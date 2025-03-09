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تساعد برامج إدارة المزايا المؤسسات في تصميم وإدارة حزم مزايا الموظفين مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تتعامل هذه الأنظمة مع مزايا الموظفين المختلفة، بما في ذلك خطط التأمين وخيارات الأسهم، وتبسيط فترات التسجيل المفتوحة عبر لوحة المعلومات الإدارية. تستخدم المؤسسات هذه الأدوات لعرض حزم مزايا الموظفين وتعديلها. غالبًا ما تشتمل برامج إدارة المزايا على بوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية، مما يسمح للموظفين بعرض معلوماتهم ومستنداتهم الشخصية وإدارتها وتحديثها. تستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي من قبل أقسام الموارد البشرية، وهي تمكن مديري الموارد البشرية من إدارة حزم المزايا بشكل فعال وتعزيز استخدامها الأمثل بين الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج إدارة المزايا المؤسسات على تحديد المزايا الأكثر قيمة للموظفين، وتقليل التكاليف الإجمالية، والحفاظ على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
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PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Netchex
netchex.com
NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.
Forma
joinforma.com
برنامج Forma يساعد الشركات على تصميم وإدارة برامج فوائد مرنة وقابلة للتخصيص للموظفين لتلبية احتياجاتهم وتقليل التكاليف.
Collective Health
collectivehealth.com
تطبيق Health Collective يدير المعلومات الصحية للأفراد ويتيح لهم الوصول الآمن للسجلات الصحية وتنظيم الرعاية والمواعيد.
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Benepass
getbenepass.com
منصة الفوائد المرنة للشركات الأولى. لا تعمل مزايا الموظفين التي تناسب جميعها من أجل القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك الفوائد المرنة التي تتكيف مع أنماط حياتهم.
Benepass Admin
getbenepass.com
منصة الفوائد المرنة للشركات الأولى. لا تعمل مزايا الموظفين التي تناسب جميعها من أجل القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك الفوائد المرنة التي تتكيف مع أنماط حياتهم.
GoCo
goco.io
تقوم GOCO بإعداد بيانات الموارد البشرية إلى الحياة وتوفر أدوات لتخصيص سير العمل لأي عملية أو سياسة أو قائمة مراجعة للموارد البشرية. مع GOCO ، تتلقى المنظمات فريق دعم مخصص يقوم بإعدادها للنجاح وتظل متاحة بعد التنفيذ. بدءًا من التنقل والفوائد إلى إدارة الأداء وكشوف المرتبات ، تقدم GOCO كل ما هو مطلوب لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد يسهل الاستخدام. تتمثل مهمة GOCO في مساعدة الشركات على قضاء وقت أقل في مهام الموارد البشرية اليدوية والمؤلمة والمعقدة حتى يتمكنوا من التركيز على نمو فرق أكثر سعادة وأكثر إنتاجية.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
League
league.com
تأسست League في عام 2014 ، وهي شركة صحية تركز على التكنولوجيا تعمل على التحول الرقمي للرعاية الصحية. يستخدم أصحاب العمل والدافعون وتجار التجزئة في الصيدلة ومقدمي الرعاية الصحية منصة الحائز على جوائز لتقديم تجارب صحية متكاملة وشخصية تدفع مشاركة المستهلك. يستخدم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم منصات الصحة الرقمية المدعومة من الدوري للوصول إلى الرعاية والتنقل والدفع.
Benefitfocus
benefitfocus.com
حل شامل لإدارة المزايا مصمم لمساعدة موظفيك على تحقيق نتائج صحية ومالية أفضل مع مساعدة مؤسستك أيضًا على تقليل التكاليف والعبء الإداري. * إدارة المزايا الخارجية بالكامل لتفريغ العمليات المستهلكة للوقت والتركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي. • الأهلية والتسجيل • اتصالات الموظفين • إعداد التقارير • الامتثال لـ ACA (يتوفر حل مستقل) • إدارة COBRA • خدمات الفوترة وكشوف المرتبات • حسابات المستهلكين • المزايا التطوعية • والمزيد! * إشراك تجربة الموظف ساعد الموظفين على اختيار المزايا الخاصة بهم واستخدامها بكل سهولة وثقة. • مركز المزايا الشخصية • تطبيق الهاتف المحمول الأعلى تقييمًا • دعم القرار المستند إلى البيانات (يتوفر حل مستقل) • أدوات المشاركة على مدار العام • التنقل المتكامل للرعاية • مركز خدمة الموظفين * رؤى بيانات قوية قياس فعالية البرنامج وتحديد الفرص والقيادة تغيير إيجابي. • منصة تحليلات البيانات الصحية (يتوفر حل مستقل) • خدمات تدقيق المطالبات واستردادها (مضمنة في منصة التحليلات)
ekincare
ekincare.com
إن ekincare، التي تحظى بثقة شركات Fortune 500، عبارة عن منصة فوائد صحية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي في انتظار الحصول على براءة اختراع تساعد المؤسسات على توفير ما يصل إلى 25% من تكاليف الرعاية الصحية وخفض أقساط التأمين الصحي الخاصة بها. يضمن منتجنا أن خدمات التطبيب عن بعد والفحوصات الصحية والصحة العقلية واللياقة البدنية والتغذية متاحة بسهولة لموظفي الشركات على منصة واحدة بسلاسة في جميع أنحاء الهند، مع تجربة موحدة. يضمن محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أن يتم تحويل جميع السجلات الطبية إلى صيغة رقمية ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للشركات حول المخاطر الصحية المحتملة والإجراءات العلاجية. حاليًا، نقدم خدماتنا لأكثر من 250 شركة، وندير صحة أكثر من 350,000 موظفًا وعائلاتهم على المنصة.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.
Benme
benme.io
Benme هي منصة مخصصة لإدارة مزايا الموظفين والموردين.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure هي منصة مزايا الموظفين الأكثر شعبية في الهند للشركات الناشئة والمؤسسات في الهند. تقدم المنصة مجموعة من منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والحوادث مع برامج الصحة والعافية المنسقة.
Gusto
gusto.com
Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.
Decisely
decisely.com
Decisely هي شركة وساطة خدمات موارد بشرية ومتخصصة في الحلول التقنية المتكاملة للشركات الصغيرة. بدعم من وسطاء المزايا المرخصين والمتخصصين في الصناعة، يوفر حل Decisely المزيج الصحيح من مزايا الرعاية الصحية والتوظيف وإدارة الموارد البشرية والامتثال وكشوف المرتبات والتقاعد على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ هو حل المناصرة الوحيد في الصناعة الذي يشرك الأفراد والعائلات في رحلة الرفاهية الشاملة من خلال توفير وصول مباشر ومبسط إلى جميع مزاياهم ودعم سلس عالي اللمس من المدافعين المحترفين للتنقل بسهولة في النطاق الكامل لاحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم وفقًا لشروطهم - سواء كان ذلك إدارة حالة مزمنة، أو المساعدة في مواجهة تحديات الصحة العقلية، أو الاطلاع على الفوائد المعقدة، أو العثور على الطبيب المناسب، أو فهم المطالبة، أو الانتقال إلى الرعاية المناسبة، أو إدارة مخاطر نمط الحياة بشكل عام، أو مجرد تعلم عادات صحية أكثر. تقوم Sharecare بكل شيء — وسيقوم المدافعون لدينا بمساعدة أعضائك في العثور على ما يحتاجون إليه بالضبط، عندما يحتاجون إليه.
Employee Navigator
employeenavigator.com
تطبيق Employee Navigator هو منصة شاملة لإدارة فوائد الموظفين والامتثال، تتيح للوسطاء وأرباب العمل إدارة المزايا والتسجيل بسهولة.
Alight
alight.com
تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.
Zenefits
zenefits.com
زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.
Rippling
rippling.com
تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.
Paycor
paycor.com
Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.
OnPay
onpay.com
OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Namely
namely.com
نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.
CharlieHR
charliehr.com
تطبيق CharlieHR هو منصة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على تنظيم بيانات الموظفين وتتبع الإجازات بكفاءة.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
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