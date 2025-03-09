برنامج فحص الخلفية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

Certn

certn.co

إن بناء الثقة أمر مهم، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر صعبًا. تُحدث Certn ثورة في فحص الخلفية من خلال النظام الأساسي الأسهل استخدامًا، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والنتائج السريعة والمتوافقة. يعتقد سيرتن أنه ليس عليك أن تكتفي بالطريقة التي يتم بها الأمر دائمًا. تقدم Certn فحوصات الخلفية الجنائية المحلية والدولية، وتقارير الائتمان، والفحوصات المرجعية، والتحقق من التعليم، وسجلات القيادة، والتحقق من الهوية، والمزيد، مع فترات زمنية رائدة في الصناعة. منصة Certn سهلة الاستخدام ويمكن تمييزها باللون الأبيض بشكل فريد. يتكامل Certn مع نظام تتبع المتقدمين المفضل لديك (ATS)، بما في ذلك Workday وLever وGreenhouse وWorkable والمزيد. تساعد Certn الشركات على التوظيف بشكل أسرع وإدارة المخاطر، كل ذلك مع توفير تجارب المستخدم التي تساعدهم على التميز. يضم أكثر من 20.000 فريق عالمي يثق في Certn حكومات وشركات متعددة الجنسيات وبعض من أكبر العلامات التجارية في العالم.