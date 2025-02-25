برنامج فحص الخلفية - التطبيقات الأكثر شعبية - تيمور - ليشتي

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يساعد برنامج فحص الخلفية الشركات والمرشحين في التحقق من دقة خلفيات المتقدمين للوظائف قبل التوظيف. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من تبسيط عملية الفحص لكل من الموظفين الجدد والمتطوعين، مع إدارة البيانات المجمعة أثناء الفحص أيضًا. عادةً ما تقوم هذه الحلول بإجراء فحوصات على تاريخ التوظيف وأوراق اعتماد التعليم وسجلات الائتمان والخلفيات الجنائية. قد تسهل بعض المنصات أيضًا اختبار المخدرات. من المهم ملاحظة أن البائعين الذين يقدمون فحوصات الخلفية يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الرابطة الوطنية لفحص الخلفية المهنية (NAPBS) وأن يتم تصنيفهم على أنهم وكالات تقارير المستهلك (CRA) بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة (FCRA). في حين أن بعض مقدمي الخدمة يلتزمون بشكل مباشر بهذه اللوائح، فقد يعمل البعض الآخر من خلال أطراف ثالثة متوافقة أو عمليات تكامل لضمان الالتزام بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
إرسال تطبيق جديد
Certn
certn.co
إن بناء الثقة أمر مهم، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر صعبًا. تُحدث Certn ثورة في فحص الخلفية من خلال النظام الأساسي الأسهل استخدامًا، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والنتائج السريعة والمتوافقة. يعتقد سيرتن أنه ليس عليك أن تكتفي بالطريقة التي يتم بها الأمر دائمًا. تقدم Certn فحوصات الخلفية الجنائية المحلية والدولية، وتقارير الائتمان، والفحوصات المرجعية، والتحقق من التعليم، وسجلات القيادة، والتحقق من الهوية، والمزيد، مع فترات زمنية رائدة في الصناعة. منصة Certn سهلة الاستخدام ويمكن تمييزها باللون الأبيض بشكل فريد. يتكامل Certn مع نظام تتبع المتقدمين المفضل لديك (ATS)، بما في ذلك Workday وLever وGreenhouse وWorkable والمزيد. تساعد Certn الشركات على التوظيف بشكل أسرع وإدارة المخاطر، كل ذلك مع توفير تجارب المستخدم التي تساعدهم على التميز. يضم أكثر من 20.000 فريق عالمي يثق في Certn حكومات وشركات متعددة الجنسيات وبعض من أكبر العلامات التجارية في العالم.
Checkr
checkr.com
Checkr عبارة عن منصة لفحص الخلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على جعل عملية التوظيف الخاصة بها أكثر كفاءة وفعالية. تقدم المنصة مجموعة من الحلول، بما في ذلك فحص الخلفية الجنائية، والتحقق من التوظيف، وفحص سجلات القيادة، واختبار المخدرات، والتحقق من التعليم، من بين أمور أخرى. تعمل منصة Checkr المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تقليل الوقت والأخطاء البشرية والتحيز المرتبط بالمراجعات اليدوية التقليدية، مما يمكّن الشركات من توسيع نطاق عملية التوظيف الخاصة بها بسرعة. ومن خلال أدوات التحكيم الخاصة بها، تجعل المنصة عملية التوظيف أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للوقت. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أدوات التحليلات الخاصة بـ Checkr الشركات على توسيع مجموعة المواهب لديها وتحديد فرص جديدة للتوظيف. تعمل منصة Checkr على تسهيل عملية التوظيف للمرشحين المحتملين، مما يمنحهم قدرًا أكبر من الشفافية فيما يتعلق بسجلاتهم. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تقليل الوقت اللازم لملء الوظائف المتاحة وتقديم تجربة إيجابية للموظفين المحتملين. تتميز المنصة أيضًا بأدوات امتثال وموارد تتماشى مع قانون الفرصة العادلة، والذي يهدف إلى منح المرشحين ذوي السجلات الجنائية فرصة عادلة للعثور على عمل. بشكل عام، يقدم Checkr حلول فحص الخلفية الرائدة في الصناعة للشركات والتي تمكنهم من اتخاذ قرارات توظيف مستنيرة تتوافق مع احتياجات أعمالهم وأهدافهم.
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول توظيف الشخص الأفضل لمؤسستك. من خلال تقييماتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك تقييم المرشحين بناءً على المهارات الصعبة والمهارات الشخصية والسمات الشخصية والملاءمة الثقافية والقدرات المعرفية. اختبر المرشحين على مئات المهارات المحددة المتعلقة بالوظيفة، بدءًا من مدير نجاح العملاء وحتى الاهتمام بالتفاصيل. من خلال تحليل نتائج المرشح، يمكنك مقارنة الرؤى القابلة للتنفيذ لتقييم مدى ملاءمة وظيفته وتحديد ما إذا كان يمتلك المهارات اللازمة للنجاح في مؤسستك. توفر عمليات التحقق المرجعية الآلية لدينا رؤى لا تقدر بثمن من المديرين السابقين أو مجموعات الأقران أو التقارير المباشرة حول الأداء السابق للمرشح. من خلال التخلص من الحاجة إلى إجراء فحوصات مرجعية يدوية، تعمل عمليات الفحص المرجعي الآلية لدينا على تبسيط عملية التوظيف لديك وتقليل مخاطر توظيف الشخص الخطأ. باستخدام مجموعة أدوات الفحص الخاصة بـ HiPeople، يمكنك اتخاذ قرارات توظيف أفضل، وتقليل مخاطر التعيينات السيئة، ورفع الجودة العامة لمؤسستك. مع HiPeople، يمكنك أن تطمئن إلى أنك تقوم بتعيين المواهب المناسبة لهذا المنصب. مؤتمتة بالكامل، قم بجمع وتحليل المواهب الغنية وتحليلات التوظيف بسلاسة، أسرع بنسبة 95% من عملياتك العادية. اختر من بين مكتبة واسعة من النماذج المدعومة علميًا واحصل على رؤى عميقة يمكنك الوثوق بها. أو قم بإنشاء أسئلتك المخصصة. الأمر متروك لك! تجربة مستخدم موحدة على منصة واحدة أنشئ تجربة مستخدم رائعة للمرشحين وفريق التوظيف لديك. HiPeople هو متجرك الشامل لجميع تحليلات المواهب والتوظيف، مما يسمح لك بتقليل أدواتك بنسبة 75%. تتميز منصة Secure HiPeople بأنها خاصة من حيث التصميم، ومتوافقة تمامًا مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وحاصلة على شهادة SOC 2 Type II. استخدم HiPeople عالميًا أثناء تطبيق سياسات عمليات البيانات المخصصة على مناطق جغرافية مختلفة.
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات والتحققات. تثق أكثر من 7500 شركة اليوم في Hireology للعثور على الأشخاص الذين يحتاجون إليهم وتوظيفهم.
HireRight
hireright.com
فحص التوظيف حسب الطلب، وفحص المخدرات، وحلول أهلية التوظيف I-9 التي تساعد في إدارة برامج الفحص والتحكم فيها
Paychex
paychex.com
تعد PayChex ، Inc. مزودًا رائدًا لحلول إدارة رأس المال البشري المتكامل للكشوف المرتبات والمزايا والموارد البشرية وخدمات التأمين. من خلال الجمع بين تكنولوجيا البرمجيات المبتكرة كخدمة الخدمة ومنصة التنقل والخدمة الشخصية المخصصة ، تمكن PayChex أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من التركيز على نمو وإدارة أعمالهم. بدعم من أكثر من 45 عامًا من الخبرة في الصناعة ، يخدم PayChex حوالي 670،000 عميل في كشوف المرتبات اعتبارًا من 31 مايو 2019 عبر أكثر من 100 موقع في الولايات المتحدة وأوروبا ، ويدفع واحد من كل 12 موظفًا أمريكيًا في القطاع الخاص. Paychex Flex هو حل HR الكل في واحد مصمم مع وضع البساطة في الاعتبار. من خلال التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك ، تمتلك PayChex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك ، أينما كان عملك. * استئجار الموظفين ودفعهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة * احصل على دعم متمرس وحائز على جائزة أين ومتى تحتاجه مع فريق الدعم المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع * ابق متقدماً على تغيير القوانين واللوائح مع خبراء الامتثال لدينا * الوصول إلى معلوماتك أثناء التنقل مع تطبيق PayChex Flex Mobile * إدارة المواهب: توظيف والاحتفاظ وتطوير المواهب العليا من منصة HR واحدة وتبسيط عملية التوظيف والتوظيف. * إدارة القوى العاملة: تحسين كفاءة الموظف وإنتاجيته مع موارد إدارة القوى العاملة الحيوية لدينا. * كشوف المرتبات والدعم المالي: دفع الموظفين بسهولة وإدارة الضرائب والنفقات والمزيد ، حتى تتمكن من الاستمرار في التركيز على عملك. * استحقاقات الموظفين: جذب المواهب العليا والاحتفاظ بها من خلال تقديم مزايا الموظفين القيمة مع تبسيط إدارة خطتك. * PEO و HR الاستعانة بمصادر خارجية: دعم عملك طوال دورة حياة الموظف بأكملها مع حلول الاستعانة بمصادر خارجية لشركة HR. * تجربة الموظف: وفر الوقت وتحسين الدقة من خلال منح الموظفين الوصول إلى الموارد البشرية للخدمة الذاتية والتدريب والأدوات المالية. * التكامل: تلقائيًا ودقة توصيل البيانات ومشاركتها بين البرنامج و PayChex Flex. اختر المستوى المناسب للتكنولوجيا ودعم عملك الآن - مع الحفاظ على القدرة على النمو مع تغير احتياجاتك. تعرف على لماذا هي أكبر شركة للموارد البشرية للشركات الصغيرة إلى المتوسطة الحجم ودعنا نقوم بتبسيط تجربة كشوف المرتبات الخاصة بك.
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعداد كشوف المرتبات الخاصة بهم ويتم توجيههم للعثور على الأخطاء المكلفة وإصلاحها قبل إرسال كشوف المرتبات. بدءًا من الإعداد والتسجيل في المزايا وحتى إدارة المواهب والمزيد، يعمل برنامج Paycom على تبسيط العمليات وزيادة الكفاءات ويمنح الموظفين القدرة على التحكم في معلومات الموارد البشرية الخاصة بهم، كل ذلك في تطبيق واحد. تشتهر Paycom على المستوى الوطني بتقنيتها وثقافة مكان العمل، ويمكنها الآن خدمة الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي. تقود Paycom التحول الرقمي في مكان العمل الأمريكي. لقد أدى التزامنا بثقافتنا وقيمنا إلى حصولنا على لقب إحدى الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم من قبل Fast Company، وواحدة من أعظم أماكن العمل في أمريكا في مجلة Newsweek وأفضل أصحاب العمل في الولايات المتحدة من قبل Top Workplaces. لدى Paycom ما يقرب من 36,820 عميلًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)، بزيادة 1% عن العام السابق. في 15 أبريل 2014، أصبحت Paycom شركة عامة مع فتح أسهمها للتداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PAYC. وفي أوائل عام 2020، انضمت الشركة إلى مؤشر S&P 500.
ClearChecks
clearchecks.com
تبسيط عمليات فحص خلفية الموظف واختبار المخدرات لأي حجم عمل سير عمل بسيط - لا مزيد من إدخال البيانات والنماذج الورقية ورسائل البريد الإلكتروني. نقوم بجمع بيانات مقدم الطلب والإفصاحات والشيكات بشكل آلي وإرسال التنبيهات إليك. البيانات الآمنة - توقف عن جمع أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) ومعلومات التعريف الشخصية (PII) على الورق أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. نحن نقوم بتأمين بياناتك بتشفير على مستوى البنك. تسعير شفاف - نحن نبقي الأمر بسيطًا بدون رسوم إعداد، ولا عقود، وندفع فقط لكل تقرير. اسأل أيضًا عن خصوماتنا على الكميات. امتثال FCRA - يتطلب قانون FCRA من أصحاب العمل اتباع إجراءات معينة بالموافقة وإشعارات الأحداث السلبية والنزاعات. لقد قمنا بتغطيتك!
GoodHire
goodhire.com
توفر GoodHire، إحدى شركات Checkr، أسهل سير عمل للتحقق من الخلفية من البداية إلى النهاية في الصناعة، مع تقديم ميزات فريدة تساعد فرق الموارد البشرية على إجراء فحوصات الخلفية الخاصة بهم بسرعة وبتكلفة معقولة وبطريقة تقلل من عبء الامتثال. وصف المنتج يعمل GoodHire على تبسيط عمليات التحقق من الخلفية وتسريعها من خلال خدمات قابلة للتخصيص حسب الطلب للمؤسسات من جميع الأحجام. يبدأ بناء فريق رائع مع شريك موثوق به يقدم أسهل سير عمل شامل للتحقق من الخلفية قبل التوظيف في الصناعة.
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من دعم العملاء وحتى الحد من الاحتيال - نيابةً عنك. الآلاف من العملاء من الصناعات في أسواق الأعمال المؤقتة والتوظيف والنقل والرعاية الصحية - يثقون بنا لرفع مستوى حلول الفحص الخاصة بهم. تعرف على المزيد حول مزيجنا من منتجات الفحص والاحتيال والامتثال في منصتنا المتكاملة على https://yardstik.com. ياردستيك: أفضل بشكل ملموس.
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج KYC (اعرف عميلك) وآمن للغاية حائز على جوائز وبرنامج سحابي ID&V (الهوية والتحقق) يساعد فرق الامتثال في التحول الرقمي بدءًا من تبسيط عملياتهم إلى تحسين الرؤية على نطاق واسع. بفضل اتساع نطاق الخبرة والحلول البرمجية الرائدة، تساعد NorthRow الشركات على جذب عملاء وموظفين جدد بنجاح. نحن نقوم بذلك من خلال قدرات الامتثال والمراقبة والمعالجة القوية، مما يمنحك راحة البال عندما تعلم أن عبء إدارة المخاطر قد تم الاهتمام به. نحن نوفر لك المزيد من الوقت للتركيز على المهمة الأكثر أهمية - وهي تنمية أعمالك بأمان.
MeasureOne
measureone.com
يمكنك الوصول فورًا إلى بيانات المستهلك والتحقق منها باستخدام MeasureOne. المنصة الأكثر شمولاً وديناميكية في السوق مع تغطية رائدة في الصناعة تغطي مناطق جغرافية متعددة وقائمة سريعة النمو تضم أكثر من 15000 مصدر بيانات، توفر MeasureOne للشركات إمكانية الوصول إلى بيانات التأمين والضرائب والدخل والتوظيف والتعليم والمزيد. اكتشف المجموعة القوية من البيانات المسموح بها للمستهلك والمعالجة الآلية للمستندات لتلبية احتياجات بيانات المستهلك الخاصة بك.
FactSuite
factsuite.com
الحل الشامل لجميع احتياجات التحقق والمصادقة. تقدم FactSuite خدمة شاملة للتحقق من الخلفية لمساعدة المؤسسات في إنشاء بيئة عمل آمنة ومأمونة. نحن نستخدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية لتقديم نتائج دقيقة بسرعة وكفاءة. تغطي خدمات التحقق من الخلفية لدينا كل شيء بدءًا من السجلات الجنائية والتحقق من الهوية والمؤهلات التعليمية والتاريخ الائتماني والتاريخ الوظيفي والمزيد. نحن ملتزمون بتقديم خدمة من الدرجة الأولى مع التركيز على رضا العملاء. يمكن لفريق الخبراء لدينا تقديم حلول مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المحددة لمؤسستك.
Trustii
trustii.co
توفر Trustii لمديري العقارات ومتخصصي الموارد البشرية حلاً آليًا للفحص الرقمي لأغراض فحص الخلفية المختلفة. تعتمد تقنية Trustii على العمليات التي تسمح بتفسير البيانات الأولية، وتوليد نتائج بسيطة وموضوعية وسهلة التفسير.
© 2025 WebCatalog, Inc.