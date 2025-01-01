برامج إدارة الجوائز - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج إدارة الجوائز المؤسسات على تبسيط عملية الجوائز بأكملها، بدءًا من جمع الطلبات والترشيحات وحتى التحكيم والإعلان عن الفائزين. تستخدم أنواع مختلفة من المؤسسات، بما في ذلك الشركات والمدارس، هذه الحلول لإدارة كل مرحلة من برامج الجوائز الخاصة بها بكفاءة. يمكّن هذا البرنامج المستخدمين من قبول الطلبات، ومراجعة الطلبات المقدمة، وتقييم الإدخالات، وإبلاغ النتائج — كل ذلك من خلال نظام أساسي واحد. من خلال دمج المهام التي قد تتطلب أدوات متعددة، يعمل برنامج إدارة الجوائز على تبسيط تعقيدات تشغيل برنامج الجوائز. يمكن للمستخدمين التفاعل مع المتقدمين، والتصويت على الطلبات المقدمة، وإنشاء تقارير شاملة حول عملية الجوائز. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تشتمل هذه الحلول على ميزات إدارة المنح وإمكانيات تكامل البيانات، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للمؤسسات غير الربحية والمؤسسات الأخرى.
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Submittable
submittable.com
Submittable هو تطبيق يدعم إدارة البرامج الاجتماعية من منح وتطوع، ويساعد المؤسسات على تبسيط وتدقيق عمليات التقديم والتعاون.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect هو نظام لإدارة المنح والجوائز، يساعد في إنشاء الطلبات ومراجعة التقديمات واختيار المستفيدين، مما يسهل على المؤسسات عملية الإدارة.
Evalato
evalato.com
Evalato هو برنامج لإدارة الجوائز والمسابقات يتيح جمع الطلبات، تسهيل التقييم، واختيار الفائزين بفعالية، مع دعم لغات متعددة وتكاملات واسعة.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
تطبيق SurveyMonkey Apply يسهل جمع ومراجعة الطلبات للمنح والفرص، مما يساعد المؤسسات في إدارة عمليات التطبيق بكفاءة.
InEvent
inevent.com
تطبيق InEvent هو منصة لإدارة الأحداث، يقدم حلولاً لتسهيل تنظيم الفعاليات الحية والافتراضية والهجينة، مع ميزات للتفاعل والتسجيل والتتبع.
Untap
untapcompete.com
تطبيق UNTAP هو منصة لإدارة الابتكار واكتشاف المواهب، يسهل التحديات والمنافسات ويعزز التعاون والتطور الشخصي والمهني.
Evessio
evessio.com
Evessio هو تطبيق لإدارة الجوائز يوفر أدوات لإدارة الترشيحات، التحكيم، والتسجيل، مع تحليل بيانات حقيقية لتحسين الفعاليات.
AwardStage
awardstage.com
AwardStage هي منصة لإدارة جوائز سهلة الاستخدام تساعد في تنظيم البرامج الاحتفالية، من خلال تسهيل استقبال المشاركات وتقييمها.
Award Force
awardforce.com
Award Force هو برنامج لإدارة الجوائز يساعد المؤسسات على تنظيم وتقييم المشاركات والتحكيم بفعالية وأمان.
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