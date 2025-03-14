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تتضمن استشارات المزايا الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الموارد البشرية المتخصصة في اختيار خطط مزايا الموظفين والمشتريات والتنفيذ والإدارة وتجديدها. تشمل هذه الخطط مزايا مختلفة مثل التأمين الصحي الجماعي، والتأمين على الحياة، والإجازة مدفوعة الأجر، والمعاشات التقاعدية، وسداد قروض الطلاب، والتأمين ضد العجز، وحسابات التقاعد الفردية. يقوم مقدمو الخدمات في هذا المجال بتقييم المتطلبات، ومراقبة استخدام المزايا ومدى توفرها لكل من أصحاب العمل والموظفين، والتأكد من الامتثال للوائح الحكومية. إنهم بمثابة حلقة الوصل الأساسية بين شركات التأمين والبائعين والعملاء. ومن خلال البحث والتفاوض الشاملين، يقدم هؤلاء المزودون خططًا مخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء. تتعامل الشركات مع هذه الخدمات على مدار العام ويمكنها توقع التواصل والدعم المستمر.
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ADP
adp.com
تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy هو مزود خدمة بروكسي سكني يوفر أكثر من 200 مليون بروكسي سكني وثابت لإدارة المهام مثل تجريف الويب والبحث.
Empower
empower.com
Empower هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية، تتبع الدخل والنفقات، وتحديد الأهداف المالية.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
تطبيق Inspira Financial يقدم خدمات مالية لدعم التخطيط والادخار والاستثمار في الصحة والثروة والتقاعد.
UMR
member.umr.com
تطبيق UMR يتيح للمستخدمين إدارة فوائد الرعاية الصحية بسهولة، مع الوصول إلى التفاصيل والتواصل مع مقدمي الخدمات ودعم الأعضاء.
BenefitHub
benefithub.com
Benevithub هو تطبيق يوفر مزايا وخصومات حصرية للموظفين لتعزيز الرفاه المالي وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تطبيق TraceGenie يوفر خدمات تتبع للأعضاء غير المعروفين في صناديق التقاعد، مما يساعد على تحسين التحكم والمساءلة وتقليل مخاطر الاحتيال.
Bennie
bennie.com
تطبيق Bennie يساعد الموظفين في الوصول إلى معلومات المزايا بسهولة، ويتيح لهم التفاعل مع دعم مباشر للرد على استفساراتهم.
Lumity Benefits
lumity.com
تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
Monark HQ
monarkhq.com
تطبيق Monark HQ هو نظام لتقدير مزايا الموظفين يساعد الوسطاء في تقدير هذه المزايا لأصحاب العمل.
MMChr
mmchr.com
تطبيق MMChr يقدم خدمات استشارات وتعاقدات خارجية في مجال الموارد البشرية والامتثال لقوانين العمل.
GetBenefits
getbenefits.io
تطبيق GetBenefits هو منصة توفر فوائد مؤسسية وفرص جديدة بهدف تحسين كفاءة الأعمال وزيادة تفاعل الموظفين.
FrankCrum
frankcrum.com
تطبيق FrankCrum يتيح الوصول إلى خدمات الموارد البشرية، وإدارة كشوف المرتبات، والمزايا، مما يسهل التفاعل مع الشركة وإدارة الحسابات.
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