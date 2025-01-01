اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.
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Qase
qase.io
Qase هي أداة لإدارة الاختبارات، تدعم الاختبار اليدوي والآلي، وتتكامل مع أدوات تتبع الأخطاء لتبسيط عمليات ضمان الجودة.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack هو منصة سحابية لاختبار مواقع الويب وتطبيقات الموبايل على أجهزة ومتصفحات حقيقية، مما يسهل عملية ضمان الجودة بدون الحاجة لبنية تحتية داخلية.
TestProject
testproject.io
TestProject هو منصة مجانية لأتمتة الاختبار تدعم تطبيقات الويب والجوال وتتيح التعاون وخلق اختبارات آلية بسهولة.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector هو خدمة لاختبار مواقع الويب تلقائيًا عبر متصفحات حقيقية من السحابة، تساعد في إنشاء وإدارة الاختبارات ومراجعة النتائج.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso هي أداة اختبار تسهل تأليف الاختبارات في الوقت الحقيقي مع تنفيذ فوري، مما يقلل من صيانة الاختبارات.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs هي منصة لاختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر متصفحات وأنظمة تشغيل مختلفة، تضمن الجودة والتوافق.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Lambdatest هو منصة اختبار سحابية تتيح للمطورين والمختبرين اختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر أجهزة ومتصفحات مختلفة.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA هي منصة أتمتة اختبارات بدون رمز تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدعم إنشاء وتنفيذ الاختبارات بسهولة للمطورين وغير المطورين.
Testsigma
testsigma.com
TestSigma هو أداة أتمتة اختبارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسمح بإنشاء اختبارات بلغة إنجليزية بسيطة لتطبيقات الويب والموبايل وواجهة برمجة التطبيقات.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto هو منصة لاختبار التطبيقات عبر الويب والهواتف المحمولة، تدعم الاختبارات اليدوية والآلية على الأجهزة الحقيقية والافتراضية.
Witbe
witbe.net
Witbe هو تطبيق لمراقبة وتحليل جودة تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية مثل الاتصالات والتلفزيون عبر أجهزة مختلفة وشبكات متعددة.
Autify
autify.com
Autify هو أداة لأتمتة اختبارات التطبيقات سواء على الويب أو الهواتف المحمولة، تسمح بإنشاء وتنفيذ اختبارات دون أي معرفة بالبرمجة.
Functionize
functionize.com
Functionize هو منصة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية اختبار البرمجيات وتحسين جودتها بشكل أسرع.
Applitools
applitools.com
Applitools هي منصة لاختبار الأتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تضمن دقة الأداء البصري والوظيفي للتطبيقات عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf هو تطبيق آلي لاختبار البرمجيات يوفر اختبارات شاملة تلقائية ويضمن نتائج موثوقة مع صيانة 24 ساعة، في 90 يومًا.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو منصة لاختبار اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تتيح للمطورين اختبار وتصميم وتحليل الرسائل بأمان وفعالية.
Reflect
reflect.run
تطبيق Reflect يتيح إنشاء اختبارات آلية شاملة لتطبيقات الويب، مع تسجيل خطوات التنفيذ وعرض فيديو عالي الدقة لمساعدة المطورين.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid يوفر بنية تحتية آمنة لاختبار التطبيقات عبر الأجهزة والمتصفحات، مع أدوات لاختبار بدون كود وضمان تجربة مستخدم ثابتة.
Keysight
keysight.com
تطبيق Keysight يوفر حلولًا شاملة للتصميم والاختبار الإلكتروني، مما يساعد المستخدمين على تحسين كفاءة تطوير المنتجات في مختلف الصناعات.
Waldo
waldo.com
Waldo هو تطبيق يسرع عملية ابتكار المنتجات للمطورين من خلال أتمتة اختبارات التطبيقات على الهواتف المحمولة واكتشاف الأخطاء مبكرًا.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton هي منصة لاختبار التطبيقات المحمولة، تدعم الاختبارات اليدوية والآلية على أجهزة حقيقية وتضمن توافق التطبيقات عبر أنظمة تشغيل متعددة.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هو منصة لتكامل وتوصيل البرامج (CI/CD) تساعد المطورين في بناء واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام لإدارة الاختبارات يدمج الاختبارات الآلية واليدوية، ويوفر التقارير والتحليلات، ويدعم BDD، ويسهل التعاون بين الفرق.
Loadmill
loadmill.com
Loadmill هو تطبيق لاختبار الأداء يساعد المطورين في تحسين استجابة وتوافر تطبيقاتهم عبر محاكاة حركة المرور وتحليل الأداء.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin هو منصة تستخدم لاختبار وتحليل أداء تطبيقات الهاتف المحمول من خلال بنية تحتية عالمية للأجهزة والتكامل مع أدوات الأتمتة.
BugBug
bugbug.io
BugBug هو حل أتمتة اختبار منخفض الكود لتطبيقات الويب، يتيح للمستخدمين إنشاء وتنفيذ اختبارات آلية بسرعة وسهولة.
Endtest
endtest.io
Endtest هو منصة أتمتة للاختبار تسمح بإنشاء وتنفيذ اختبارات لتطبيقات الويب والجوال دون الحاجة لخبرة في الترميز.
DoesQA
does.qa
تطبيق DoSQA يوفر أتمتة للاختبارات بدون شفرة، بواجهة سهلة، مما يمكّن فرق الجودة من تحسين العمليات وتقليل التكاليف.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ هو حل متكامل لأتمتة الاختبارات يعتمد على السحابة. يوفر منصة بدون كود تسمح للفريق بتطوير الأتمتة بسهولة وإجراء الاختبارات على أكثر من 2000 نظام وبيئة.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy.ai هي منصة لأتمتة اختبار تطبيقات الهاتف المحمول بدون كتابة كود، تمكن المستخدمين من اختبار التطبيقات على أجهزة حقيقية عبر الإنترنت.
BiG EVAL
bigeval.com
تطبيق BiG EVAL يتيح اختبار تلقائي للمشاريع المعتمدة على البيانات، مثل مستودعات البيانات والهجرة، مما يقلل الأخطاء ويزيد الكفاءة.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA هو تطبيق يسهّل أتمتة اختبارات ضمان الجودة للبرمجيات من خلال واجهة منخفضة الرمز، مما يعزز الكفاءة ويوفر التكاليف.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect هو حل اختباري آلي شامل يقوم ببناء وصيانة اختبارات الأداء من خلال تحليل سلوك المستخدم، مما يحسن جودة التطبيقات ويخفف من عبء ضمان الجودة.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هو أداة لإدارة الاختبارات، تدعم الاختبار اليدوي والآلي، وتمكن فرق ضمان الجودة من تنظيم وتتبع حالات الاختبار بكفاءة عبر مشاريع متعددة.
Mabl
mabl.com
Mabl هي منصة أتمتة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط اختبار البرمجيات، تغطي التطبيقات على الويب والهواتف المحمولة والأداء والواجهات البرمجية.
TestQuality
testquality.com
TestQuality هو أداة لإدارة الاختبارات تسهل التخطيط والتنفيذ والتقارير، وتتكامل مع أدوات التطوير مثل Jira وGitHub لتحسين جودة البرمجيات.
Cyara
cyara.com
Cyara هي منصة لاختبار ومراقبة تفاعلات العملاء عبر القنوات الرقمية والصوتية، تدعم التصميم، الاختبارات الوظيفية، واختبار الحمل.
Testlio
testlio.com
Testlio هو تطبيق للاختبار البرمجي يساعد الشركات في ضمان جودة منتجاتها من خلال مزج الاختبار اليدوي والآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Meticulous
meticulous.ai
تطبيق متيكلوس يخلق ويصون اختبارات شاملة من جلسات المستخدم المسجلة، ويضمن تحديثها دون تدخل من المطورين.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA هو تطبيق يتيح إنشاء واختبار الأتمتة للتطبيقات بدون ترميز، مع دعم لاختبارات متعددة ومتزامنة عبر المنصات.
QATTS
qatts.com
تطبيق QATTS هو برنامج حديث لأتمتة الاختبارات، يوفر حلولاً متكاملة للاختبارات الوظيفية واختبارات API وإدارة بيانات الاختبار، مع دعم للتكامل السلس.
Stack Moxie
stackmoxie.com
تطبيق Stack Moxie يتيح مراقبة تلقائية للأنظمة دون برمجة، مما يضمن سير العمل بشكل سليم وينبه المستخدمين حال حدوث أي خلل.
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