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الأكثر شعبية المضافة حديثًا اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية

تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.