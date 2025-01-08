برامج إدارة الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - بولينيزيا الفرنسية

Forma

joinforma.com

تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقليل التكاليف وأوجه القصور، من خلال منح الموظفين المزيد من الخيارات والمرونة في كيفية إنفاق بدلات المزايا الخاصة بهم. توفر المنصة أيضًا لمتخصصي الموارد البشرية ساعات لا تحصى في إدارة ودعم حلول النقاط المختلفة. باستخدام Forma، يمكن للشركات الاختيار من بين مجموعة من المنتجات التي تشمل حسابات الإنفاق على نمط الحياة، وحسابات الإنفاق على الصحة، وترتيبات السداد الصحي، وحسابات الإنفاق المرنة، والمزيد لتصميم برامج المزايا المخصصة وتقديمها - كل ذلك من خلال منصة واحدة. بعد ذلك، يكون أمام الموظفين ثلاثة خيارات لإنفاق أموال الحساب: متجر Forma الذي يقدم منتجات وخدمات مخفضة، أو بطاقة Forma Visa Card، أو المطالبة بالسداد المدعوم من فريق دعم الأعضاء العالمي المستوى في Forma. ساعدت Forma المئات من الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، بما في ذلك Stripe وZoom وLululemon وAfirm، في تصميم ودعم برامج مزايا مرنة وشاملة لما يقرب من مليون موظف. ونحن نشهد نجاحًا كبيرًا مع الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 98%، وتقييمات 75 NPS، و98 CSAT من الأعضاء. تحظى شركة Forma بدعم شركتي Emergence Capital وRibbit Capital وقد حصلت على العديد من الجوائز لنموها الهائل، وابتكارها في البرمجيات، وباعتبارها "مكانًا رائعًا للعمل".