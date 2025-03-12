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برنامج فحص الخلفية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج فحص الخلفية الشركات والمرشحين في التحقق من دقة خلفيات المتقدمين للوظائف قبل التوظيف. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من تبسيط عملية الفحص لكل من الموظفين الجدد والمتطوعين، مع إدارة البيانات المجمعة أثناء الفحص أيضًا. عادةً ما تقوم هذه الحلول بإجراء فحوصات على تاريخ التوظيف وأوراق اعتماد التعليم وسجلات الائتمان والخلفيات الجنائية. قد تسهل بعض المنصات أيضًا اختبار المخدرات. من المهم ملاحظة أن البائعين الذين يقدمون فحوصات الخلفية يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الرابطة الوطنية لفحص الخلفية المهنية (NAPBS) وأن يتم تصنيفهم على أنهم وكالات تقارير المستهلك (CRA) بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة (FCRA). في حين أن بعض مقدمي الخدمة يلتزمون بشكل مباشر بهذه اللوائح، فقد يعمل البعض الآخر من خلال أطراف ثالثة متوافقة أو عمليات تكامل لضمان الالتزام بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.

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Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.

Paychex

Paychex

paychex.com

يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.

HiPeople

HiPeople

hipeople.io

تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.

Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

NorthRow

NorthRow

northrow.com

NorthRow هو برنامج سحابي يساعد الشركات على التحقق من الهوية والامتثال للقوانين، من خلال أتمتة عمليات إدارة المخاطر وفحوصات الهوية.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire هو تطبيق لفحص الخلفية يساعد الشركات على إجراء فحوصات التوظيف بسهولة وسرعة، مع دعم التوافق مع القوانين واللوائح.

FactSuite

FactSuite

factsuite.com

فابكتسوت هو تطبيق يوفر خدمات التحقق من الخلفية للمرشحين لمساعدة أصحاب العمل في اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة.

Trustii

Trustii

trustii.co

تطبيق Trustii يوفر حلاً آلياً لفحص الخلفيات للمحترفين في إدارة العقارات والموارد البشرية، مع نتائج سهلة الفهم وقابلة للتفسير.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.

Certn

Certn

certn.co

تقدم Certn خدمات فحص الخلفية مثل التحقق من الهوية والسجلات الجنائية والتقارير الائتمانية، مع نتائج سريعة وسهلة الاستخدام للعمليات التوظيفية.

MeasureOne

MeasureOne

measureone.com

يتيح تطبيق MeasureOne الوصول الفوري والتحقق من بيانات المستهلكين، بما في ذلك التأمين والضرائب والدخل والتعليم، من خلال 15,000 مصدر بيانات.

ClearChecks

ClearChecks

clearchecks.com

تطبيق ClearChecks يسهل عمليات التحقق من خلفيات الموظفين واختبارات المخدرات، مع أمان للبيانات وضوابط عمود FCRA، دون رسوم إضافية.

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