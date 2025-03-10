اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية

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تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.
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Qase
qase.io
Qase هي أداة لإدارة الاختبارات، تدعم الاختبار اليدوي والآلي، وتتكامل مع أدوات تتبع الأخطاء لتبسيط عمليات ضمان الجودة.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack هو منصة سحابية لاختبار مواقع الويب وتطبيقات الموبايل على أجهزة ومتصفحات حقيقية، مما يسهل عملية ضمان الجودة بدون الحاجة لبنية تحتية داخلية.
TestProject
testproject.io
TestProject هو منصة مجانية لأتمتة الاختبار تدعم تطبيقات الويب والجوال وتتيح التعاون وخلق اختبارات آلية بسهولة.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector هو خدمة لاختبار مواقع الويب تلقائيًا عبر متصفحات حقيقية من السحابة، تساعد في إنشاء وإدارة الاختبارات ومراجعة النتائج.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso هي أداة اختبار تسهل تأليف الاختبارات في الوقت الحقيقي مع تنفيذ فوري، مما يقلل من صيانة الاختبارات.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs هي منصة لاختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر متصفحات وأنظمة تشغيل مختلفة، تضمن الجودة والتوافق.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Lambdatest هو منصة اختبار سحابية تتيح للمطورين والمختبرين اختبار تطبيقات الويب والهاتف المحمول عبر أجهزة ومتصفحات مختلفة.
UiPath
uipath.com
UiPath هو برنامج لأتمتة العمليات التجارية، يمكن المستخدمين من أتمتة المهام المتكررة باستخدام واجهة سهلة الاستخدام.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA هي منصة أتمتة اختبارات بدون رمز تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تدعم إنشاء وتنفيذ الاختبارات بسهولة للمطورين وغير المطورين.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto هو منصة لاختبار التطبيقات عبر الويب والهواتف المحمولة، تدعم الاختبارات اليدوية والآلية على الأجهزة الحقيقية والافتراضية.
Testsigma
testsigma.com
TestSigma هو أداة أتمتة اختبارات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسمح بإنشاء اختبارات بلغة إنجليزية بسيطة لتطبيقات الويب والموبايل وواجهة برمجة التطبيقات.
Witbe
witbe.net
Witbe هو تطبيق لمراقبة وتحليل جودة تجربة المستخدم في الخدمات الرقمية مثل الاتصالات والتلفزيون عبر أجهزة مختلفة وشبكات متعددة.
Autify
autify.com
Autify هو أداة لأتمتة اختبارات التطبيقات سواء على الويب أو الهواتف المحمولة، تسمح بإنشاء وتنفيذ اختبارات دون أي معرفة بالبرمجة.
Functionize
functionize.com
Functionize هو منصة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية اختبار البرمجيات وتحسين جودتها بشكل أسرع.
Applitools
applitools.com
Applitools هي منصة لاختبار الأتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تضمن دقة الأداء البصري والوظيفي للتطبيقات عبر مختلف الأجهزة والمتصفحات.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf هو تطبيق آلي لاختبار البرمجيات يوفر اختبارات شاملة تلقائية ويضمن نتائج موثوقة مع صيانة 24 ساعة، في 90 يومًا.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو منصة لاختبار اتصالات البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، تتيح للمطورين اختبار وتصميم وتحليل الرسائل بأمان وفعالية.
Waldo
waldo.com
Waldo هو تطبيق يسرع عملية ابتكار المنتجات للمطورين من خلال أتمتة اختبارات التطبيقات على الهواتف المحمولة واكتشاف الأخطاء مبكرًا.
Reflect
reflect.run
تطبيق Reflect يتيح إنشاء اختبارات آلية شاملة لتطبيقات الويب، مع تسجيل خطوات التنفيذ وعرض فيديو عالي الدقة لمساعدة المطورين.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid يوفر بنية تحتية آمنة لاختبار التطبيقات عبر الأجهزة والمتصفحات، مع أدوات لاختبار بدون كود وضمان تجربة مستخدم ثابتة.
Keysight
keysight.com
تطبيق Keysight يوفر حلولًا شاملة للتصميم والاختبار الإلكتروني، مما يساعد المستخدمين على تحسين كفاءة تطوير المنتجات في مختلف الصناعات.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هو منصة لتكامل وتوصيل البرامج (CI/CD) تساعد المطورين في بناء واختبار ونشر التطبيقات بكفاءة.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton هي منصة لاختبار التطبيقات المحمولة، تدعم الاختبارات اليدوية والآلية على أجهزة حقيقية وتضمن توافق التطبيقات عبر أنظمة تشغيل متعددة.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام لإدارة الاختبارات يدمج الاختبارات الآلية واليدوية، ويوفر التقارير والتحليلات، ويدعم BDD، ويسهل التعاون بين الفرق.
Loadmill
loadmill.com
Loadmill هو تطبيق لاختبار الأداء يساعد المطورين في تحسين استجابة وتوافر تطبيقاتهم عبر محاكاة حركة المرور وتحليل الأداء.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin هو منصة تستخدم لاختبار وتحليل أداء تطبيقات الهاتف المحمول من خلال بنية تحتية عالمية للأجهزة والتكامل مع أدوات الأتمتة.
BugBug
bugbug.io
BugBug هو حل أتمتة اختبار منخفض الكود لتطبيقات الويب، يتيح للمستخدمين إنشاء وتنفيذ اختبارات آلية بسرعة وسهولة.
Endtest
endtest.io
Endtest هو منصة أتمتة للاختبار تسمح بإنشاء وتنفيذ اختبارات لتطبيقات الويب والجوال دون الحاجة لخبرة في الترميز.
DoesQA
does.qa
أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ هو حل TAAS (اختبار الأتمتة كخدمة) متكامل. تعتبر منصة أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية المعتمدة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مثالية للتطوير السريع. يمكن لأي عضو في فريق Agile تطوير أتمتة اختبار In-Sprint باللغة الإنجليزية البسيطة. يمكن تنفيذ البرامج النصية للاختبار على أكثر من 2000 مجموعة مختلفة من أنظمة التشغيل والمتصفحات. يمكن جدولة TestBots للتشغيل في يوم/وقت محدد ويتم إرسال تقرير البريد الإلكتروني بواسطة محرك AHQ. تمتلك AHQ وحدة Exert Advisor مدمجة توفر حلًا كاملاً لأتمتة الاختبار.
Sofy.ai
sofy.ai
تم تصميم Sofy من الألف إلى الياء لتكون منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية تستخدم اختبارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتمكين إنشاء الاختبارات مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام مكتبتنا للأجهزة الحقيقية، يمكنك إجراء اختبار يدوي وآلي لواجهة المستخدم واختبارات استكشافية، وضمان الدقة بين بيئات الاختبار والإنتاج لديك. بفضل قوة أدوات اختبار الذكاء الاصطناعي، Sofy، يمكنك أن تشعر بالثقة بشأن نتائج فريقك وإصدار منتجات رائعة في النهاية.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL هي أداة الاختبار الآلية الرائدة للمشروعات التي تركز على البيانات مثل مستودعات البيانات وETL/ELT وترحيل البيانات وتطبيقات ERP أو CRM. بفضل قدرته على اختبار دقة البيانات والتحقق منها تلقائيًا، فإنه يساعد المؤسسات على تجنب الأخطاء المكلفة وتقليل مخاطر العملاء والمستخدمين النهائيين غير الراضين. يعمل BiG EVAL على التخلص من عمليات الفحص اليدوي التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تعتمد عليها العديد من الشركات حاليًا، مما يوفر وقتًا وموارد ثمينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الواجهة سهلة الاستخدام والقوالب المعدة مسبقًا تجعل إنشاء الاختبارات أمرًا سهلاً، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على الأداة. وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من التخصيص، تتوفر خيارات البرمجة النصية. باستخدام BiG EVAL، يمكن للشركات تجنب المخاطر الناجمة عن البيانات غير الدقيقة وضمان العمليات السلسة والفعالة مع تحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 300% بسهولة.
ContextQA
contextqa.com
يعد contextQA منتجًا رائدًا يمكّن المؤسسات من تعزيز تغطية اختبار الأتمتة لديها، ورفع جودة البرامج، وتسريع تسليم المنتجات، وتقليص النفقات المتعلقة بالحفاظ على جودة البرامج بشكل كبير من خلال استخدام حلول SaaS المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. من خلال تقديم نهج منخفض التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية، تعمل شركة contextQA على تبسيط عملية دمج حالات الاختبار بأقل جهد، مما يتيح التوسع السريع في تغطية الأتمتة لمنتجاتك وخدماتك. وهذا يسهل اختبار الانحدار السلس لكل من الميزات الفردية وعمليات التطوير بأكملها، وبالتالي التخفيف من إرهاق الفريق.
ProdPerfect
prodperfect.com
يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختبار الطويلة والأخطاء المكلفة في الإنتاج، ويزيل عبء ضمان الجودة الذي يستهلك موارد هندسية هائلة.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أنه من المزعج التكيف مع العمليات الجديدة وقمنا بتصميم أداة تتكيف مع أنظمتك وطريقة عملك. يعد تخصيص المشكلات وتتبعها وظيفة مضمنة تسمح لك بنشر مشكلة أثناء تشغيل حالة اختبار، مما يلغي الحاجة إلى النقل بين البرامج. لم يكن من السهل أبدًا نسخ حالات الاختبار ونقلها من مشروع إلى آخر، أو بين الوحدات داخل المشروع. لقد تم تصميم الأداة للمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد الشركات بوسيلة للتنافس الحقيقي مع الشركات العملاقة في صناعتها، دون إحداث فجوة في جيوبهم. مع QA Touch، استمتع بما يلي: 1. مستودع واحد مشترك لجميع أصول الاختبار الخاصة بك. 2. تتضمن ميزات المؤسسة إنتاجية المشروع وسجلات التدقيق لتتبع تقدم العمل والمشروع. 3. أصبحت إدارة المشكلات سهلة بفضل التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع JIRA 4. لوحات Microsoft Azure لتسهيل إدارة مشروعك أكثر من أي وقت مضى. 5. جعل إدارة الاختبار سهلة للغاية من خلال ميزاتنا البديهية مثل خيار تثبيت المشروع وتحديثات الحالة والمساعدة والسجلات والتقارير مباشرة من لوحة المعلومات. 6. نقطة واحدة هي التكامل مع Jenkin للقيام بجميع أنشطة CI/CD 7. تكامل مراسل QA Touch-Cypress سهل الاستخدام لمزامنة نتائج اختبار أتمتة cypress.io مع QA Touch. 8. مراسل سهل الاستخدام لأداة التشغيل الآلي المجانية والمفتوحة المصدر Test Cafe. 9. استفد من لوحات اللمس لضمان الجودة لجعل إدارة المشروعات أكثر سهولة. تقوم اللوحات بتنظيم مسارات عملك وتخصيصها وتصورها وتتبعها. تقدم شركة QA Touch حل اختبار ميسور التكلفة مع إمكانيات مباشرة لإنشاء حالات اختبار، وتجميع مجموعات الاختبار، وإجراء عمليات تشغيل الاختبار، وتكامل أدوات الطرف الثالث، وإنشاء تقارير اختبار خالية من العيوب، والمتطلبات، وتتبع الأخطاء المضمنة، والخرائط الذهنية، واللوحات، والأداء ويمكن للأشخاص إدارة عمليات الاختبار الخاصة بهم من خلال واجهة واحدة (لوحة المعلومات). سيحب المستخدمون المجموعة الواسعة من الميزات سهلة الاستخدام المتاحة، والتي تتراوح من رسم الخرائط وتطوير حالات الاختبار إلى تتبع إجراءات الفريق. تعمل شركة QA Touch على تعزيز التميز في تقديم المشاريع عالية الجودة.
Mabl
mabl.com
mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذي تحتاجه لاحتضان الجيل التالي من تطوير البرامج.
TestQuality
testquality.com
TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة الإنترنت لاختبار البرامج بكفاءة - التكامل السلس مع أدوات تعقب المشكلات والمتطلبات، وأنظمة CI/CD، ومنصات أتمتة الاختبار بما في ذلك GitHub، وJira، وJenkins، وSelenium - إنشاء مبسط لحالات الاختبار وإدارة تشغيل الاختبار - التنسيق المبسط لعملية الاختبار الكاملة - لوحات المعلومات وتقارير الأنشطة لسهولة إدارة وتتبع الاختبارات والمعالم والمشاريع - قوائم المهام والمرشحات وإشعارات البريد الإلكتروني المخصصة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية
Cyara
cyara.com
تساعد منصة Cyara CX Assurance الحائزة على جوائز الشركات على تسريع تطوير تجربة العملاء، وزيادة الجودة عبر جميع القنوات الرقمية والصوتية، وضمان رحلات العملاء من البداية إلى النهاية. تدعم منصة Cyara دورة حياة تطوير البرامج بالكامل لتجربة العملاء، بدءًا من التصميم وحتى الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار، واختبار قبول المستخدم، واختبار التحميل ومراقبة الإنتاج. نحن نقوم بالاختبار من وجهة نظر العميل، مما يضمن تحديد المشكلات التي تؤثر على تجربة العميل عبر مجموعة التكنولوجيا المعقدة المستخدمة لتقديم تلك التجربة. www.cyara.com فوائد منصة ضمان تجربة العملاء منصة واحدة تتعامل مع مجموعة كاملة من احتياجات تطوير وضمان تجربة العملاء بدءًا من التصميم وحتى المراقبة. تنفيذ تصميم تجربة العملاء، واكتشاف تجربة العملاء، واختبار الانحدار الوظيفي، واختبار الأداء، والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. العمل من بيئة تعاونية تلتقط التصميمات والاختبارات، مما يمكّن جميع أعضاء الفريق من مشاركة البرامج النصية والبيانات وإعادة استخدامها عبر الوظائف. الحد الأقصى من الإنتاجية يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال الأتمتة الكاملة. اكتشاف تجربة العملاء الحالية تلقائيًا، وإنشاء البرامج النصية للاختبار وصيانتها تلقائيًا، وإجراء تأليف البرنامج النصي للاختبار سهل الاستخدام، وإعادة استخدام البرامج النصية للاختبار عبر أنواع الاختبار، وإعادة استخدام بيانات الاختبار عبر حالات الاختبار والحملات. تستخدم Cyara أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) كروبوتات لإنشاء آلاف تفاعلات العملاء تلقائيًا لمحاكاة الاتصال بالعملاء في العالم الحقيقي. الأكثر شمولاً دعم أوسع احتياجات ضمان تجربة العملاء من خلال ضمان رحلات العميل الشاملة متعددة القنوات، بدءًا من الخدمة الذاتية وحتى الخدمة بمساعدة الوكيل وسطح مكتب الوكيل. اختبر أكبر مجموعة من القنوات الرقمية والصوتية بما في ذلك الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والدردشة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وغيرها. تمكين Agile وDevOps تسريع التطوير وتحسين الجودة من خلال تمكين ممارسات Agile وDevOps. انتقل إلى اليسار عن طريق إنشاء حالات اختبار من مرحلة التصميم. تعزيز التعاون من خلال التصور والقدرات التمكينية المصممة للفرق المختلفة.
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملاؤنا الشركات العالمية الرائدة مثل Apple وAmazon وMicrosoft وNetflix وPayPal وUber وMatch وWayfair والمزيد. تتعاون الشركات الأكثر ابتكارًا والأسرع نموًا في العالم أيضًا مع Testlio لاختبار برامجها بما في ذلك Away وBigCommerce وClari وStrava وThrive Market وغيرها الكثير. بدءًا من معالجة التحديات المعقدة وحتى تقديم نتائج استثنائية، توفر لك حلولنا المعززة بالذكاء الاصطناعي المرونة والابتكار والجودة المثبتة اللازمة للنجاح: أتمتة الاختبار: عندما تحتاج إلى تغطية اختبار مؤتمتة عالية الأداء وموثوقة وواسعة النطاق، فإن Testlio هو شريكك. من خلال شبكة أجهزة حقيقية موزعة، ونموذج حوكمة متطور، وإطار عمل قابل للتحويل وقائم على المعايير، وفريق عالمي من المهندسين ذوي الجودة، توفر Testlio الحل الأكثر مرونة لأتمتة الاختبار المتاح اليوم. تقنياتنا الأساسية لأتمتة الاختبار هي تطوير الاختبار الآلي وإدارة أتمتة الاختبار. الاختبار اليدوي: عندما يجب أن يعمل تطبيقك الرقمي و/أو حدث البث و/أو التجربة المحلية و/أو نظام الدفع الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة، فإن Testlio هو اختيارك. مع التغطية عبر أكثر من 1200 جهاز، وأكثر من 400 طريقة دفع، وأكثر من 150 دولة، وأكثر من 100 لغة، يعد Testlio الحل الأكثر إثباتًا لمتطلبات بوابة الجودة الأكثر تطلبًا. تقنيات الاختبار اليدوية الأساسية لدينا هي الاختبار الاستكشافي، والاختبار الكتابي، واختبار الدخان، والتحقق من صحة المشكلة. اختبار برمجيات Fuesd: عندما تتطلب استراتيجية إصدار برمجياتك مجموعة من الاختبارات الآلية واليدوية، فإن Testlio مجهز بشكل فريد لتقديمها. من خلال الاستفادة من النهج المبني على الإشارات والذي يمكّن من تكامل الذكاء الاصطناعي وDevOps ويضمن مطابقة أعمال الاختبار للمزيج المناسب من البشر والآلات، يثبت اختبار البرمجيات المنصهرة أنه الحل الأكثر ابتكارًا في السوق. مساعدة قادة ضمان الجودة على التغلب على التحديات المتعلقة بالجودة والقدرة والإصدارات في الوقت المحدد. لمعرفة المزيد قم بزيارة: testlio.com
Meticulous
meticulous.ai
تطبيق متيكلوس يخلق ويصون اختبارات شاملة من جلسات المستخدم المسجلة، ويضمن تحديثها دون تدخل من المطورين.
QATTS
qatts.com
برنامج التشغيل الآلي للاختبار من الجيل التالي والمتكامل المصمم للمؤسسات. " قم بالتوصيل بشكل أسرع، وحقق أقصى قدر من تغطية الاختبار، واحصل على الحد الأقصى من عائد الاستثمار من أتمتة الاختبار الخاص بك باستخدام QATTS - منصة أتمتة الاختبار الشاملة الأكثر شمولاً في الصناعة. نحن الوجهة الشاملة لجميع احتياجات أتمتة الاختبار. ميزات QATTS يتضمن: إستراتيجية تعتمد على البيانات - توفر أداتنا إستراتيجيات تعتمد على البيانات أتمتة متكاملة - الحل الشامل لاختبار الأتمتة الاختبار الوظيفي - مع QATTS يمكنك تحقيق الاختبار الوظيفي اختبار واجهة برمجة التطبيقات - يدعم QATTS اختبار واجهة برمجة التطبيقات إدارة بيانات الاختبار - يمكنك إدارة الاختبار الخاص بك البيانات من الأداة Agile- CI/CD Integration - تم دمج أداتنا مع اختبار قاعدة بيانات CI/CD - يمكنك إجراء اختبار قاعدة البيانات رؤى في الوقت الحقيقي - الرؤى هي واجهة ويب في الوقت الفعلي - واجهة ويب لسهولة الوصول إليها تنفيذ مرن - سيتم التنفيذ كن مرنًا حتى بدون معرفة عميقة بالبرمجة أتمتة التعليمات البرمجية المنخفضة - تتطلب الأتمتة باستخدام أداتنا الحد الأدنى من التعليمات البرمجية دعم متعدد الفروع
CloudQA
cloudqa.io
يتيح لك CloudQA إنشاء الاختبارات وأتمتتها بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية! يمكنك إنشاء حالات اختبار عبر المستعرضات قابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الانحدار والمراقبة الاصطناعية.
Stack Moxie
stackmoxie.com
مراقبة آلية بدون كود باستخدام الشجاعة. يعمل Stack Moxie عبر مجموعتك التقنية لمنح موظفي التسويق والمبيعات الثقة في أن الأنظمة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة وتنبيه استباقي إذا لم تكن كذلك. - يقوم Stack Moxie بمراقبة النظام إما عن طريق إنشاء بيانات اختبار أو متابعة البيانات للتأكد من أنه يتصرف كما هو متوقع. مثل إمكانية الملاحظة للأكوام التقنية بدون تعليمات برمجية. - ينبهك Stack Moxie في اللحظة التي يفشل فيها شيء ما عبر البريد الإلكتروني أو Slack. - نقوم بعد ذلك بتسجيل النتائج لإثبات معالجة الامتثال، ثم نسمح لك بمشاركة معلومات التسجيل التفصيلية لإصلاح الفشل بشكل أسرع عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة أو PagerDuty.
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