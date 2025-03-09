برنامج فحص الخلفية - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

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يساعد برنامج فحص الخلفية الشركات والمرشحين في التحقق من دقة خلفيات المتقدمين للوظائف قبل التوظيف. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من تبسيط عملية الفحص لكل من الموظفين الجدد والمتطوعين، مع إدارة البيانات المجمعة أثناء الفحص أيضًا. عادةً ما تقوم هذه الحلول بإجراء فحوصات على تاريخ التوظيف وأوراق اعتماد التعليم وسجلات الائتمان والخلفيات الجنائية. قد تسهل بعض المنصات أيضًا اختبار المخدرات. من المهم ملاحظة أن البائعين الذين يقدمون فحوصات الخلفية يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الرابطة الوطنية لفحص الخلفية المهنية (NAPBS) وأن يتم تصنيفهم على أنهم وكالات تقارير المستهلك (CRA) بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة (FCRA). في حين أن بعض مقدمي الخدمة يلتزمون بشكل مباشر بهذه اللوائح، فقد يعمل البعض الآخر من خلال أطراف ثالثة متوافقة أو عمليات تكامل لضمان الالتزام بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
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Certn
certn.co
إن بناء الثقة أمر مهم، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر صعبًا. تُحدث Certn ثورة في فحص الخلفية من خلال النظام الأساسي الأسهل استخدامًا، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والنتائج السريعة والمتوافقة. يعتقد سيرتن أنه ليس عليك أن تكتفي بالطريقة التي يتم بها الأمر دائمًا. تقدم Certn فحوصات الخلفية الجنائية المحلية والدولية، وتقارير الائتمان، والفحوصات المرجعية، والتحقق من التعليم، وسجلات القيادة، والتحقق من الهوية، والمزيد، مع فترات زمنية رائدة في الصناعة. منصة Certn سهلة الاستخدام ويمكن تمييزها باللون الأبيض بشكل فريد. يتكامل Certn مع نظام تتبع المتقدمين المفضل لديك (ATS)، بما في ذلك Workday وLever وGreenhouse وWorkable والمزيد. تساعد Certn الشركات على التوظيف بشكل أسرع وإدارة المخاطر، كل ذلك مع توفير تجارب المستخدم التي تساعدهم على التميز. يضم أكثر من 20.000 فريق عالمي يثق في Certn حكومات وشركات متعددة الجنسيات وبعض من أكبر العلامات التجارية في العالم.
Checkr
checkr.com
Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.
HiPeople
hipeople.io
تطبيق HiPeople يسهل عملية التوظيف من خلال أدوات فحص شاملة وأتمتة المراجع، مما يساعد الشركات على تقييم المرشحين بشكل دقيق وفعال.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
HireRight
hireright.com
Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.
Paychex
paychex.com
يقدم تطبيق Paychex إدارة شاملة للرواتب والفوائد والموارد البشرية، مع إمكانية الوصول للمعلومات من الهاتف لضمان سهولة الاستخدام لكل من أصحاب العمل والموظفين.
Paycom
paycom.com
Paycom هو تطبيق سحابي لإدارة الموارد البشرية والرواتب، يساعد الشركات والموظفين في تبسيط العمليات المتعلقة بالتوظيف، الدفع، وإدارة الموظفين.
ClearChecks
clearchecks.com
تبسيط عمليات فحص خلفية الموظف واختبار المخدرات لأي حجم عمل سير عمل بسيط - لا مزيد من إدخال البيانات والنماذج الورقية ورسائل البريد الإلكتروني. نقوم بجمع بيانات مقدم الطلب والإفصاحات والشيكات بشكل آلي وإرسال التنبيهات إليك. البيانات الآمنة - توقف عن جمع أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) ومعلومات التعريف الشخصية (PII) على الورق أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. نحن نقوم بتأمين بياناتك بتشفير على مستوى البنك. تسعير شفاف - نحن نبقي الأمر بسيطًا بدون رسوم إعداد، ولا عقود، وندفع فقط لكل تقرير. اسأل أيضًا عن خصوماتنا على الكميات. امتثال FCRA - يتطلب قانون FCRA من أصحاب العمل اتباع إجراءات معينة بالموافقة وإشعارات الأحداث السلبية والنزاعات. لقد قمنا بتغطيتك!
GoodHire
goodhire.com
توفر GoodHire، إحدى شركات Checkr، أسهل سير عمل للتحقق من الخلفية من البداية إلى النهاية في الصناعة، مع تقديم ميزات فريدة تساعد فرق الموارد البشرية على إجراء فحوصات الخلفية الخاصة بهم بسرعة وبتكلفة معقولة وبطريقة تقلل من عبء الامتثال. وصف المنتج يعمل GoodHire على تبسيط عمليات التحقق من الخلفية وتسريعها من خلال خدمات قابلة للتخصيص حسب الطلب للمؤسسات من جميع الأحجام. يبدأ بناء فريق رائع مع شريك موثوق به يقدم أسهل سير عمل شامل للتحقق من الخلفية قبل التوظيف في الصناعة.
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من دعم العملاء وحتى الحد من الاحتيال - نيابةً عنك. الآلاف من العملاء من الصناعات في أسواق الأعمال المؤقتة والتوظيف والنقل والرعاية الصحية - يثقون بنا لرفع مستوى حلول الفحص الخاصة بهم. تعرف على المزيد حول مزيجنا من منتجات الفحص والاحتيال والامتثال في منصتنا المتكاملة على https://yardstik.com. ياردستيك: أفضل بشكل ملموس.
Veremark
veremark.com
Veremark هي منصة للتحقق من وظائف الموظفين بشكل آلي، تركز على التأكد من المؤهلات التعليمية بطريقة رقمية وآمنة.
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج KYC (اعرف عميلك) وآمن للغاية حائز على جوائز وبرنامج سحابي ID&V (الهوية والتحقق) يساعد فرق الامتثال في التحول الرقمي بدءًا من تبسيط عملياتهم إلى تحسين الرؤية على نطاق واسع. بفضل اتساع نطاق الخبرة والحلول البرمجية الرائدة، تساعد NorthRow الشركات على جذب عملاء وموظفين جدد بنجاح. نحن نقوم بذلك من خلال قدرات الامتثال والمراقبة والمعالجة القوية، مما يمنحك راحة البال عندما تعلم أن عبء إدارة المخاطر قد تم الاهتمام به. نحن نوفر لك المزيد من الوقت للتركيز على المهمة الأكثر أهمية - وهي تنمية أعمالك بأمان.
MeasureOne
measureone.com
يمكنك الوصول فورًا إلى بيانات المستهلك والتحقق منها باستخدام MeasureOne. المنصة الأكثر شمولاً وديناميكية في السوق مع تغطية رائدة في الصناعة تغطي مناطق جغرافية متعددة وقائمة سريعة النمو تضم أكثر من 15000 مصدر بيانات، توفر MeasureOne للشركات إمكانية الوصول إلى بيانات التأمين والضرائب والدخل والتوظيف والتعليم والمزيد. اكتشف المجموعة القوية من البيانات المسموح بها للمستهلك والمعالجة الآلية للمستندات لتلبية احتياجات بيانات المستهلك الخاصة بك.
FactSuite
factsuite.com
الحل الشامل لجميع احتياجات التحقق والمصادقة. تقدم FactSuite خدمة شاملة للتحقق من الخلفية لمساعدة المؤسسات في إنشاء بيئة عمل آمنة ومأمونة. نحن نستخدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية لتقديم نتائج دقيقة بسرعة وكفاءة. تغطي خدمات التحقق من الخلفية لدينا كل شيء بدءًا من السجلات الجنائية والتحقق من الهوية والمؤهلات التعليمية والتاريخ الائتماني والتاريخ الوظيفي والمزيد. نحن ملتزمون بتقديم خدمة من الدرجة الأولى مع التركيز على رضا العملاء. يمكن لفريق الخبراء لدينا تقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمؤسستك.
Trustii
trustii.co
توفر Trustii لمديري العقارات ومتخصصي الموارد البشرية حلاً آليًا للفحص الرقمي لأغراض فحص الخلفية المختلفة. تعتمد تقنية Trustii على العمليات التي تسمح بتفسير البيانات الأولية، وتوليد نتائج بسيطة وموضوعية وسهلة التفسير.
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