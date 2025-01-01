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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج فحص الخلفية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج فحص الخلفية الشركات والمرشحين في التحقق من دقة خلفيات المتقدمين للوظائف قبل التوظيف. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من تبسيط عملية الفحص لكل من الموظفين الجدد والمتطوعين، مع إدارة البيانات المجمعة أثناء الفحص أيضًا. عادةً ما تقوم هذه الحلول بإجراء فحوصات على تاريخ التوظيف وأوراق اعتماد التعليم وسجلات الائتمان والخلفيات الجنائية. قد تسهل بعض المنصات أيضًا اختبار المخدرات. من المهم ملاحظة أن البائعين الذين يقدمون فحوصات الخلفية يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الرابطة الوطنية لفحص الخلفية المهنية (NAPBS) وأن يتم تصنيفهم على أنهم وكالات تقارير المستهلك (CRA) بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة (FCRA). في حين أن بعض مقدمي الخدمة يلتزمون بشكل مباشر بهذه اللوائح، فقد يعمل البعض الآخر من خلال أطراف ثالثة متوافقة أو عمليات تكامل لضمان الالتزام بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.