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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج الباركود - التطبيقات الأكثر شعبية

يتم استخدام برنامج الباركود لإنشاء كود يمكن قراءته آليًا في شكل أرقام مختلفة وخطوط متوازية ذات عروض مختلفة. تتمتع هذه الأدوات بوظيفة طباعة هذه البيانات - الباركود - على المنتجات. يمكن مسح الرموز الشريطية ضوئيًا وقراءتها من خلال دمج الماسحات الضوئية. توفر هذه الأدوات قوالب حتى يتمكن المستخدمون من طباعة الرمز الشريطي الخاص بهم في القالب الذي يناسب أعمالهم بشكل أفضل. تستخدم الصناعات والبلدان المختلفة هذه القوالب المتنوعة لطباعة الرموز الشريطية التي تناسب أغراضها المحددة. تتكامل أدوات الباركود مع برامج إدارة المخزون لتتبع المعلومات مثل مستويات المخزون ومواقع المنتجات والمواد الخام كلما تم مسح الباركود ضوئيًا. ومن خلال أتمتة عملية إدخال البيانات من خلال مسح الرموز الشريطية، تقضي هذه الأدوات على احتمال حدوث خطأ بشري عند إدخال البيانات يدويًا. عادةً ما يتم فحص الرموز الشريطية ضوئيًا عند بيع منتج أو شحنه من مكان إلى آخر. هذه المعلومات مفيدة بشكل خاص للشركات في صناعات مثل التصنيع والتجارة الإلكترونية. يحتوي هذا البرنامج أحيانًا على ميزات لإنشاء/مسح علامات RFID (تحديد ترددات الراديو) لإدارة وتتبع المخزون والأصول الأخرى.