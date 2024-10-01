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برامج إدارة الفوائد - التطبيقات الأكثر شعبية - إيطاليا
تساعد برامج إدارة المزايا المؤسسات في تصميم وإدارة حزم مزايا الموظفين مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تتعامل هذه الأنظمة مع مزايا الموظفين المختلفة، بما في ذلك خطط التأمين وخيارات الأسهم، وتبسيط فترات التسجيل المفتوحة عبر لوحة المعلومات الإدارية. تستخدم المؤسسات هذه الأدوات لعرض حزم مزايا الموظفين وتعديلها. غالبًا ما تشتمل برامج إدارة المزايا على بوابات الموظفين وخيارات الخدمة الذاتية، مما يسمح للموظفين بعرض معلوماتهم ومستنداتهم الشخصية وإدارتها وتحديثها. تستخدم هذه الأدوات بشكل أساسي من قبل أقسام الموارد البشرية، وهي تمكن مديري الموارد البشرية من إدارة حزم المزايا بشكل فعال وتعزيز استخدامها الأمثل بين الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، يساعد برنامج إدارة المزايا المؤسسات على تحديد المزايا الأكثر قيمة للموظفين، وتقليل التكاليف الإجمالية، والحفاظ على الامتثال للوائح الفيدرالية والمحلية، مثل قانون الرعاية الميسرة (ACA) وقانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA).
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now هي مجموعة الموارد البشرية الوحيدة القائمة على السحابة والتي تتكيف مع طريقة عملك. تم بناء ADP Workforce الآن على قاعدة بيانات واحدة، وهو يتميز بإدارة الموارد البشرية، وكشوف المرتبات، والمزايا، وإدارة المواهب، وإدارة الوقت والعمل، والتعلم والتحليلات، وقدرات العودة إلى المكتب. إدارة م...
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Gusto
gusto.com
سواء كنت بدأت للتو أو تعمل على توسيع نطاق أعمالك سريعة النمو، فإن Gusto هو الشريك الذي تحتاجه لتنمية فريقك ورعايته. مع Gusto، يمكنك الحصول على ميزات الموارد البشرية الحديثة مثل كشوف المرتبات والمزايا والتوظيف وموارد الإدارة والمزيد - كل ذلك في مكان واحد. تفتخر شركة Gusto بخدمة أكثر من 300000 شركة في...
Paycor
paycor.com
تعمل Paycor على تمكين القادة من تحديث كل جانب من جوانب إدارة الأفراد حتى يتمكنوا من التركيز على ما يهم حقًا: بناء الفرق الفائزة. يضمن حل HCM الموحد وجود بيانات الموظفين في مكان واحد، لذلك لن تضطر أبدًا إلى تبديل الأنظمة الأساسية أو الوصول إلى أنظمة متعددة أو إعادة إدخال المعلومات. قم بأتمتة العمل ال...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo عبارة عن منصة واسعة النطاق لتكنولوجيا الموارد البشرية تعمل على حل تحديات الموارد البشرية المعقدة مع تبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية اليومية. تحظى Zimyo بثقة المنظمات الحديثة مثل Bajaj Capital، وYashraj Films، وTVF، وApollo Tyres، وCapital Motion، وSOHO House، وQatar Wire Products، و2000 شر...
CharlieHR
charliehr.com
برنامج الموارد البشرية الذي سيحبه فريقك. تحظى شركة CharlieHR بثقة أكثر من 7000 شركة للمساعدة في إدارة فرقها. برنامج الموارد البشرية مصمم بشكل جميل وبسيط وسهل الاستخدام.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits هي شركة مقرها في الولايات المتحدة تقدم برمجيات سحابية كخدمة للشركات لإدارة مواردها البشرية، مع التركيز بشكل خاص على مساعدتهم في تغطية التأمين الصحي. تأسست Zenefits في عام 2013. ويقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو. .
Namely
namely.com
وهي المنصة الوحيدة لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات والمزايا وإدارة المواهب التي سيحبها موظفوك. إنه أكثر من مجرد برنامج للموارد البشرية: إنه استشارات الامتثال والفوائد التي تحتاجها.
Alight
alight.com
بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد وما بعده، يعتمد موظفوك عليك للحصول على الموارد التي من شأنها تعزيز صحتهم وثرواتهم ورفاهيتهم. ضع القوة في أيديهم من خلال البيانات والتكنولوجيا التي توفر الوضوح من خلال رؤى متصلة واسعة النطاق وفي الوقت المناسب. حقق نتائج أفضل لموظفيك ولعملك.
OnPay
onpay.com
تم تصميم OnPay للأشخاص الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في إدارة أعمالهم (ووقتًا أقل في مهام المكتب الخلفي). توفر كشوف المرتبات والموارد البشرية الحائزة على جوائز لأصحاب الأعمال أكثر من 15 ساعة شهريًا، وتتيح لهم التركيز على النتيجة النهائية.
Employee Navigator
employeenavigator.com
فوائد الكل في واحد، والموارد البشرية، والامتثال. يستخدم الآلاف من الوسطاء برنامج "Employee Navigator" مع عملائهم لإدارة فوائدهم، والتأهيل، وACA، والمزيد في منصتنا البسيطة والبديهية.
Collective Health
collectivehealth.com
حل الفوائد الصحية الذي يجمع كل ذلك معًا. الصحة الجماعية عبارة عن TPA حديث يدمج إدارة الخطط والملاحة والدعوة التي توفر فوائد صحية جذابة حقًا لموظفيك وقيمة مثبتة لمؤسستك.
Sequoia One
one.sequoia.com
الغرض من Sequoia One هو مساعدة أعمالك ذات التقنية العالية على الازدهار من خلال الاهتمام بالأعباء الإدارية التي تشتت انتباهك عن الصورة الأكبر. نحن نقدم مزايا تنافسية وموارد بشرية مستعينة بمصادر خارجية مصممة للشركات المبتكرة ذات التوجه النمو. نحن نعلم مدى أهمية جذب المواهب والاحتفاظ بها، وتبسيط عمليات...
Netchex
netchex.com
مع حلول إدارة الموارد البشرية والرواتب من Netchex، يمكنك جعل عملياتك أسهل من أي وقت مضى والتأكد من إنجاز المهمة دائمًا بشكل صحيح.
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Bayzat
bayzat.com
بيزات تغير طريقة العمل نحو الأفضل. لقد قمنا ببناء تكنولوجيا مبتكرة للموارد البشرية وكشوف المرتبات والتأمين، وأنشأنا تجربة موظفين على مستوى عالمي يستفيد منها الجميع. ومن خلال جعله في متناول جميع أصحاب العمل، سنأخذ الشركات إلى المستوى التالي ونفتح إمكانيات جديدة بالكامل في الحياة العملية. تتيح لك تقني...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon عبارة عن منصة لإدارة الإجازات تعمل على تبسيط تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات للحصول على تجربة إجازة سلسة وأكثر تعاطفاً للموظفين. مرحبًا بكم في العصر الحديث لإجازة الموظفين. اترك برنامج الإدارة الذي يعمل على أتمتة تعقيدات الامتثال والمطالبات وكشوف المرتبات لفرق الأشخاص وموظفيهم.
Sharecare
sharecare.com
Sharecare+ هو حل المناصرة الوحيد في الصناعة الذي يشرك الأفراد والعائلات في رحلة الرفاهية الشاملة من خلال توفير وصول مباشر ومبسط إلى جميع مزاياهم ودعم سلس عالي اللمس من المدافعين المحترفين للتنقل بسهولة في النطاق الكامل لاحتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم وفقًا لشروطهم - سواء كان ذلك إدارة حالة مزمنة...
Arcoro
arcoro.com
لدى شركات البناء والمقاولين احتياجات خاصة لإدارة القوى العاملة، وتقدم Arcoro مجموعة من برامج الموارد البشرية المعيارية الخاصة بالبناء والتي تمكن الشركات من معالجتها بنجاح. Arcoro هي شركة تكنولوجيا الموارد البشرية الوحيدة التي تركز على صناعة البناء والتشييد، وتقدم حلولًا لمساعدة الشركات على توظيف وإد...
ekincare
ekincare.com
إن ekincare، التي تحظى بثقة شركات Fortune 500، عبارة عن منصة فوائد صحية متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي في انتظار الحصول على براءة اختراع تساعد المؤسسات على توفير ما يصل إلى 25% من تكاليف الرعاية الصحية وخفض أقساط التأمين الصحي الخاصة بها. يضمن منتجنا أن خدمات التطبيب عن بعد والفحوصات الصحية والص...
Warp
joinwarp.com
Warp عبارة عن منصة حديثة لكشوف المرتبات والامتثال والمزايا مصممة للمؤسسين. نحن نضع جميع التسجيلات الضريبية للولاية والامتثال لها في وضع الطيار الآلي حتى لا تحتاج أبدًا إلى تسجيل الدخول إلى موقع ويب آخر على نطاق .gov مرة أخرى.
Benefitfocus
benefitfocus.com
حل شامل لإدارة المزايا مصمم لمساعدة موظفيك على تحقيق نتائج صحية ومالية أفضل مع مساعدة مؤسستك أيضًا على تقليل التكاليف والعبء الإداري. * إدارة المزايا الخارجية بالكامل لتفريغ العمليات المستهلكة للوقت والتركيز على المزيد من العمل الاستراتيجي. • الأهلية والتسجيل • اتصالات الموظفين • إعداد التقارير • ال...
GoCo
goco.io
GoCo هو حل حديث ومتكامل للموارد البشرية مع دعم عملاء عالي التصنيف يجعل من السهل تبسيط عمليات وبيانات الموارد البشرية لديك. بدءًا من الإعداد والمزايا وحتى إدارة الأداء وكشوف المرتبات، تمتلك GoCo كل ما تحتاجه لتشغيل الموارد البشرية في حل واحد سهل الاستخدام. مهمتنا في GoCo هي مساعدة الشركات على قضاء وق...
Forma
joinforma.com
تنفق الشركات الملايين سنويًا على مزايا الموظفين التي لا يقدرها الموظفون ولا يستخدمونها بانتظام. تأسست شركة Forma في عام 2017، وبدأت في بناء نموذج أفضل من خلال تحدي الأساليب التقليدية ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. يساعد برنامج المزايا المرنة من Forma الشركات على تقديم حزم مزايا تنافسية مع تقلي...
Decisely
decisely.com
Decisely هي شركة وساطة خدمات موارد بشرية ومتخصصة في الحلول التقنية المتكاملة للشركات الصغيرة. بدعم من وسطاء المزايا المرخصين والمتخصصين في الصناعة، يوفر حل Decisely المزيج الصحيح من مزايا الرعاية الصحية والتوظيف وإدارة الموارد البشرية والامتثال وكشوف المرتبات والتقاعد على منصة واحدة سهلة الاستخدام.
Healthysure
healthysure.in
HealthySure هي منصة مزايا الموظفين الأكثر شعبية في الهند للشركات الناشئة والمؤسسات في الهند. تقدم المنصة مجموعة من منتجات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والحوادث مع برامج الصحة والعافية المنسقة.
Benme
benme.io
Benme هي منصة مخصصة لإدارة مزايا الموظفين والموردين.
League
league.com
تأسست League في عام 2014، وهي شركة صحية تركز على التكنولوجيا وتعمل على تعزيز التحول الرقمي للرعاية الصحية. يستخدم أصحاب العمل والدافعون وتجار التجزئة للصيدليات ومقدمو الرعاية الصحية منصتنا الحائزة على جوائز لتقديم تجارب صحية متكاملة وشخصية تعمل على تحفيز مشاركة المستهلكين. يستخدم ملايين الأشخاص حول ...
Empeon
empeon.com
Empeon عبارة عن منصة مرنة تتيح للشركات إدارة جميع احتياجاتها من الموارد البشرية والرواتب بسهولة في مكان واحد. في كثير من الأحيان تقول الشركات أن لديها هذه الميزة، ولكن ليس لديها سوى القدرة على الاتصال، مما يسبب الاختناقات وبطء العمليات. تعال واختبر منصتنا لمعرفة سبب كونها الأفضل حقًا لعملك.
PrimePay
primepay.com
تعمل خدمة PrimePay على اختفاء تعقيدات كشوف المرتبات والموارد البشرية بالنسبة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. لقد جمعنا 37 عامًا من الخبرة والتزامًا لا هوادة فيه بالخدمة في منصة HCM ذكية ومتعددة الاستخدامات. منصة محددة بالخيارات ومصممة لتقديم خدمات استثنائية
Benepass Admin
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.
Benepass
getbenepass.com
منصة المزايا المرنة للشركات التي تضع الأشخاص في المقام الأول. إن مزايا الموظفين ذات المقاس الواحد الذي يناسب الجميع لا تناسب القوى العاملة العالمية اليوم. امنح موظفيك مزايا مرنة تتكيف مع أنماط حياتهم.