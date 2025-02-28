Bennie

bennie.com

تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات والحوادث والمزيد. يُعد تطبيق Bennie مصدرًا أساسيًا للموظفين للعثور على معلومات المزايا وفهمها بسهولة. بدءًا من عرض بطاقات الهوية وحتى العثور على موفري الخدمة داخل الشبكة ووصولاً إلى تصفح Bennie’s Marketplace، يتمتع الأعضاء بمعلومات المزايا والأدوات التي يحتاجون إليها في متناول أيديهم. يعد خدمة خدمات الرعاية الصحية لدى Bennie، Ask Bennie، الأداة المثالية لدعم الأعضاء المتفانين. يمكن للأعضاء الدردشة مع Ask Bennie Advocate مباشرةً على التطبيق للحصول على مساعدة بشأن الأسئلة المتعلقة بالتسجيل المفتوح والتغطية ومفاوضات/أخطاء الفواتير والعثور على مقدمي الخدمة والمزيد.