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تم تصميم برامج تسويق السيارات لمساعدة تجار السيارات في الترويج لخدماتهم وتوسيع قاعدة عملائهم. فهو يمكّن وكلاء السيارات الجديدة والمستعملة من جذب المزيد من العملاء المحتملين، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات. تسمح هذه الأدوات للوكلاء بإنشاء قوائم عبر الإنترنت، وإنتاج مواد تسويقية وتوزيعها، والتقاط العملاء المحتملين والاحتفاظ بهم بشكل فعال. بالنسبة لأولئك الذين يركزون على السيارات المستعملة، تعمل برامج تسويق السيارات على تعزيز جهود التسويق وتساعد على زيادة المخزون من خلال التواصل مع الأفراد الذين يتطلعون إلى بيع سياراتهم.
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Podium
podium.com
تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.
Upstart
upstart.com
يوفر تطبيق Upstart قروضاً شخصية، إعادة تمويل السيارات، وتجميع الديون عبر الإنترنت بسرعة وبسهولة، مع تقييم مبني على الذكاء الاصطناعي.
Carsforsale.com
carsforsale.com
تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.
DealerSocket
dealersocket.com
تطبيق Wearersocket هو نظام CRM مصمم لإدارة العملاء والمبيعات بكفاءة في صناعة السيارات، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين سير العمل.
Impel
impel.ai
تتيح تطبيق Impel لوكلاء السيارات الاستفادة من بيانات سلوك المتسوقين وتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في جميع مراحل رحلة العميل.
CDK
cdkglobal.com
تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.
Dealer
dealer.com
تقدم تطبيق Dealer.com حلاً متكاملاً للتسويق الرقمي في صناعة السيارات، يتيح التواصل الفعال مع العملاء من خلال مواقع إلكترونية وإعلانات وخدمات رقمية.
Activengage
activengage.com
Activengage هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تفاعل العملاء من خلال أدوات المحادثة المتقدمة وأتمتة العمليات على قنوات متعددة.
Gubagoo
gubagoo.com
Gubagoo هو تطبيق يحسن التواصل بين وكالات السيارات والعملاء عبر دردشة حية ودعم فوري، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العميل.
Orbee
orbee.com
Orbee هو برنامج لتحليل البيانات وتحسين تجربة العملاء في صناعة السيارات، يمكّن التجار من إدارة معلومات العملاء والتسويق المتعدد القنوات.
Driftrock
driftrock.com
Driftrock هو منصة تسويق سيارات تساعد في زيادة جودة وحجم العملاء المحتملين ومبيعات السيارات من الحملات التسويقية.
Shift Marketing
automotive.shiftmarketing.io
تطبيق Shift Marketing يساعد وكلاء السيارات والشركات المصنعة على بيع السيارات لعملاء CRM من خلال تنظيم فعاليات ولاء تسويقية.
Matador
matador.ai
تطبيق ماتادور يساعد الشركات في إنشاء تجارب محادثة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يعزز المبيعات ويحسن الإنتاجية.
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