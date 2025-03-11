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مقدمي استشارات الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية

تتضمن استشارات المزايا الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الموارد البشرية المتخصصة في اختيار خطط مزايا الموظفين والمشتريات والتنفيذ والإدارة وتجديدها. تشمل هذه الخطط مزايا مختلفة مثل التأمين الصحي الجماعي، والتأمين على الحياة، والإجازة مدفوعة الأجر، والمعاشات التقاعدية، وسداد قروض الطلاب، والتأمين ضد العجز، وحسابات التقاعد الفردية. يقوم مقدمو الخدمات في هذا المجال بتقييم المتطلبات، ومراقبة استخدام المزايا ومدى توفرها لكل من أصحاب العمل والموظفين، والتأكد من الامتثال للوائح الحكومية. إنهم بمثابة حلقة الوصل الأساسية بين شركات التأمين والبائعين والعملاء. ومن خلال البحث والتفاوض الشاملين، يقدم هؤلاء المزودون خططًا مخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء. تتعامل الشركات مع هذه الخدمات على مدار العام ويمكنها توقع التواصل والدعم المستمر.

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ADP

ADP

adp.com

تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.

LunaProxy

LunaProxy

lunaproxy.com

LunaProxy هو مزود خدمة بروكسي سكني يوفر أكثر من 200 مليون بروكسي سكني وثابت لإدارة المهام مثل تجريف الويب والبحث.

Empower

Empower

empower.com

Empower هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية، تتبع الدخل والنفقات، وتحديد الأهداف المالية.

Inspira Financial

Inspira Financial

inspirafinancial.com

تطبيق Inspira Financial يقدم خدمات مالية لدعم التخطيط والادخار والاستثمار في الصحة والثروة والتقاعد.

UMR

UMR

member.umr.com

تطبيق UMR يتيح للمستخدمين إدارة فوائد الرعاية الصحية بسهولة، مع الوصول إلى التفاصيل والتواصل مع مقدمي الخدمات ودعم الأعضاء.

BenefitHub

BenefitHub

benefithub.com

Benevithub هو تطبيق يوفر مزايا وخصومات حصرية للموظفين لتعزيز الرفاه المالي وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.

TraceGenie

TraceGenie

tracegenie.co.za

تطبيق TraceGenie يوفر خدمات تتبع للأعضاء غير المعروفين في صناديق التقاعد، مما يساعد على تحسين التحكم والمساءلة وتقليل مخاطر الاحتيال.

Bennie

Bennie

bennie.com

تطبيق Bennie يساعد الموظفين في الوصول إلى معلومات المزايا بسهولة، ويتيح لهم التفاعل مع دعم مباشر للرد على استفساراتهم.

Lumity Benefits

Lumity Benefits

lumity.com

تطبيق Lumity يوفر منصة لإدارة المزايا الصحية، مع معلومات ودعم شخصي سهل الاستخدام لمساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

Monark HQ

Monark HQ

monarkhq.com

تطبيق Monark HQ هو نظام لتقدير مزايا الموظفين يساعد الوسطاء في تقدير هذه المزايا لأصحاب العمل.

MMChr

MMChr

mmchr.com

تطبيق MMChr يقدم خدمات استشارات وتعاقدات خارجية في مجال الموارد البشرية والامتثال لقوانين العمل.

GetBenefits

GetBenefits

getbenefits.io

تطبيق GetBenefits هو منصة توفر فوائد مؤسسية وفرص جديدة بهدف تحسين كفاءة الأعمال وزيادة تفاعل الموظفين.

FrankCrum

FrankCrum

frankcrum.com

تطبيق FrankCrum يتيح الوصول إلى خدمات الموارد البشرية، وإدارة كشوف المرتبات، والمزايا، مما يسهل التفاعل مع الشركة وإدارة الحسابات.

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