخدام التأمين الصحي الخاص بك والحصول على الرعاية أسهل وأسرع وأكثر كفاءة.
GoKlaim
goklaim.com
GoKlaim هو برنامج يساعد أصحاب العمل على تقديم مزايا الصحة والعافية لموظفيهم بطريقة بسيطة ومرنة. مع GoKlaim، يمكن للموظفين الوصول إلى حساب الإنفاق الصحي من خلال تطبيق الهاتف المحمول، حيث يمكنهم تقديم مطالبات لمجموعة متنوعة من النفقات المؤهلة، من الرعاية الطبية ورعاية الأسنان إلى التعليم والتنمية الشخ...
League
league.com
تأسست League في عام 2014، وهي شركة صحية تركز على التكنولوجيا وتعمل على تعزيز التحول الرقمي للرعاية الصحية. يستخدم أصحاب العمل والدافعون وتجار التجزئة للصيدليات ومقدمو الرعاية الصحية منصتنا الحائزة على جوائز لتقديم تجارب صحية متكاملة وشخصية تعمل على تحفيز مشاركة المستهلكين. يستخدم ملايين الأشخاص حول ...
Benepass
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.