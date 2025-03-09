Sharecare

sharecare.com

Sharecare+ هو حل المناصرة الوحيد في الصناعة الذي يشرك الأفراد والعائلات في رحلة الرفاهية الشاملة من خلال توفير وصول مباشر ومبسط إلى جميع مزاياهم ودعم سلس عالي اللمس من المدافعين المحترفين للتنقل بسهولة في النطاق الكامل لاحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم وفقًا لشروطهم - سواء كان ذلك إدارة حالة مزمنة، أو المساعدة في مواجهة تحديات الصحة العقلية، أو الاطلاع على الفوائد المعقدة، أو العثور على الطبيب المناسب، أو فهم المطالبة، أو الانتقال إلى الرعاية المناسبة، أو إدارة مخاطر نمط الحياة بشكل عام، أو مجرد تعلم عادات صحية أكثر. تقوم Sharecare بكل شيء — وسيقوم المدافعون لدينا بمساعدة أعضائك في العثور على ما يحتاجون إليه بالضبط، عندما يحتاجون إليه.