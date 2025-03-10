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يساعد برنامج فحص الخلفية الشركات والمرشحين في التحقق من دقة خلفيات المتقدمين للوظائف قبل التوظيف. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من تبسيط عملية الفحص لكل من الموظفين الجدد والمتطوعين، مع إدارة البيانات المجمعة أثناء الفحص أيضًا. عادةً ما تقوم هذه الحلول بإجراء فحوصات على تاريخ التوظيف وأوراق اعتماد التعليم وسجلات الائتمان والخلفيات الجنائية. قد تسهل بعض المنصات أيضًا اختبار المخدرات. من المهم ملاحظة أن البائعين الذين يقدمون فحوصات الخلفية يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الرابطة الوطنية لفحص الخلفية المهنية (NAPBS) وأن يتم تصنيفهم على أنهم وكالات تقارير المستهلك (CRA) بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة (FCRA). في حين أن بعض مقدمي الخدمة يلتزمون بشكل مباشر بهذه اللوائح، فقد يعمل البعض الآخر من خلال أطراف ثالثة متوافقة أو عمليات تكامل لضمان الالتزام بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
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Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
HiPeople
hipeople.io
تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.
Checkr
checkr.com
Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.
HireRight
hireright.com
Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.
Veremark
veremark.com
Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج سحابي يساعد الشركات على التحقق من الهوية والامتثال للقوانين، من خلال أتمتة عمليات إدارة المخاطر وفحوصات الهوية.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire هو تطبيق لفحص الخلفية يساعد الشركات على إجراء فحوصات التوظيف بسهولة وسرعة، مع دعم التوافق مع القوانين واللوائح.
FactSuite
factsuite.com
فابكتسوت هو تطبيق يوفر خدمات التحقق من الخلفية للمرشحين لمساعدة أصحاب العمل في اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة.
Trustii
trustii.co
تطبيق Trustii يوفر حلاً آلياً لفحص الخلفيات للمحترفين في إدارة العقارات والموارد البشرية، مع نتائج سهلة الفهم وقابلة للتفسير.
Yardstik
yardstik.com
يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.
Certn
certn.co
تقدم Certn خدمات فحص الخلفية مثل التحقق من الهوية والسجلات الجنائية والتقارير الائتمانية، مع نتائج سريعة وسهلة الاستخدام للعمليات التوظيفية.
MeasureOne
measureone.com
يمكنك الوصول فورًا إلى بيانات المستهلك والتحقق منها باستخدام MeasureOne. المنصة الأكثر شمولاً وديناميكية في السوق مع تغطية رائدة في الصناعة تغطي مناطق جغرافية متعددة وقائمة سريعة النمو تضم أكثر من 15000 مصدر بيانات، توفر MeasureOne للشركات إمكانية الوصول إلى بيانات التأمين والضرائب والدخل والتوظيف والتعليم والمزيد. اكتشف المجموعة القوية من البيانات المسموح بها للمستهلك والمعالجة الآلية للمستندات لتلبية احتياجات بيانات المستهلك الخاصة بك.
ClearChecks
clearchecks.com
تبسيط عمليات فحص خلفية الموظف واختبار المخدرات لأي حجم عمل سير عمل بسيط - لا مزيد من إدخال البيانات والنماذج الورقية ورسائل البريد الإلكتروني. نقوم بجمع بيانات مقدم الطلب والإفصاحات والشيكات بشكل آلي وإرسال التنبيهات إليك. البيانات الآمنة - توقف عن جمع أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) ومعلومات التعريف الشخصية (PII) على الورق أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. نحن نقوم بتأمين بياناتك بتشفير على مستوى البنك. تسعير شفاف - نحن نبقي الأمر بسيطًا بدون رسوم إعداد، ولا عقود، وندفع فقط لكل تقرير. اسأل أيضًا عن خصوماتنا على الكميات. امتثال FCRA - يتطلب قانون FCRA من أصحاب العمل اتباع إجراءات معينة بالموافقة وإشعارات الأحداث السلبية والنزاعات. لقد قمنا بتغطيتك!
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