برامج دعم الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - الهند الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تم تصميم برنامج دعم المزايا، المعروف أيضًا باسم برنامج اتصالات المزايا أو برنامج دعم قرار المزايا، لمساعدة الموظفين على زيادة فوائدهم إلى أقصى حد. تعمل هذه الأنظمة على تثقيف الموظفين حول خيارات المزايا الخاصة بهم، مثل خطط التأمين وأي تغييرات، وتوفر التوجيه طوال عملية التسجيل. تستخدم المؤسسات وإدارات الموارد البشرية هذه الحلول لتبسيط التواصل حول المزايا وتبسيط عملية التسجيل، مما يوفر الوقت والمال. غالبًا ما تتميز منتجات دعم المزايا ببوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية التي تتيح للموظفين عرض معلوماتهم الشخصية ومستنداتهم وخططهم وتحديثها وإدارتها. تعد أقسام الموارد البشرية هي المستخدمين الأساسيين لهذه الأنظمة، والتي تساعد مديري الموارد البشرية في إدارة حزم المزايا. كما تساعد بعض برامج دعم المزايا الشركات على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA). غالبًا ما توفر هذه الأدوات شبكة من شركاء القنوات و/أو تتكامل مع برامج إدارة المزايا الخاصة بالشركة.