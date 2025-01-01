برامج إدارة الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية

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تساعد برامج إدارة المزايا المؤسسات في تصميم وإدارة حزم مزايا الموظفين مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تتعامل هذه الأنظمة مع مزايا الموظفين المختلفة، بما في ذلك خطط التأمين وخيارات الأسهم، وتبسيط فترات التسجيل المفتوحة عبر لوحة المعلومات الإدارية. تستخدم المؤسسات هذه الأدوات لعرض حزم مزايا الموظفين وتعديلها. غالبًا ما تشتمل برامج إدارة المزايا على بوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية، مما يسمح للموظفين بعرض معلوماتهم ومستنداتهم الشخصية وإدارتها وتحديثها. تستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي من قبل أقسام الموارد البشرية، وهي تمكن مديري الموارد البشرية من إدارة حزم المزايا بشكل فعال وتعزيز استخدامها الأمثل بين الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج إدارة المزايا المؤسسات على تحديد المزايا الأكثر قيمة للموظفين، وتقليل التكاليف الإجمالية، والحفاظ على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
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ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
OnPay
onpay.com
OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Collective Health
collectivehealth.com
تطبيق Health Collective يدير المعلومات الصحية للأفراد ويتيح لهم الوصول الآمن للسجلات الصحية وتنظيم الرعاية والمواعيد.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Circula
circula.com
تطبيق سيركولا هو منصة لإدارة نفقات الموظفين مثل نفقات السفر وبطاقات الائتمان، تهدف لتبسيط الإدارة المالية وضمان التوافق.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
CharlieHR
charliehr.com
تطبيق CharlieHR هو منصة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على تنظيم بيانات الموظفين وتتبع الإجازات بكفاءة.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.
Employee Navigator
employeenavigator.com
تطبيق Employee Navigator هو منصة شاملة لإدارة فوائد الموظفين والامتثال، تتيح للوسطاء وأرباب العمل إدارة المزايا والتسجيل بسهولة.
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Warp
joinwarp.com
وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.
Forma
joinforma.com
برنامج Forma يساعد الشركات على تصميم وإدارة برامج فوائد مرنة وقابلة للتخصيص للموظفين لتلبية احتياجاتهم وتقليل التكاليف.
Cocoon
cocoon.com
تطبيق كوكوون هو منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط عملية الامتثال والمطالبات والرواتب، مما يسهل تجربة الإجازات للعاملين.
Sharecare
sharecare.com
تطبيق Sharecare يدعم الأفراد في تحسين صحتهم وإدارة رفاههم من خلال أدوات لمتابعة الصحة والتوجيه في الرعاية الصحية.
Arcoro
arcoro.com
تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.
PrimePay
primepay.com
تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.
Empeon
empeon.com
تعد Empeon منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، تدعم الموظفين في إدارة جداولهم ومعلوماتهم المالية بكفاءة.
GoCo
goco.io
GoCo هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل التوظيف، الإدارة والأداء، ويتيح الوصول للموظفين لمميزاتهم.
ekincare
ekincare.com
تطبيق ekincare يوفر منصة متكاملة لإدارة الصحة والعافية للموظفين، تشمل خدمات الطب عن بُعد، والفحص الصحي، والدعم النفسي، والتغذية.
Benefitfocus
benefitfocus.com
تطبيق Benefitfocus يسهل إدارة مزايا الموظفين ويعزز التجربة الشخصية من خلال تقديم حلول صحية موحدة وتحليلات بيانات مستندة إلى الرعاية.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.
Healthysure
healthysure.in
تطبيق Healthysure يوفر منصة شاملة لإدارة احتياجات الرعاية الصحية، ويتيح تتبع النفقات الطبية وإيجاد مقدمي الرعاية الصحية بسهولة.
Decisely
decisely.com
Decisely هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الفوائد والتأمين للمنظمات الصغيرة، مع إمكانية تكامل مع الأنظمة الحالية لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءة.
Benme
benme.io
Benme هي منصة لإدارة فوائد الموظفين والموردين، تهدف إلى تبسيط إجراءات الإدارة وتعزيز رضا الموظفين والكفاءة التنظيمية.
League
league.com
تم تأسيس League في عام 2014 وهي شركة تكنولوجيا تركز على تحويل الرعاية الصحية الرقمية عبر منصة تتيح الوصول إلى خدمات صحية مخصصة ومتكاملة.
Benepass Admin
getbenepass.com
تطبيق Benepass Admin هو أداة لإدارة مزايا الموظفين بكفاءة، حيث يوفر منصة مركزية لتسهيل تتبع وتنظيم الفوائد والتكامل مع أنظمة الموارد البشرية.
Benepass
getbenepass.com
Benepass هو منصة لإدارة مزايا الموظفين، تتيح تخصيص فوائد مرنة تلبي احتياجات القوى العاملة العالمية.
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