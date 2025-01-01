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برامج الباركود - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج الباركود لإنشاء كود يمكن قراءته آليًا في شكل أرقام مختلفة وخطوط متوازية ذات عروض مختلفة. تتمتع هذه الأدوات بوظيفة طباعة هذه البيانات - الباركود - على المنتجات. يمكن مسح الرموز الشريطية ضوئيًا وقراءتها من خلال دمج الماسحات الضوئية. توفر هذه الأدوات قوالب حتى يتمكن المستخدمون من طباعة الرمز الشريطي الخاص بهم في القالب الذي يناسب أعمالهم بشكل أفضل. تستخدم الصناعات والبلدان المختلفة هذه القوالب المتنوعة لطباعة الرموز الشريطية التي تناسب أغراضها المحددة. تتكامل أدوات الباركود مع برامج إدارة المخزون لتتبع المعلومات مثل مستويات المخزون ومواقع المنتجات والمواد الخام كلما تم مسح الباركود ضوئيًا. ومن خلال أتمتة عملية إدخال البيانات من خلال مسح الرموز الشريطية، تقضي هذه الأدوات على احتمال حدوث خطأ بشري عند إدخال البيانات يدويًا. عادةً ما يتم فحص الرموز الشريطية ضوئيًا عند بيع منتج أو شحنه من مكان إلى آخر. هذه المعلومات مفيدة بشكل خاص للشركات في صناعات مثل التصنيع والتجارة الإلكترونية. يحتوي هذا البرنامج أحيانًا على ميزات لإنشاء/مسح علامات RFID (تحديد ترددات الراديو) لإدارة وتتبع المخزون والأصول الأخرى.

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inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

مخزون التدفق هو برنامج إدارة مخزون يساعد الشركات الصغيرة على تتبع المخزون وإدارته بكفاءة عبر مواقع متعددة.

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero هو تطبيق لإدارة المخزون يساعد على تتبع مستويات المخزون ويقدم تنبيهات وإمكانيات مسح الباركود لضمان كفاءة العمليات.

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder هو برنامج لإدارة المخزون يساعد الشركات في تتبع المخزون، وإدارة الطلبات والفواتير، مع إمكانية التكامل مع أنظمة خارجية.

Scanflow

Scanflow

scanflow.ai

ScanFlow هو أداة مسح تستخدم الذكاء الاصطناعي لالتقاط البيانات وأتمتة سير العمل، تدعم مسح النصوص، الرموز الشريطية، وبطاقات الهوية.

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks هو منصة لإدارة المخزون والطلبات لمتاجر التجزئة، تدعم قنوات البيع المتعددة وتسهّل العمليات التجارية.

Finale Inventory

Finale Inventory

finaleinventory.com

مخزون نهائي هو تطبيق سحابي لإدارة المخزون لتحسين تتبع الشحنات والمخازن عبر مواقع متعددة بدقة وكفاءة.

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

تطبيق Shipedge هو حل سحابي لإدارة الطلبات والمستودعات في التجارة الإلكترونية، ي automates العمليات اللوجستية ويعزز كفاءة تنفيذ الطلبات.

Launchmetrics

Launchmetrics

launchmetrics.com

Launchmetrics هي منصة تدير وتحلل الجهود التسويقية للعلامات التجارية في مجالات الموضة والجمال والفخامة، مع توفير أدوات لتحسين الأداء والتعاون.

Reftab

Reftab

reftab.com

Reftab هو تطبيق لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات، يساعد المدارس والإدارات في تتبع وإدارة الأصول بأسلوب سهل وفعال.

SKUSavvy

SKUSavvy

skusavvy.com

تطبيق SKUSavvy يتيح إدارة المخزون والعمليات اللوجستية في المستودعات بكفاءة باستخدام تخطيط مرئي، مع دمج سهل مع منصات البيع عبر الإنترنت.

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