مقدمي استشارات الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تتضمن استشارات المزايا الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الموارد البشرية المتخصصة في اختيار خطط مزايا الموظفين والمشتريات والتنفيذ والإدارة وتجديدها. تشمل هذه الخطط مزايا مختلفة مثل التأمين الصحي الجماعي، والتأمين على الحياة، والإجازة مدفوعة الأجر، والمعاشات التقاعدية، وسداد قروض الطلاب، والتأمين ضد العجز، وحسابات التقاعد الفردية. يقوم مقدمو الخدمات في هذا المجال بتقييم المتطلبات، ومراقبة استخدام المزايا ومدى توفرها لكل من أصحاب العمل والموظفين، والتأكد من الامتثال للوائح الحكومية. إنهم بمثابة حلقة الوصل الأساسية بين شركات التأمين والبائعين والعملاء. ومن خلال البحث والتفاوض الشاملين، يقدم هؤلاء المزودون خططًا مخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء. تتعامل الشركات مع هذه الخدمات على مدار العام ويمكنها توقع التواصل والدعم المستمر.