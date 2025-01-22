برامج إدارة الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - روسيا

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تساعد برامج إدارة المزايا المؤسسات في تصميم وإدارة حزم مزايا الموظفين مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تتعامل هذه الأنظمة مع مزايا الموظفين المختلفة، بما في ذلك خطط التأمين وخيارات الأسهم، وتبسيط فترات التسجيل المفتوحة عبر لوحة المعلومات الإدارية. تستخدم المؤسسات هذه الأدوات لعرض حزم مزايا الموظفين وتعديلها. غالبًا ما تشتمل برامج إدارة المزايا على بوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية، مما يسمح للموظفين بعرض معلوماتهم ومستنداتهم الشخصية وإدارتها وتحديثها. تستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي من قبل أقسام الموارد البشرية، وهي تمكن مديري الموارد البشرية من إدارة حزم المزايا بشكل فعال وتعزيز استخدامها الأمثل بين الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج إدارة المزايا المؤسسات على تحديد المزايا الأكثر قيمة للموظفين، وتقليل التكاليف الإجمالية، والحفاظ على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة موظفيك لم تكن أسهل من أي وقت مضى. يزودك ADP Workforce Now بالأدوات ليس فقط لتتبع معلومات الموارد البشرية، ولكن أيضًا لمساعدتك في إدارة القوى العاملة لديك واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. ومع تقدمك، يمكنك إضافة الوظائف التي تحتاجها. قم بتمكين جميع مستويات مؤسستك باستخدام الأدوات والإمكانيات المصممة خصيصًا لتوفير تجربة جذابة لقادة الأعمال والمديرين والعاملين. • الكل في واحد: نظام أساسي للموارد البشرية قابل للتكوين لإدارة جميع وظائف إدارة الأفراد بكفاءة - كشوف المرتبات والموارد البشرية والوقت والمواهب والمزايا - ضمن قاعدة بيانات واحدة. • الامتثال الواثق: يحافظ الأمان الرائد في الصناعة لدينا على أمان بياناتك، بينما تساعدك خبرتنا وحلولنا العميقة في مجال الامتثال على حماية أعمالك. • سهولة الاستخدام: ميزات مبتكرة وسهلة الاستخدام في متناول يدك، مما يجعل من السهل العمل بطرق تناسب احتياجاتك مع توفير تجربة أفضل للقوى العاملة لديك أيضًا. • رؤى حول تدفق العمل: اتخذ القرارات بثقة، مستنيرًا برؤى من أغنى وأقوى قاعدة بيانات للقوى العاملة في الأعمال. • نظام بيئي متكامل ومتصل: قم بتوسيع قدرات إدارة الأفراد لديك من خلال أكبر نظام بيئي للموارد البشرية والذي يتكامل بسهولة وأمان مع حلول الطرف الثالث الرائدة. تواصل بسهولة مع الشركاء الحيويين مثل المحاسبين والوسطاء ومقدمي الخدمات المالية. كشوف المرتبات. يمكنك توفير الوقت وتقليل الأخطاء باستخدام المجموعة المتكاملة التي تم تصميمها خصيصًا لمساعدتك في إدارة أعمالك وتلبية احتياجات الامتثال الخاصة بك.
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Forma
joinforma.com
تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقليل التكاليف وأوجه القصور، من خلال منح الموظفين المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية إنفاق بدلات المزايا الخاصة بهم. توفر المنصة أيضًا لمتخصصي الموارد البشرية ساعات لا تحصى في إدارة ودعم حلول النقاط المختلفة. باستخدام Forma، يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من المنتجات التي تشمل حسابات الإنفاق على نمط الحياة، وحسابات الإنفاق على الصحة، وترتيبات السداد الصحي، وحسابات الإنفاق المرنة، والمزيد لتصميم برامج المزايا المخصصة وتقديمها - كل ذلك من خلال منصة واحدة. بعد ذلك، يكون أمام الموظفين ثلاثة خيارات لإنفاق أموال الحساب: متجر Forma الذي يقدم منتجات وخدمات مخفضة، أو بطاقة Forma Visa Card، أو المطالبة بالسداد المدعوم من فريق دعم الأعضاء العالمي المستوى في Forma. ساعدت Forma المئات من الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، بما في ذلك Stripe وZoom وLululemon وAfirm، في تصميم ودعم برامج مزايا مرنة وشاملة لما يقرب من مليون موظف. ونحن نشهد نجاحًا كبيرًا مع الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 98%، وتقييمات 75 NPS، و98 CSAT من الأعضاء. تحظى شركة Forma بدعم شركتي Emergence Capital وRibbit Capital وقد حصلت على العديد من الجوائز لنموها الهائل، وابتكارها في البرمجيات، وباعتبارها "مكانًا رائعًا للعمل".
Healthysure
healthysure.in
HealthySure هي منصة مزايا الموظفين الأكثر شعبية في الهند للشركات الناشئة والمؤسسات في الهند. تقدم المنصة مجموعة من منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والحوادث مع برامج الصحة والعافية المنسقة.
Collective Health
collectivehealth.com
حل الفوائد الصحية الذي يجمع كل ذلك معًا. الصحة الجماعية عبارة عن TPA حديث يدمج إدارة الخطط والملاحة والدعوة التي توفر فوائد صحية جذابة حقًا لموظفيك وقيمة مثبتة لمؤسستك.
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما يصل إلى 80% من الوقت في المحاسبة وتصبح شريكًا تجاريًا منتجًا داخل مؤسستك ✔️ تقليل مخاطر الامتثال وضمان عمليات آمنة ومقاومة للتدقيق *يتم إصدار البطاقات من قبل شركة Transact Payments Malaysia Limited بموجب ترخيص من Visa Europe Limited . مدفوعات المعاملات شركة مالطا المحدودة مرخصة ومنظمة حسب الأصول من قبل هيئة الخدمات المالية في مالطا كمؤسسة مالية بموجب قانون المؤسسات المالية لعام 1994. رقم التسجيل C 91879.
Benepass
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.
Benepass Admin
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.
GoCo
goco.io
GoCo هو حل حديث ومتكامل للموارد البشرية مع دعم عملاء عالي التصنيف يجعل من السهل تبسيط عمليات وبيانات الموارد البشرية لديك. بدءًا من الإعداد والمزايا وحتى إدارة الأداء وكشوف المرتبات، تمتلك GoCo كل ما تحتاجه لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد سهل الاستخدام. مهمتنا في GoCo هي مساعدة الشركات على قضاء وقت أقل في مهام الموارد البشرية اليدوية والمؤلمة والمعقدة حتى يتمكنوا من التركيز على تنمية فرق أكثر سعادة وإنتاجية.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
League
league.com
تأسست League في عام 2014، وهي شركة صحية تركز على التكنولوجيا وتعمل على تعزيز التحول الرقمي للرعاية الصحية. يستخدم أصحاب العمل والدافعون وتجار التجزئة للصيدليات ومقدمو الرعاية الصحية منصتنا الحائزة على جوائز لتقديم تجارب صحية متكاملة وشخصية تعمل على تحفيز مشاركة المستهلكين. يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم منصات الصحة الرقمية التي تدعمها League للوصول إلى الرعاية والتنقل فيها ودفع تكاليفها.
Benefitfocus
benefitfocus.com
حل شامل لإدارة المزايا مصمم لمساعدة موظفيك على تحقيق نتائج صحية ومالية أفضل مع مساعدة مؤسستك أيضًا على تقليل التكاليف والعبء الإداري. * إدارة المزايا الخارجية بالكامل لتفريغ العمليات المستهلكة للوقت والتركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي. • الأهلية والتسجيل • اتصالات الموظفين • إعداد التقارير • الامتثال لـ ACA (يتوفر حل مستقل) • إدارة COBRA • خدمات الفوترة وكشوف المرتبات • حسابات المستهلكين • المزايا التطوعية • والمزيد! * إشراك تجربة الموظف ساعد الموظفين على اختيار المزايا الخاصة بهم واستخدامها بكل سهولة وثقة. • مركز المزايا الشخصية • تطبيق الهاتف المحمول الأعلى تقييمًا • دعم القرار المستند إلى البيانات (يتوفر حل مستقل) • أدوات المشاركة على مدار العام • التنقل المتكامل للرعاية • مركز خدمة الموظفين * رؤى بيانات قوية قياس فعالية البرنامج وتحديد الفرص والقيادة تغيير إيجابي. • منصة تحليلات البيانات الصحية (يتوفر حل مستقل) • خدمات تدقيق المطالبات واستردادها (مضمنة في منصة التحليلات)
ekincare
ekincare.com
إن ekincare، التي تحظى بثقة شركات Fortune 500، عبارة عن منصة فوائد صحية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي في انتظار الحصول على براءة اختراع تساعد المؤسسات على توفير ما يصل إلى 25% من تكاليف الرعاية الصحية وخفض أقساط التأمين الصحي الخاصة بها. يضمن منتجنا أن خدمات التطبيب عن بعد والفحوصات الصحية والصحة العقلية واللياقة البدنية والتغذية متاحة بسهولة لموظفي الشركات على منصة واحدة بسلاسة في جميع أنحاء الهند، مع تجربة موحدة. يضمن محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أن يتم تحويل جميع السجلات الطبية إلى صيغة رقمية ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للشركات حول المخاطر الصحية المحتملة والإجراءات العلاجية. حاليًا، نقدم خدماتنا لأكثر من 250 شركة، وندير صحة أكثر من 350,000 موظفًا وعائلاتهم على المنصة.
Bayzat
bayzat.com
بيزات تغير طريقة العمل نحو الأفضل. لقد قمنا ببناء تكنولوجيا مبتكرة للموارد البشرية وكشوف المرتبات والتأمين، وأنشأنا تجربة موظفين على مستوى عالمي يستفيد منها الجميع. ومن خلال جعله في متناول جميع أصحاب العمل، سنأخذ الشركات إلى المستوى التالي ونفتح إمكانيات جديدة بالكامل في الحياة العملية. تتيح لك تقنية الموارد البشرية لدينا توفير الوقت في عمليات الموارد البشرية مثل إدارة الإجازات، وصيانة سجلات الموظفين، وتتبع الحضور وإدارة جداول المناوبات لموظفيك. تجعلنا تقنية كشوف المرتبات لدينا أول برنامج آلي لمعالجة كشوف المرتبات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفر تجربة مبسطة لإدارة نفقات العمل لكل من صاحب العمل والموظفين. لقد غيرت بيزات أيضًا طريقة تفكير الناس وتفاعلهم مع سياساتهم الطبية. وهذا يعني أن استخدام التأمين الصحي الخاص بك أمر سهل وبسيط وبديهي ومتنقل! توفر تقنية التأمين الصحي لدينا ميزات قوية مثل القدرة على البحث عن الأعراض والفوائد والعلاجات والعيادات، وتحديد موعد مع الطبيب، وتقديم مطالبتك الطبية على تطبيقنا. بالنسبة للموظفين، فإننا نعيد تعريف تجربة الحياة العملية باستخدام التكنولوجيا التي توفر مزايا العمل والصحة المالية والدعم الصحي في متناول يدك.
Benme
benme.io
Benme هي منصة مخصصة لإدارة مزايا الموظفين والموردين.
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال نظام واحد موثوق به وأدوات تعويض تنافسية وإرشادات الخبراء لمساعدتك في تمكين فريقك. لأنه عندما يزدهر موظفوك، يزدهر عملك أيضًا. تعلم المزيد على https://gusto.com
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
Decisely
decisely.com
Decisely هي شركة وساطة خدمات موارد بشرية ومتخصصة في الحلول التقنية المتكاملة للشركات الصغيرة. بدعم من وسطاء المزايا المرخصين والمتخصصين في الصناعة، يوفر حل Decisely المزيج الصحيح من مزايا الرعاية الصحية والتوظيف وإدارة الموارد البشرية والامتثال وكشوف المرتبات والتقاعد على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ هو حل المناصرة الوحيد في الصناعة الذي يشرك الأفراد والعائلات في رحلة الرفاهية الشاملة من خلال توفير وصول مباشر ومبسط إلى جميع مزاياهم ودعم سلس عالي اللمس من المدافعين المحترفين للتنقل بسهولة في النطاق الكامل لاحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم وفقًا لشروطهم - سواء كان ذلك إدارة حالة مزمنة، أو المساعدة في مواجهة تحديات الصحة العقلية، أو الاطلاع على الفوائد المعقدة، أو العثور على الطبيب المناسب، أو فهم المطالبة، أو الانتقال إلى الرعاية المناسبة، أو إدارة مخاطر نمط الحياة بشكل عام، أو مجرد تعلم عادات صحية أكثر. تقوم Sharecare بكل شيء — وسيقوم المدافعون لدينا بمساعدة أعضائك في العثور على ما يحتاجون إليه بالضبط، عندما يحتاجون إليه.
Employee Navigator
employeenavigator.com
فوائد الكل في واحد، والموارد البشرية، والامتثال. يستخدم الآلاف من الوسطاء برنامج "Employee Navigator" مع عملائهم لإدارة فوائدهم، والتأهيل، وACA، والمزيد في منصتنا البسيطة والبديهية.
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وSree Maruti، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2500 أخرى، وتقدم مجموعة شاملة من المنتجات التي تشمل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والحضور والأداء، تتبع مقدم الطلب، والمشاركة، ونظام إدارة التعلم (LMS)، وأكثر من 50 وحدة. من خلال الاستفادة من هذه الحلول، يمكن للمؤسسات من أي حجم أتمتة عمليات الموارد البشرية، وتشغيل كشوف المرتبات الخالية من الأخطاء، وصرف الرواتب في الوقت المحدد، وتتبع حضور الموظفين، والموظفين الداخليين والخارجيين، وتتبع أداء الموظفين، وتحليل السيرة الذاتية، وإرسال خطابات العرض، والقيام بأكثر من ذلك بكثير. انضم إلينا في رحلة لإعادة تعريف التميز في الموارد البشرية.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عملياتك وتوسيع نطاقها، وتحقيق الاستقرار في تكاليف الموارد البشرية، وحماية أعمالك. دعنا نقوم بهذا العمل الثقيل حتى تتمكن من التركيز على الارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف في نظام واحد. خذ على متن الطائرة، على سبيل المثال. باستخدام Rippling، يمكنك تعيين موظف جديد في أي مكان في العالم وإعداد كشوف المرتبات وبطاقة الشركة والكمبيوتر والمزايا وحتى تطبيقات الطرف الثالث مثل Slack وMicrosoft 365 — كل ذلك في غضون 90 ثانية.
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وبعملك. يأخذ الشريك الوقت الكافي للتعرف عليك وفهم احتياجاتك. نحن نعمل معك لتحديد أفضل الحلول التي من شأنها أن تفيد أعمالك اليوم، وتمهد الطريق لغد أفضل. والغدا هو كل شيء عن فريقك. كل ما نقوم به مصمم لدعمك في الوصول إلى أهدافك. معًا، نتعامل مع عملك اليومي حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في بناء الثقافة التي تتوق إليها أنت وموظفوك. بالنسبة للمحترفين الذين يتوقون إلى الشراكة الحقيقية، فإن Paylocity هي شركة الموارد البشرية وكشوف المرتبات التي تحررك من مهام اليوم، لذلك يمكننا معًا قضاء المزيد من الوقت في التركيز على وعد الغد. دعونا نمضي قدما معا.
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل الشاق، والتخفيف من مخاطر الامتثال، وزيادة الكفاءة، وتمكين الموظفين من التحكم في صحتهم المالية واكتساب فهم أعمق لأعمالك من خلال التحليلات والرؤى القوية.
OnPay
onpay.com
تم تصميم OnPay للأشخاص الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في إدارة أعمالهم (ووقتًا أقل في مهام المكتب الخلفي). توفر كشوف المرتبات والموارد البشرية الحائزة على جوائز لأصحاب الأعمال أكثر من 15 ساعة شهريًا، وتتيح لهم التركيز على النتيجة النهائية.
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
CharlieHR
charliehr.com
برنامج الموارد البشرية الذي سيحبه فريقك. تحظى شركة CharlieHR بثقة أكثر من 7000 شركة للمساعدة في إدارة فرقها. برنامج الموارد البشرية مصمم بشكل جميل وبسيط وسهل الاستخدام.
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإدارة وتنمية مكاتبها الخلفية والقوى العاملة التجارية المحترفة والماهرة. تشتمل مجموعة وحدات Arcoro على ما يلي: • تتبع مقدم الطلب • الإعداد • إدارة التعلم • الموارد البشرية الأساسية • الفوائد • تتبع وقت ExakTime/الحضور • إدارة التعويضات • إدارة الأداء وتخطيط التعاقب. يمكن للشركات اختيار الاستفادة من إحدى الوحدات أو جميعها، ويبدأ العديد من العملاء بواحدة أو اثنتين ويضيفون المزيد مع تغير احتياجاتهم أو نمو مؤسستهم. تم دمج الوحدات الموجودة في مجموعة Arcoro بالكامل، ولكنها تتكامل أيضًا مع تقنيات البناء الأخرى بما في ذلك إدارة المشاريع وإدارة القوى العاملة وأنظمة المحاسبة. تحتفظ Arcoro بشراكات قوية مع مقدمي خدمات تكنولوجيا البناء الرائدين الآخرين لضمان تجربة سلسة للعملاء. تعتمد أكثر من 8000 شركة إنشاءات ومقاول من جميع الأحجام في أمريكا الشمالية على Arcoro لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من الموارد البشرية. كل يوم، يقوم أكثر من مليون من محترفي البناء بالدخول والخروج على منتج Arcoro. تسعى Arcoro جاهدة لتقديم أفضل تجربة للموظفين في الميدان وفي المكتب. لمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على www.arcoro.com.
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