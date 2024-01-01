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مقدمي استشارات الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - كوستاريكا
تتضمن استشارات المزايا الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف الموارد البشرية المتخصصة في اختيار خطط مزايا الموظفين والمشتريات والتنفيذ والإدارة وتجديدها. تشمل هذه الخطط مزايا مختلفة مثل التأمين الصحي الجماعي، والتأمين على الحياة، والإجازة مدفوعة الأجر، والمعاشات التقاعدية، وسداد قروض الطلاب، والتأمين ضد العجز، وحسابات التقاعد الفردية. يقوم مقدمو الخدمات في هذا المجال بتقييم المتطلبات، ومراقبة استخدام المزايا ومدى توفرها لكل من أصحاب العمل والموظفين، والتأكد من الامتثال للوائح الحكومية. إنهم بمثابة حلقة الوصل الأساسية بين شركات التأمين والبائعين والعملاء. ومن خلال البحث والتفاوض الشاملين، يقدم هؤلاء المزودون خططًا مخصصة تتوافق مع احتياجات العملاء. تتعامل الشركات مع هذه الخدمات على مدار العام ويمكنها توقع التواصل والدعم المستمر.
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ADP
adp.com
تقدم ADP حلول الرواتب والموارد البشرية الرائدة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الضرائب والامتثال وإدارة المزايا والمزيد. احصل على الأفضل مع ADP.
LunaProxy
lunaproxy.com
يعد LunaProxy واحدًا من أفضل وأرخص مقدمي خدمات الوكيل السكني مع أكثر من 200 مليون وكيل سكني وثابت ليمنحك ميزة في حالة استخدام الوكيل الخاص بك!
Empower
empower.com
رؤيتنا هي تحويل الحياة المالية من خلال المشورة والأشخاص والتكنولوجيا. مهمتنا هي تمكين الحرية المالية للجميع.
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub هي بوابة المزايا الأولى عبر الإنترنت وسوق الخصم للموظفين في السوق في الولايات المتحدة.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ هو نظام تسعير لمزايا الموظفين يساعد الوسطاء على تسعير مزايا الموظفين لأصحاب العمل.
MMChr
mmchr.com
شركة الاستعانة بمصادر خارجية واستشارات الموارد البشرية متخصصة في الموارد البشرية والامتثال لقانون العمل.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits عبارة عن منصة لمزايا الشركات والفرص الجديدة. نحن نساعد على تحسين كفاءة عملك وإشراك موظفيك.
FrankCrum
frankcrum.com
تقدم FrankCrum موارد بشرية بالاستعانة بمصادر خارجية، وإدارة كشوف المرتبات والمرتبات، واستحقاقات الموظفين وإدارة المزايا، و401(ك)، وتعويضات العمال، وحلول الموارد البشرية.
TraceGenie
tracegenie.co.za
تتبع مزود الخدمة لصناعة صندوق التقاعد الأعضاء الذين لا يمكن تعقبهم: كابوس المسؤول الرئيسي للصندوق لدينا هدف مشترك، دع TraceGenie يساعد صندوقك. رسومنا مرتبطة بالسوق، ومع استخدام منصة TraceGenie، نضمن لك التحكم الشامل والمساءلة، وأوقات التسليم السريعة، والحد الأدنى من مخاطر الاحتيال، وراحة البال مع ال...
Bennie
bennie.com
تساعد منصة Bennie العالمية للمزايا أصحاب العمل والموظفين ومعاليهم على تحقيق النجاح من خلال مجموعة من الحلول الحديثة، بما في ذلك الاستشارات والتأمين والتدريب. تحظى Bennie بثقة الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم، وهي عبارة عن حل شامل يتجاوز المزايا التقليدية ويتضمن تدريب الموظفين والتأمين على الممتلكات...
UMR
member.umr.com
UMR هو مسؤول طرف ثالث (TPA)، يتم تعيينه من قبل صاحب العمل الخاص بك، للمساعدة في ضمان دفع مطالباتك بشكل صحيح بحيث يمكن إبقاء تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك عند الحد الأدنى ويمكنك التركيز على الرفاهية.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
حول Inspira Financial توفر Inspira Financial حلولاً للصحة والثروة والتقاعد والمزايا التي تعزز وتبسط رحلة الصحة والثروة. مع وجود أكثر من 7 ملايين عميل يحتفظون بأكثر من 62 مليار دولار من الأصول الخاضعة للحفظ، تعمل Inspira مع الآلاف من أصحاب العمل، والجهات الراعية للخطط، وحافظي السجلات، وTPAs، والشركاء...
Lumity Benefits
lumity.com
يجمع حل المزايا الحديثة من Lumity بين الخدمة والخبرة المخصصة ورؤى البيانات القوية والتكنولوجيا لتخفيف آلام إدارة واختيار الخطط والمزايا الصحية لكل من أصحاب العمل والموظفين.