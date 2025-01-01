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برامج تسويق السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برامج تسويق السيارات لمساعدة تجار السيارات في الترويج لخدماتهم وتوسيع قاعدة عملائهم. فهو يمكّن وكلاء السيارات الجديدة والمستعملة من جذب المزيد من العملاء المحتملين، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات. تسمح هذه الأدوات للوكلاء بإنشاء قوائم عبر الإنترنت، وإنتاج مواد تسويقية وتوزيعها، والتقاط العملاء المحتملين والاحتفاظ بهم بشكل فعال. بالنسبة لأولئك الذين يركزون على السيارات المستعملة، تعمل برامج تسويق السيارات على تعزيز جهود التسويق وتساعد على زيادة المخزون من خلال التواصل مع الأفراد الذين يتطلعون إلى بيع سياراتهم.

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Podium

Podium

podium.com

تطبيق بوديوم هو منصة اتصالات متكاملة تساعد الشركات في تحسين التفاعل مع العملاء وزيادة التحويلات عبر أدوات متعددة.

Upstart

Upstart

upstart.com

يوفر تطبيق Upstart قروضاً شخصية، إعادة تمويل السيارات، وتجميع الديون عبر الإنترنت بسرعة وبسهولة، مع تقييم مبني على الذكاء الاصطناعي.

Carsforsale.com

Carsforsale.com

carsforsale.com

تطبيق Carsforsale.com يسهل شراء وبيع السيارات من خلال منصة للبحث، مقارنة، وشراء السيارات، مع ميزات مثل قوائم تفصيلية وبيانات تسعير.

DealerSocket

DealerSocket

dealersocket.com

تطبيق Wearersocket هو نظام CRM مصمم لإدارة العملاء والمبيعات بكفاءة في صناعة السيارات، مع أدوات لتحليل البيانات وتحسين سير العمل.

Impel

Impel

impel.ai

تتيح تطبيق Impel لوكلاء السيارات الاستفادة من بيانات سلوك المتسوقين وتقنية الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في جميع مراحل رحلة العميل.

CDK

CDK

cdkglobal.com

تطبيق CDK Global يربطك ببرمجيات متكاملة لمعاملات السيارات، موفرًا حلولًا لمساعدة الوكلاء في تحسين أداءهم.

Dealer

Dealer

dealer.com

تقدم تطبيق Dealer.com حلاً متكاملاً للتسويق الرقمي في صناعة السيارات، يتيح التواصل الفعال مع العملاء من خلال مواقع إلكترونية وإعلانات وخدمات رقمية.

Activengage

Activengage

activengage.com

Activengage هو تطبيق يتيح للشركات تعزيز تفاعل العملاء من خلال أدوات المحادثة المتقدمة وأتمتة العمليات على قنوات متعددة.

Gubagoo

Gubagoo

gubagoo.com

Gubagoo هو تطبيق يحسن التواصل بين وكالات السيارات والعملاء عبر دردشة حية ودعم فوري، ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العميل.

Orbee

Orbee

orbee.com

Orbee هو برنامج لتحليل البيانات وتحسين تجربة العملاء في صناعة السيارات، يمكّن التجار من إدارة معلومات العملاء والتسويق المتعدد القنوات.

Driftrock

Driftrock

driftrock.com

Driftrock هو منصة تسويق سيارات تساعد في زيادة جودة وحجم العملاء المحتملين ومبيعات السيارات من الحملات التسويقية.

Shift Marketing

Shift Marketing

automotive.shiftmarketing.io

تطبيق Shift Marketing يساعد وكلاء السيارات والشركات المصنعة على بيع السيارات لعملاء CRM من خلال تنظيم فعاليات ولاء تسويقية.

Matador

Matador

matador.ai

تطبيق ماتادور يساعد الشركات في إنشاء تجارب محادثة مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مما يعزز المبيعات ويحسن الإنتاجية.

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برامج تسويق السيارات - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog