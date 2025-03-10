مقدمي استشارات الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية

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تتضمن استشارات المزايا الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الموارد البشرية المتخصصة في اختيار خطط مزايا الموظفين والمشتريات والتنفيذ والإدارة وتجديدها. تشمل هذه الخطط مزايا مختلفة مثل التأمين الصحي الجماعي، والتأمين على الحياة، والإجازة مدفوعة الأجر، والمعاشات التقاعدية، وسداد قروض الطلاب، والتأمين ضد العجز، وحسابات التقاعد الفردية. يقوم مقدمو الخدمات في هذا المجال بتقييم المتطلبات، ومراقبة استخدام المزايا ومدى توفرها لكل من أصحاب العمل والموظفين، والتأكد من الامتثال للوائح الحكومية. إنهم بمثابة حلقة الوصل الأساسية بين شركات التأمين والبائعين والعملاء. ومن خلال البحث والتفاوض الشاملين، يقدم هؤلاء المزودون خططًا مخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء. تتعامل الشركات مع هذه الخدمات على مدار العام ويمكنها توقع التواصل والدعم المستمر.
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ADP
adp.com
تطبيق ADP يوفر حلولاً شاملة لإدارة الموارد البشرية، الرواتب، وتتبع الوقت، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى معلومات الموظفين وإدارتها.
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy هو مزود خدمة بروكسي سكني يوفر أكثر من 200 مليون بروكسي سكني وثابت لإدارة المهام مثل تجريف الويب والبحث.
Empower
empower.com
Empower هو تطبيق يساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية، تتبع الدخل والنفقات، وتحديد الأهداف المالية.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
تطبيق Inspira Financial يقدم خدمات مالية لدعم التخطيط والادخار والاستثمار في الصحة والثروة والتقاعد.
UMR
member.umr.com
تطبيق UMR يتيح للمستخدمين إدارة فوائد الرعاية الصحية بسهولة، مع الوصول إلى التفاصيل والتواصل مع مقدمي الخدمات ودعم الأعضاء.
BenefitHub
benefithub.com
Benevithub هو تطبيق يوفر مزايا وخصومات حصرية للموظفين لتعزيز الرفاه المالي وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع العلم أن تعليماتك في الأيدي الأكثر كفاءة.
Bennie
bennie.com
تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات والحوادث والمزيد. يُعد تطبيق Bennie مصدرًا أساسيًا للموظفين للعثور على معلومات المزايا وفهمها بسهولة. بدءًا من عرض بطاقات الهوية وحتى العثور على موفري الخدمة داخل الشبكة ووصولاً إلى تصفح Bennie’s Marketplace، يتمتع الأعضاء بمعلومات المزايا والأدوات التي يحتاجون إليها في متناول أيديهم. يعد خدمة خدمات الرعاية الصحية لدى Bennie، Ask Bennie، الأداة المثالية لدعم الأعضاء المتفانين. يمكن للأعضاء الدردشة مع Ask Bennie Advocate مباشرةً على التطبيق للحصول على مساعدة بشأن الأسئلة المتعلقة بالتسجيل المفتوح والتغطية ومفاوضات/أخطاء الفواتير والعثور على مقدمي الخدمة والمزيد.
Lumity Benefits
lumity.com
يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ هو نظام تسعير لمزايا الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير مزايا الموظفين لأصحاب العمل.
MMChr
mmchr.com
شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBeneFits هي منصة لفوائد الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
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