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برنامج فحص الخلفية - التطبيقات الأكثر شعبية - ملاوي
يساعد برنامج فحص الخلفية الشركات والمرشحين في التحقق من دقة خلفيات المتقدمين للوظائف قبل التوظيف. يمكّن هذا البرنامج المؤسسات من تبسيط عملية الفحص لكل من الموظفين الجدد والمتطوعين، مع إدارة البيانات المجمعة أثناء الفحص أيضًا. عادةً ما تقوم هذه الحلول بإجراء فحوصات على تاريخ التوظيف وأوراق اعتماد التعليم وسجلات الائتمان والخلفيات الجنائية. قد تسهل بعض المنصات أيضًا اختبار المخدرات. من المهم ملاحظة أن البائعين الذين يقدمون فحوصات الخلفية يجب أن يكونوا معتمدين من قبل الرابطة الوطنية لفحص الخلفية المهنية (NAPBS) وأن يتم تصنيفهم على أنهم وكالات تقارير المستهلك (CRA) بموجب قانون التقارير الائتمانية العادلة (FCRA). في حين أن بعض مقدمي الخدمة يلتزمون بشكل مباشر بهذه اللوائح، فقد يعمل البعض الآخر من خلال أطراف ثالثة متوافقة أو عمليات تكامل لضمان الالتزام بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.
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Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
HiPeople
hipeople.io
يعد توظيف أفضل المواهب مهمة بالغة الأهمية تتطلب عملية فحص شاملة. تستخدم فرق المساعدة الفنية الحديثة مجموعة أدوات الفحص الشاملة من HiPeople لتقليل وقت الفحص بنسبة 95%. تجمع مجموعة أدوات الفحص الحديثة لدينا بين قوة التقييمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والفحوصات المرجعية الآلية، مما يتيح لك اتخاذ قر...
Checkr
checkr.com
Checkr عبارة عن منصة لفحص الخلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على جعل عملية التوظيف الخاصة بها أكثر كفاءة وفعالية. تقدم المنصة مجموعة من الحلول، بما في ذلك فحص الخلفية الجنائية، والتحقق من التوظيف، وفحص سجلات القيادة، واختبار المخدرات، والتحقق من التعليم، من بين أ...
Veremark
veremark.com
Veremark عبارة عن منصة آلية للتحقق من التوظيف تضيف البساطة والثقة والسرعة إلى عمليات التوظيف في الشركات.
HireRight
hireright.com
فحص التوظيف حسب الطلب، وفحص المخدرات، وحلول أهلية التوظيف I-9 التي تساعد في إدارة برامج الفحص والتحكم فيها
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
NorthRow
northrow.com
NorthRow هو برنامج KYC (اعرف عميلك) وآمن للغاية حائز على جوائز وبرنامج سحابي ID&V (الهوية والتحقق) يساعد فرق الامتثال في التحول الرقمي بدءًا من تبسيط عملياتهم إلى تحسين الرؤية على نطاق واسع. بفضل اتساع نطاق الخبرة والحلول البرمجية الرائدة، تساعد NorthRow الشركات على جذب عملاء وموظفين جدد بنجاح. نحن ...
Certn
certn.co
إن بناء الثقة أمر مهم، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر صعبًا. تُحدث Certn ثورة في فحص الخلفية من خلال النظام الأساسي الأسهل استخدامًا، والدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والنتائج السريعة والمتوافقة. يعتقد سيرتن أنه ليس عليك أن تكتفي بالطريقة التي يتم بها الأمر دائمًا. تقدم Certn فحوصات الخل...
FactSuite
factsuite.com
الحل الشامل لجميع احتياجات التحقق والمصادقة. تقدم FactSuite خدمة شاملة للتحقق من الخلفية لمساعدة المؤسسات في إنشاء بيئة عمل آمنة ومأمونة. نحن نستخدم أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الصناعية لتقديم نتائج دقيقة بسرعة وكفاءة. تغطي خدمات التحقق من الخلفية لدينا كل شيء بدءًا من السجلات الجنائية والتحقق من ...
GoodHire
goodhire.com
توفر GoodHire، إحدى شركات Checkr، أسهل سير عمل للتحقق من الخلفية من البداية إلى النهاية في الصناعة، مع تقديم ميزات فريدة تساعد فرق الموارد البشرية على إجراء فحوصات الخلفية الخاصة بهم بسرعة وبتكلفة معقولة وبطريقة تقلل من عبء الامتثال. وصف المنتج يعمل GoodHire على تبسيط عمليات التحقق من الخلفية وتسريع...
Trustii
trustii.co
توفر Trustii لمديري العقارات ومتخصصي الموارد البشرية حلاً آليًا للفحص الرقمي لأغراض فحص الخلفية المختلفة. تعتمد تقنية Trustii على العمليات التي تسمح بتفسير البيانات الأولية، وتوليد نتائج بسيطة وموضوعية وسهلة التفسير.
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من د...
MeasureOne
measureone.com
يمكنك الوصول فورًا إلى بيانات المستهلك والتحقق منها باستخدام MeasureOne. المنصة الأكثر شمولاً وديناميكية في السوق مع تغطية رائدة في الصناعة تغطي مناطق جغرافية متعددة وقائمة سريعة النمو تضم أكثر من 15000 مصدر بيانات، توفر MeasureOne للشركات إمكانية الوصول إلى بيانات التأمين والضرائب والدخل والتوظيف و...
ClearChecks
clearchecks.com
تبسيط عمليات فحص خلفية الموظف واختبار المخدرات لأي حجم عمل سير عمل بسيط - لا مزيد من إدخال البيانات والنماذج الورقية ورسائل البريد الإلكتروني. نقوم بجمع بيانات مقدم الطلب والإفصاحات والشيكات بشكل آلي وإرسال التنبيهات إليك. البيانات الآمنة - توقف عن جمع أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) ومعلومات التعريف ا...