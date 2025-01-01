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اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية

تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.

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Qase

Qase

qase.io

Qase هي أداة لإدارة الاختبارات، تدعم الاختبار اليدوي والآلي، وتتكامل مع أدوات تتبع الأخطاء لتبسيط عمليات ضمان الجودة.

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack هو منصة سحابية لاختبار مواقع الويب وتطبيقات الموبايل على أجهزة ومتصفحات حقيقية، مما يسهل عملية ضمان الجودة بدون الحاجة لبنية تحتية داخلية.

TestProject

TestProject

testproject.io

TestProject هو منصة مجانية لأتمتة الاختبار تدعم تطبيقات الويب والجوال وتتيح التعاون وخلق اختبارات آلية بسهولة.

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Ghost Inspector هو خدمة لاختبار مواقع الويب تلقائيًا عبر متصفحات حقيقية من السحابة، تساعد في إنشاء وإدارة الاختبارات ومراجعة النتائج.

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Virtuoso هي أداة اختبار تسهل تأليف الاختبارات في الوقت الحقيقي مع تنفيذ فوري، مما يقلل من صيانة الاختبارات.

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Sauce Labs هي منصة لاختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر متصفحات وأنظمة تشغيل مختلفة، تضمن الجودة والتوافق.

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

Lambdatest هو منصة اختبار سحابية تتيح للمطورين والمختبرين اختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر أجهزة ومتصفحات مختلفة.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Rainforest QA هي منصة أتمتة اختبارات بدون رمز تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدعم إنشاء وتنفيذ الاختبارات بسهولة للمطورين وغير المطورين.

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

TestSigma هو أداة أتمتة اختبارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسمح بإنشاء اختبارات بلغة إنجليزية بسيطة لتطبيقات الويب والموبايل وواجهة برمجة التطبيقات.

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

Perfecto هو منصة لاختبار التطبيقات عبر الويب والهواتف المحمولة، تدعم الاختبارات اليدوية والآلية على الأجهزة الحقيقية والافتراضية.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe هو تطبيق لمراقبة وتحليل جودة تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية مثل الاتصالات والتلفزيون عبر أجهزة مختلفة وشبكات متعددة.

Autify

Autify

autify.com

Autify هو أداة لأتمتة اختبارات التطبيقات سواء على الويب أو الهواتف المحمولة، تسمح بإنشاء وتنفيذ اختبارات دون أي معرفة بالبرمجة.

Functionize

Functionize

functionize.com

Functionize هو منصة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية اختبار البرمجيات وتحسين جودتها بشكل أسرع.

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools هي منصة لاختبار الأتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تضمن دقة الأداء البصري والوظيفي للتطبيقات عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات.

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

QA Wolf هو تطبيق آلي لاختبار البرمجيات يوفر اختبارات شاملة تلقائية ويضمن نتائج موثوقة مع صيانة 24 ساعة، في 90 يومًا.

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur هو منصة لاختبار اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تتيح للمطورين اختبار وتصميم وتحليل الرسائل بأمان وفعالية.

Reflect

Reflect

reflect.run

تطبيق Reflect يتيح إنشاء اختبارات آلية شاملة لتطبيقات الويب، مع تسجيل خطوات التنفيذ وعرض فيديو عالي الدقة لمساعدة المطورين.

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

TestGrid يوفر بنية تحتية آمنة لاختبار التطبيقات عبر الأجهزة والمتصفحات، مع أدوات لاختبار بدون كود وضمان تجربة مستخدم ثابتة.

Keysight

Keysight

keysight.com

تطبيق Keysight يوفر حلولًا شاملة للتصميم والاختبار الإلكتروني، مما يساعد المستخدمين على تحسين كفاءة تطوير المنتجات في مختلف الصناعات.

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo هو تطبيق يسرع عملية ابتكار المنتجات للمطورين من خلال أتمتة اختبارات التطبيقات على الهواتف المحمولة واكتشاف الأخطاء مبكرًا.

Kobiton

Kobiton

kobiton.com

Kobiton هي منصة لاختبار التطبيقات المحمولة، تدعم الاختبارات اليدوية والآلية على أجهزة حقيقية وتضمن توافق التطبيقات عبر أنظمة تشغيل متعددة.

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore هو منصة لتكامل وتوصيل البرامج (CI/CD) تساعد المطورين في بناء واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة.

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io هو نظام لإدارة الاختبارات يدمج الاختبارات الآلية واليدوية، ويوفر التقارير والتحليلات، ويدعم BDD، ويسهل التعاون بين الفرق.

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

Loadmill هو تطبيق لاختبار الأداء يساعد المطورين في تحسين استجابة وتوافر تطبيقاتهم عبر محاكاة حركة المرور وتحليل الأداء.

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

HeadSpin هو منصة تستخدم لاختبار وتحليل أداء تطبيقات الهاتف المحمول من خلال بنية تحتية عالمية للأجهزة والتكامل مع أدوات الأتمتة.

BugBug

BugBug

bugbug.io

BugBug هو حل أتمتة اختبار منخفض الكود لتطبيقات الويب، يتيح للمستخدمين إنشاء وتنفيذ اختبارات آلية بسرعة وسهولة.

Endtest

Endtest

endtest.io

Endtest هو منصة أتمتة للاختبار تسمح بإنشاء وتنفيذ اختبارات لتطبيقات الويب والجوال دون الحاجة لخبرة في الترميز.

DoesQA

DoesQA

does.qa

تطبيق DoSQA يوفر أتمتة للاختبارات بدون شفرة، بواجهة سهلة، مما يمكّن فرق الجودة من تحسين العمليات وتقليل التكاليف.

AutomationHQ

AutomationHQ

automationhq.ai

AutomationHQ™ هو حل متكامل لأتمتة الاختبارات يعتمد على السحابة. يوفر منصة بدون كود تسمح للفريق بتطوير الأتمتة بسهولة وإجراء الاختبارات على أكثر من 2000 نظام وبيئة.

Sofy.ai

Sofy.ai

sofy.ai

Sofy.ai هي منصة لأتمتة اختبار تطبيقات الهاتف المحمول بدون كتابة كود، تمكن المستخدمين من اختبار التطبيقات على أجهزة حقيقية عبر الإنترنت.

BiG EVAL

BiG EVAL

bigeval.com

تطبيق BiG EVAL يتيح اختبار تلقائي للمشاريع المعتمدة على البيانات، مثل مستودعات البيانات والهجرة، مما يقلل الأخطاء ويزيد الكفاءة.

ContextQA

ContextQA

contextqa.com

ContextQA هو تطبيق يسهّل أتمتة اختبارات ضمان الجودة للبرمجيات من خلال واجهة منخفضة الرمز، مما يعزز الكفاءة ويوفر التكاليف.

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

ProdPerfect هو حل اختباري آلي شامل يقوم ببناء وصيانة اختبارات الأداء من خلال تحليل سلوك المستخدم، مما يحسن جودة التطبيقات ويخفف من عبء ضمان الجودة.

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch هو أداة لإدارة الاختبارات، تدعم الاختبار اليدوي والآلي، وتمكن فرق ضمان الجودة من تنظيم وتتبع حالات الاختبار بكفاءة عبر مشاريع متعددة.

Mabl

Mabl

mabl.com

Mabl هي منصة أتمتة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط اختبار البرمجيات، تغطي التطبيقات على الويب والهواتف المحمولة والأداء والواجهات البرمجية.

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality هو أداة لإدارة الاختبارات تسهل التخطيط والتنفيذ والتقارير، وتتكامل مع أدوات التطوير مثل Jira وGitHub لتحسين جودة البرمجيات.

Cyara

Cyara

cyara.com

Cyara هي منصة لاختبار ومراقبة تفاعلات العملاء عبر القنوات الرقمية والصوتية، تدعم التصميم، الاختبارات الوظيفية، واختبار الحمل.

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio هو تطبيق للاختبار البرمجي يساعد الشركات في ضمان جودة منتجاتها من خلال مزج الاختبار اليدوي والآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

تطبيق متيكلوس يخلق ويصون اختبارات شاملة من جلسات المستخدم المسجلة، ويضمن تحديثها دون تدخل من المطورين.

CloudQA

CloudQA

cloudqa.io

CloudQA هو تطبيق يتيح إنشاء واختبار الأتمتة للتطبيقات بدون ترميز، مع دعم لاختبارات متعددة ومتزامنة عبر المنصات.

QATTS

QATTS

qatts.com

تطبيق QATTS هو برنامج حديث لأتمتة الاختبارات، يوفر حلولاً متكاملة للاختبارات الوظيفية واختبارات API وإدارة بيانات الاختبار، مع دعم للتكامل السلس.

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

تطبيق Stack Moxie يتيح مراقبة تلقائية للأنظمة دون برمجة، مما يضمن سير العمل بشكل سليم وينبه المستخدمين حال حدوث أي خلل.

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