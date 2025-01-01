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برامج إدارة الفوائد
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برامج إدارة الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية

تساعد برامج إدارة المزايا المؤسسات في تصميم وإدارة حزم مزايا الموظفين مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تتعامل هذه الأنظمة مع مزايا الموظفين المختلفة، بما في ذلك خطط التأمين وخيارات الأسهم، وتبسيط فترات التسجيل المفتوحة عبر لوحة المعلومات الإدارية. تستخدم المؤسسات هذه الأدوات لعرض حزم مزايا الموظفين وتعديلها. غالبًا ما تشتمل برامج إدارة المزايا على بوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية، مما يسمح للموظفين بعرض معلوماتهم ومستنداتهم الشخصية وإدارتها وتحديثها. تستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي من قبل أقسام الموارد البشرية، وهي تمكن مديري الموارد البشرية من إدارة حزم المزايا بشكل فعال وتعزيز استخدامها الأمثل بين الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج إدارة المزايا المؤسسات على تحديد المزايا الأكثر قيمة للموظفين، وتقليل التكاليف الإجمالية، والحفاظ على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).

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Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto هو تطبيق لإدارة كشوف المرتبات والمزايا وموارد البشرية للشركات، يوفر ميزات متنوعة لتسهيل العمليات الإدارية.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

Rippling

Rippling

rippling.com

تطبيق Rippling يجمع إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، والمالية في منصة واحدة، مما يسهل التحكم في جميع أنظمة القوى العاملة.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity هو تطبيق شامل للموارد البشرية والرواتب يسهل إدارة الرواتب، الفوائد، وإدارة المواهب للموظفين.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، يسهل معالجة الرواتب، وإدارة البيانات، وتحسين وظائف الموظفين بتقارير وأدوات تحليلات شاملة.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية يسهل نظام HR الشامل، بما في ذلك الرواتب، الحضور، الأداء، والتوظيف لمختلف المؤسسات.

Collective Health

Collective Health

collectivehealth.com

تطبيق Health Collective يدير المعلومات الصحية للأفراد ويتيح لهم الوصول الآمن للسجلات الصحية وتنظيم الرعاية والمواعيد.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay هو تطبيق لإدارة الرواتب والموارد البشرية يوفر أدوات لإدارة كشوف المرتبات والضرائب والامتثال بشكل فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة.

Warp

Warp

joinwarp.com

وارب هو منصة حديثة لإدارة الرواتب والامتثال والمزايا، تسهل تسجيل الضرائب الحكومية وتضمن الامتثال دون الحاجة لتسجيل الدخول إلى مواقع حكومية.

Namely

Namely

namely.com

نامج هو نظام شامل للموارد البشرية يدير كشوف المرتبات، والمزايا، والتوظيف، مع دعم للامتثال وإدارة بيانات الموظفين.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية، كشف الرواتب، والتأمين الصحي، يساعد الشركات في تحسين الكفاءة وتبسيط إجراءات الموظفين.

Forma

Forma

joinforma.com

برنامج Forma يساعد الشركات على تصميم وإدارة برامج فوائد مرنة وقابلة للتخصيص للموظفين لتلبية احتياجاتهم وتقليل التكاليف.

Alight

Alight

alight.com

تطبيق Alight يسهل للموظفين الوصول إلى مزايا صاحب العمل مثل الصحة والتقاعد والرواتب، مما يتيح لهم إدارة فوائدهم بسهولة في أي وقت.

Circula

Circula

circula.com

تطبيق سيركولا هو منصة لإدارة نفقات الموظفين مثل نفقات السفر وبطاقات الائتمان، تهدف لتبسيط الإدارة المالية وضمان التوافق.

Netchex

Netchex

netchex.com

NetChex هو تطبيق لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يبسط العمليات ويقدم أدوات لإدارة الموظفين والتوظيف وتحليل البيانات.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

زينفيتس هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يساعد الشركات في إدارة التأمين الصحي، الرواتب والامتثال للأنظمة.

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

تطبيق CharlieHR هو منصة لإدارة الموارد البشرية تساعد الشركات على تنظيم بيانات الموظفين وتتبع الإجازات بكفاءة.

Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

تطبيق Employee Navigator هو منصة شاملة لإدارة فوائد الموظفين والامتثال، تتيح للوسطاء وأرباب العمل إدارة المزايا والتسجيل بسهولة.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One تطبيق يساعد الشركات التقنية على إدارة الموارد البشرية والفوائد وتحسين البرامج لتسهيل عملياتها وتحقيق النمو.

Empeon

Empeon

empeon.com

تعد Empeon منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، تدعم الموظفين في إدارة جداولهم ومعلوماتهم المالية بكفاءة.

Cocoon

Cocoon

cocoon.com

تطبيق كوكوون هو منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط عملية الامتثال والمطالبات والرواتب، مما يسهل تجربة الإجازات للعاملين.

Sharecare

Sharecare

sharecare.com

تطبيق Sharecare يدعم الأفراد في تحسين صحتهم وإدارة رفاههم من خلال أدوات لمتابعة الصحة والتوجيه في الرعاية الصحية.

Arcoro

Arcoro

arcoro.com

تقدم تطبيق Arcoro حلاً لإدارة القوى العاملة في شركات البناء، يشمل تتبع المتقدمين والتوظيف وإدارة الأداء والوقت والامتيازات.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

تطبيق PrimePay يقدم حلاً متكاملاً لإدارة كشوف المرتبات والموارد البشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ميزات آلية ومتكاملة.

ekincare

ekincare

ekincare.com

تطبيق ekincare يوفر منصة متكاملة لإدارة الصحة والعافية للموظفين، تشمل خدمات الطب عن بُعد، والفحص الصحي، والدعم النفسي، والتغذية.

GoCo

GoCo

goco.io

GoCo هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية، يوفر أدوات لتبسيط العمليات مثل التوظيف، الإدارة والأداء، ويتيح الوصول للموظفين لمميزاتهم.

Healthysure

Healthysure

healthysure.in

تطبيق Healthysure يوفر منصة شاملة لإدارة احتياجات الرعاية الصحية، ويتيح تتبع النفقات الطبية وإيجاد مقدمي الرعاية الصحية بسهولة.

Benefitfocus

Benefitfocus

benefitfocus.com

تطبيق Benefitfocus يسهل إدارة مزايا الموظفين ويعزز التجربة الشخصية من خلال تقديم حلول صحية موحدة وتحليلات بيانات مستندة إلى الرعاية.

Benepass

Benepass

getbenepass.com

Benepass هو منصة لإدارة مزايا الموظفين، تتيح تخصيص فوائد مرنة تلبي احتياجات القوى العاملة العالمية.

Decisely

Decisely

decisely.com

Decisely هو تطبيق يقدم خدمات إدارة الفوائد والتأمين للمنظمات الصغيرة، مع إمكانية تكامل مع الأنظمة الحالية لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءة.

G-P

G-P

globalization-partners.com

تطبيق G-P يساعد الشركات على توظيف وإدارة الموظفين عالميًا دون الحاجة لكيانات محلية، مع توفير الدعم القانوني والامتثال والموارد البشرية.

Benme

Benme

benme.io

Benme هي منصة لإدارة فوائد الموظفين والموردين، تهدف إلى تبسيط إجراءات الإدارة وتعزيز رضا الموظفين والكفاءة التنظيمية.

League

League

league.com

تم تأسيس League في عام 2014 وهي شركة تكنولوجيا تركز على تحويل الرعاية الصحية الرقمية عبر منصة تتيح الوصول إلى خدمات صحية مخصصة ومتكاملة.

Benepass Admin

Benepass Admin

getbenepass.com

تطبيق Benepass Admin هو أداة لإدارة مزايا الموظفين بكفاءة، حيث يوفر منصة مركزية لتسهيل تتبع وتنظيم الفوائد والتكامل مع أنظمة الموارد البشرية.

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