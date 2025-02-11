اختبار الأتمتة - التطبيقات الأكثر شعبية - سورينام

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حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
تقوم أدوات اختبار الأتمتة بإدارة تنفيذ اختبارات البرامج، وتبسيط عملية الاختبار لمهندسي البرمجيات باستخدام الحد الأدنى من البرمجة النصية. يوفر هذا النهج الوقت والمال لفرقهم. تُمكّن هذه الأدوات، التي يتم استخدامها بشكل شائع من قبل المؤسسات الكبيرة، الفرق من تنفيذ اختبارات مكتوبة مسبقًا على تطبيقاتهم قبل نشرها في الإنتاج. بعد التنفيذ، يمكن للأدوات إنشاء تقارير ومقارنة النتائج مع الاختبارات السابقة. يمكن لبرنامج اختبار الأتمتة إجراء الاختبارات بشكل متكرر وفي أي وقت من اليوم، وهي قدرة ضرورية للتسليم المستمر والاختبار المستمر.
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TestGrid
testgrid.io
البنية التحتية للاختبار والاختبار الشامل توفر Cloud TestGrid بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير للاختبار، وتستضيف أجهزة محمولة ومتصفحات حقيقية على السحابة أو داخل الشركة. باستخدام TestGrid، يمكن للمستخدمين أيضًا إجراء أتمتة اختبارية شاملة، بما في ذلك الاختبار بدون تعليمات برمجية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المحمول، والمتصفحات المتقاطعة، واختبار واجهة المستخدم المرئية، والمزيد. اختبر أي تطبيق/موقع ويب على نطاق واسع، وتأكد من حصولك على تجربة رقمية لا تشوبها شائبة، في كل مرة.
Applitools
applitools.com
Applitools عبارة عن منصة لأتمتة الاختبار تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفرق على تقديم تجارب رقمية لا تشوبها شائبة دون متاعب ممارسات الاختبار التقليدية. باستخدام Applitools Eyes وسحابة الاختبار من الجيل التالي، Ultrafast Grid، يمكن للمطورين ومهندسي ضمان الجودة إجراء اختبارات للتحقق بسرعة من وظائف الواجهة الأمامية وإمكانية الوصول والصحة البصرية بسرعة ودقة غير مسبوقة. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي المرئي لدينا على تغيير الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع الجودة من خلال ضمان ظهور تطبيقات الويب والهواتف المحمولة وتشغيلها تمامًا كما تم تصميمها عبر أي جهاز أو متصفح أو نظام تشغيل أو تطبيق أصلي. يتميز تطبيق Applitools بالسرعة والتكامل مع أي بيئة DevOps، وسهل الاستخدام من قبل أي شخص في الفريق، وقابل للتطوير إلى أي مؤسسة بحجم تتطلع إلى زيادة السرعة والجودة مع كل إصدار - وهي نتيجة ضرورية للمنافسة في بيئة الأعمال المليئة بالتحديات اليوم.
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
TestQuality
testquality.com
TestQuality هي أداة حديثة لإدارة الاختبار تم إنشاؤها بواسطة خبراء التطوير وضمان الجودة، مما يعزز أساليب الاختبار مثل Shift-left وBDD وTDD/ATDD والاختبار المستمر. إنه سريع وسهل الاستخدام وقوي ويتكامل بسلاسة مع Jira وGitHub وSelenium وJenkins والمزيد. تقدم TestQuality: - منصة لإدارة الاختبار على شبكة الإنترنت لاختبار البرامج بكفاءة - التكامل السلس مع أدوات تعقب المشكلات والمتطلبات، وأنظمة CI/CD، ومنصات أتمتة الاختبار بما في ذلك GitHub، وJira، وJenkins، وSelenium - إنشاء مبسط لحالات الاختبار وإدارة تشغيل الاختبار - التنسيق المبسط لعملية الاختبار الكاملة - لوحات المعلومات وتقارير الأنشطة لسهولة إدارة وتتبع الاختبارات والمعالم والمشاريع - قوائم المهام والمرشحات وإشعارات البريد الإلكتروني المخصصة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي وزيادة الإنتاجية
Mabl
mabl.com
mabl هي منصة موحدة لأتمتة الاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكن الفرق من ضمان جودة وهدف ميزاتها الأكثر ابتكارًا، بما في ذلك تلك المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. من خلال الاختبار الشامل للويب والهاتف المحمول وواجهة برمجة التطبيقات (API) وإمكانية الوصول والأداء، يوفر mabl الأساس الموثوق الذي تحتاجه لاحتضان الجيل التالي من تطوير البرامج.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أنه من المزعج التكيف مع العمليات الجديدة وقمنا بتصميم أداة تتكيف مع أنظمتك وطريقة عملك. يعد تخصيص المشكلات وتتبعها وظيفة مضمنة تسمح لك بنشر مشكلة أثناء تشغيل حالة اختبار، مما يلغي الحاجة إلى النقل بين البرامج. لم يكن من السهل أبدًا نسخ حالات الاختبار ونقلها من مشروع إلى آخر، أو بين الوحدات داخل المشروع. لقد تم تصميم الأداة للمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد الشركات بوسيلة للتنافس الحقيقي مع الشركات العملاقة في صناعتها، دون إحداث فجوة في جيوبهم. مع QA Touch، استمتع بما يلي: 1. مستودع واحد مشترك لجميع أصول الاختبار الخاصة بك. 2. تتضمن ميزات المؤسسة إنتاجية المشروع وسجلات التدقيق لتتبع تقدم العمل والمشروع. 3. أصبحت إدارة المشكلات سهلة بفضل التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع JIRA 4. لوحات Microsoft Azure لتسهيل إدارة مشروعك أكثر من أي وقت مضى. 5. جعل إدارة الاختبار سهلة للغاية من خلال ميزاتنا البديهية مثل خيار تثبيت المشروع وتحديثات الحالة والمساعدة والسجلات والتقارير مباشرة من لوحة المعلومات. 6. نقطة واحدة هي التكامل مع Jenkin للقيام بجميع أنشطة CI/CD 7. تكامل مراسل QA Touch-Cypress سهل الاستخدام لمزامنة نتائج اختبار أتمتة cypress.io مع QA Touch. 8. مراسل سهل الاستخدام لأداة التشغيل الآلي المجانية والمفتوحة المصدر Test Cafe. 9. استفد من لوحات اللمس لضمان الجودة لجعل إدارة المشروعات أكثر سهولة. تقوم اللوحات بتنظيم مسارات عملك وتخصيصها وتصورها وتتبعها. تقدم شركة QA Touch حل اختبار ميسور التكلفة مع إمكانيات مباشرة لإنشاء حالات اختبار، وتجميع مجموعات الاختبار، وإجراء عمليات تشغيل الاختبار، وتكامل أدوات الطرف الثالث، وإنشاء تقارير اختبار خالية من العيوب، والمتطلبات، وتتبع الأخطاء المضمنة، والخرائط الذهنية، واللوحات، والأداء ويمكن للأشخاص إدارة عمليات الاختبار الخاصة بهم من خلال واجهة واحدة (لوحة المعلومات). سيحب المستخدمون المجموعة الواسعة من الميزات سهلة الاستخدام المتاحة، والتي تتراوح من رسم الخرائط وتطوير حالات الاختبار إلى تتبع إجراءات الفريق. تعمل شركة QA Touch على تعزيز التميز في تقديم المشاريع عالية الجودة.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin هي أول منصة للذكاء الاصطناعي للتجربة الرقمية في العالم تجمع بين البنية التحتية العالمية للأجهزة المستضافة على السحابة والمحلية وأتمتة الاختبار والأداء القائم على التعلم الآلي وجودة تحليلات الخبرة للجوال والويب والصوت والفيديو. تعمل HeadSpin على تمكين فرق الهندسة وضمان الجودة والعمليات والمنتجات لضمان التجارب الرقمية المثالية عبر قنوات التسليم طوال دورة حياة التطوير. تعرف على المزيد على www.HeadSpin.io. البنية التحتية العالمية للأجهزة تتيح الاختبار والمراقبة الشاملة من خلال آلاف الأجهزة في مئات المواقع على شبكات النقل الحقيقية وشبكات WiFi حول العالم. لا حاجة إلى SDK. يتم دمج أتمتة الاختبار وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بسلاسة في سير عمل CI/CD مما يتيح اختبار الوظائف والأداء قبل الإصدار وبعده. دعم لجميع أطر الاختبار. الأداء وجودة التجربة والتعلم الآلي يعرض المشكلات تلقائيًا ويشير إلى الأسباب الجذرية الأساسية عبر جميع طبقات المكدس - بدءًا من تحديد جودة جودة الصوت/الفيديو إلى رؤية التعليمات البرمجية والحزمة. توفر الرؤى إلى الإجراءات رؤى الانحدار والتجميع طوال دورة حياة التجربة الرقمية، بدءًا من التخطيط والتطوير وحتى تحديد الأعطال والعمليات. تتجه والتنبيهات والتحليلات.
Loadmill
loadmill.com
تبسيط أتمتة الاختبار باستخدام نهج يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (AI API): إعادة تعريف اختبار الويب والجوال واختبار التحميل. الحل الشامل لتسخير الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة اختبار التشغيل الآلي هو الحل الأمثل لأتمتة الاختبار. تلغي منصتنا الحاجة إلى الأجهزة المادية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. باستخدام Loadmill، يمكن لمديري ضمان الجودة أتمتة اختبارات الأجهزة المحمولة والويب والتحميل بسهولة وضمان الحصول على نتائج عالية الجودة. قل وداعًا لتبعية الجهاز ومرحبًا بأتمتة الاختبار المبسطة باستخدام Loadmill. تعرف على المزيد: https://www.loadmill.com احجز عرضًا توضيحيًا: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ موقع الويب https://www.loadmill.com
BugBug
bugbug.io
يعد BugBug حلاً آليًا للاختبار منخفض التعليمات البرمجية لضمان الجودة والمختبرين والمطورين ومديري المنتجات. وهو يوفر أتمتة كاملة للاختبار الشامل لمواقع الويب وتطبيقات الويب. تتيح الأداة للمستخدمين أتمتة اختبارات الانحدار وتقليل التكاليف المرتبطة عادةً بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تتيح واجهة التسجيل البديهية وواجهة المستخدم السهلة للمستخدمين إنشاء اختبار تلقائي في أقل من 5 دقائق. توفر خطة Freemium عمليات تشغيل اختبار محلية غير محدودة وعدد غير محدود من المستخدمين. يقدم BugBug ميزات متقدمة يمكنك استخدامها عندما تحتاج إليها - تشغيل JavaScript مخصص وإنشاء متغيرات مخصصة واستخدام المحددات التلقائية والانتظار الذكي والنقر والتمرير الذكي وغير ذلك الكثير. قم بتسريع عملية الاختبار بأكملها باستخدام BugBug!
ProdPerfect
prodperfect.com
يعد ProdPerfect أول حل مستقل لاختبار الانحدار (E2E) يقوم ببناء مجموعات اختبار E2E وصيانتها وتطويرها بشكل مستمر من خلال التحليل المبني على البيانات والموجه آليًا لبيانات سلوك المستخدم المباشر. إنه الحل الوحيد المُدار بالكامل الذي يعالج الفجوات الحرجة في تغطية الاختبار، ويزيل أوقات تشغيل مجموعة الاختبار الطويلة والأخطاء المكلفة في الإنتاج، ويزيل عبء ضمان الجودة الذي يستهلك موارد هندسية هائلة.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton هي المنصة الرائدة لاختبار تطبيقات الهاتف المحمول للمؤسسات حتى تتمكن من تقديم تجارب هاتف محمول لا تشوبها شائبة لعملائها. يتم استخدام إدارة مختبر الأجهزة المرنة من Kobiton ومجموعة الجودة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من قبل أكثر من 60.000 مطور ومختبر في جميع أنحاء العالم لتقديم الرؤى الأكثر سرعة وموثوقية في تطبيقات الهاتف المحمول.
Cyara
cyara.com
تساعد منصة Cyara CX Assurance الحائزة على جوائز الشركات على تسريع تطوير تجربة العملاء، وزيادة الجودة عبر جميع القنوات الرقمية والصوتية، وضمان رحلات العملاء من البداية إلى النهاية. تدعم منصة Cyara دورة حياة تطوير البرامج بالكامل لتجربة العملاء، بدءًا من التصميم وحتى الاختبار الوظيفي واختبار الانحدار، واختبار قبول المستخدم، واختبار التحميل ومراقبة الإنتاج. نحن نقوم بالاختبار من وجهة نظر العميل، مما يضمن تحديد المشكلات التي تؤثر على تجربة العميل عبر مجموعة التكنولوجيا المعقدة المستخدمة لتقديم تلك التجربة. www.cyara.com فوائد منصة ضمان تجربة العملاء منصة واحدة تتعامل مع مجموعة كاملة من احتياجات تطوير وضمان تجربة العملاء بدءًا من التصميم وحتى المراقبة. تنفيذ تصميم تجربة العملاء، واكتشاف تجربة العملاء، واختبار الانحدار الوظيفي، واختبار الأداء، والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. العمل من بيئة تعاونية تلتقط التصميمات والاختبارات، مما يمكّن جميع أعضاء الفريق من مشاركة البرامج النصية والبيانات وإعادة استخدامها عبر الوظائف. الحد الأقصى من الإنتاجية يمكنك زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد من خلال الأتمتة الكاملة. اكتشاف تجربة العملاء الحالية تلقائيًا، وإنشاء البرامج النصية للاختبار وصيانتها تلقائيًا، وإجراء تأليف البرنامج النصي للاختبار سهل الاستخدام، وإعادة استخدام البرامج النصية للاختبار عبر أنواع الاختبار، وإعادة استخدام بيانات الاختبار عبر حالات الاختبار والحملات. تستخدم Cyara أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) كروبوتات لإنشاء آلاف تفاعلات العملاء تلقائيًا لمحاكاة الاتصال بالعملاء في العالم الحقيقي. الأكثر شمولاً دعم أوسع احتياجات ضمان تجربة العملاء من خلال ضمان رحلات العميل الشاملة متعددة القنوات، بدءًا من الخدمة الذاتية وحتى الخدمة بمساعدة الوكيل وسطح مكتب الوكيل. اختبر أكبر مجموعة من القنوات الرقمية والصوتية بما في ذلك الرد الصوتي التفاعلي (IVR) والدردشة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وغيرها. تمكين Agile وDevOps تسريع التطوير وتحسين الجودة من خلال تمكين ممارسات Agile وDevOps. انتقل إلى اليسار عن طريق إنشاء حالات اختبار من مرحلة التصميم. تعزيز التعاون من خلال التصور والقدرات التمكينية المصممة للفرق المختلفة.
Functionize
functionize.com
توفر Functionize منصة اختبار ذكية تتضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة عملية اختبار البرامج المضنية. نحن نعمل مع فرق من جميع الأحجام ومجموعات المهارات لتحسين إنشاء الاختبار، والقضاء على تقلب الاختبار، وتسريع الإصدارات من خلال اختبار النطاق المرن في السحابة. من خلال اتباع نهج التعلم الآلي فيما يتعلق بالجودة، تمكن Functionize المؤسسات من تقديم برامج عالية الجودة بشكل أسرع. تم الاعتراف بـ Functionize من قبل Gartner في قائمتها للموردين الرائعين في Agile وDevOps للابتكار، كما أنها موثوقة من قبل المؤسسات الرائدة بما في ذلك Zillow وHewlett Packard وFarmers Insurance وHoneywell وLogitech.
ContextQA
contextqa.com
يعد contextQA منتجًا رائدًا يمكّن المؤسسات من تعزيز تغطية اختبار الأتمتة لديها، ورفع جودة البرامج، وتسريع تسليم المنتجات، وتقليص النفقات المتعلقة بالحفاظ على جودة البرامج بشكل كبير من خلال استخدام حلول SaaS المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. من خلال تقديم نهج منخفض التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية، تعمل شركة contextQA على تبسيط عملية دمج حالات الاختبار بأقل جهد، مما يتيح التوسع السريع في تغطية الأتمتة لمنتجاتك وخدماتك. وهذا يسهل اختبار الانحدار السلس لكل من الميزات الفردية وعمليات التطوير بأكملها، وبالتالي التخفيف من إرهاق الفريق.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore هي أسرع منصة للتكامل والتسليم المستمر (CI/CD) في السوق، وتعمل على تشغيل أفضل الفرق الهندسية في العالم. هدفنا هو جعل ممارسات CI/CD في متناول المطورين، وتوفير تجربة مستخدم رائعة، ومعاملة عملائنا كما نود أن نعامل. بعد دفع التعليمات البرمجية إلى GitHub أو Bitbucket، فإنه يُجري اختباراتك بسرعة على نظام أساسي مزود بدعم Docker وKubernetes وiOS من الدرجة الأولى وأكثر من 100 أداة مثبتة مسبقًا. أتمتة أي خط أنابيب التسليم المستمر. احصل على تحكم كامل من خلال المراحل القابلة للتخصيص والتنفيذ المتوازي ومفاتيح التحكم في التدفق والأسرار وإدارة التبعية. استخدم Semaphore CLI لبدء عمليات الإنشاء أو فحص السجلات أو SSH مباشرة في المهام أو إنشاء لوحات معلومات مخصصة. تحظى هذه الخدمة بثقة الآلاف من الشركات حول العالم، ويمكنها مساعدة فريقك على التحرك بشكل أسرع أيضًا. متوفر في السحابة أو محليًا أو كحل مختلط عبر وكلاء مستضافين ذاتيًا.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL هي أداة الاختبار الآلية الرائدة للمشروعات التي تركز على البيانات مثل مستودعات البيانات وETL/ELT وترحيل البيانات وتطبيقات ERP أو CRM. بفضل قدرته على اختبار دقة البيانات والتحقق منها تلقائيًا، فإنه يساعد المؤسسات على تجنب الأخطاء المكلفة وتقليل مخاطر العملاء والمستخدمين النهائيين غير الراضين. يعمل BiG EVAL على التخلص من عمليات الفحص اليدوي التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي تعتمد عليها العديد من الشركات حاليًا، مما يوفر وقتًا وموارد ثمينة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الواجهة سهلة الاستخدام والقوالب المعدة مسبقًا تجعل إنشاء الاختبارات أمرًا سهلاً، حتى بالنسبة لأولئك الجدد على الأداة. وبالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مزيد من التخصيص، تتوفر خيارات البرمجة النصية. باستخدام BiG EVAL، يمكن للشركات تجنب المخاطر الناجمة عن البيانات غير الدقيقة وضمان العمليات السلسة والفعالة مع تحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 300% بسهولة.
Stack Moxie
stackmoxie.com
مراقبة آلية بدون كود باستخدام الشجاعة. يعمل Stack Moxie عبر مجموعتك التقنية لمنح موظفي التسويق والمبيعات الثقة في أن الأنظمة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة وتنبيه استباقي إذا لم تكن كذلك. - يقوم Stack Moxie بمراقبة النظام إما عن طريق إنشاء بيانات اختبار أو متابعة البيانات للتأكد من أنه يتصرف كما هو متوقع. مثل إمكانية الملاحظة للأكوام التقنية بدون تعليمات برمجية. - ينبهك Stack Moxie في اللحظة التي يفشل فيها شيء ما عبر البريد الإلكتروني أو Slack. - نقوم بعد ذلك بتسجيل النتائج لإثبات معالجة الامتثال، ثم نسمح لك بمشاركة معلومات التسجيل التفصيلية لإصلاح الفشل بشكل أسرع عبر البريد الإلكتروني أو الروابط القابلة للمشاركة أو PagerDuty.
CloudQA
cloudqa.io
يتيح لك CloudQA إنشاء الاختبارات وأتمتتها بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية! يمكنك إنشاء حالات اختبار عبر المستعرضات قابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الانحدار والمراقبة الاصطناعية.
Sofy.ai
sofy.ai
تم تصميم Sofy من الألف إلى الياء لتكون منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية تستخدم اختبارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتمكين إنشاء الاختبارات مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام مكتبتنا للأجهزة الحقيقية، يمكنك إجراء اختبار يدوي وآلي لواجهة المستخدم واختبارات استكشافية، وضمان الدقة بين بيئات الاختبار والإنتاج لديك. بفضل قوة أدوات اختبار الذكاء الاصطناعي، Sofy، يمكنك أن تشعر بالثقة بشأن نتائج فريقك وإصدار منتجات رائعة في النهاية.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ هو حل TAAS (اختبار الأتمتة كخدمة) متكامل. تعتبر منصة أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية المعتمدة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مثالية للتطوير السريع. يمكن لأي عضو في فريق Agile تطوير أتمتة اختبار In-Sprint باللغة الإنجليزية البسيطة. يمكن تنفيذ البرامج النصية للاختبار على أكثر من 2000 مجموعة مختلفة من أنظمة التشغيل والمتصفحات. يمكن جدولة TestBots للتشغيل في يوم/وقت محدد ويتم إرسال تقرير البريد الإلكتروني بواسطة محرك AHQ. تمتلك AHQ وحدة Exert Advisor مدمجة توفر حلًا كاملاً لأتمتة الاختبار.
QATTS
qatts.com
برنامج التشغيل الآلي للاختبار من الجيل التالي والمتكامل المصمم للمؤسسات. " قم بالتوصيل بشكل أسرع، وحقق أقصى قدر من تغطية الاختبار، واحصل على الحد الأقصى من عائد الاستثمار من أتمتة الاختبار الخاص بك باستخدام QATTS - منصة أتمتة الاختبار الشاملة الأكثر شمولاً في الصناعة. نحن الوجهة الشاملة لجميع احتياجات أتمتة الاختبار. ميزات QATTS يتضمن: إستراتيجية تعتمد على البيانات - توفر أداتنا إستراتيجيات تعتمد على البيانات أتمتة متكاملة - الحل الشامل لاختبار الأتمتة الاختبار الوظيفي - مع QATTS يمكنك تحقيق الاختبار الوظيفي اختبار واجهة برمجة التطبيقات - يدعم QATTS اختبار واجهة برمجة التطبيقات إدارة بيانات الاختبار - يمكنك إدارة الاختبار الخاص بك البيانات من الأداة Agile- CI/CD Integration - تم دمج أداتنا مع اختبار قاعدة بيانات CI/CD - يمكنك إجراء اختبار قاعدة البيانات رؤى في الوقت الحقيقي - الرؤى هي واجهة ويب في الوقت الفعلي - واجهة ويب لسهولة الوصول إليها تنفيذ مرن - سيتم التنفيذ كن مرنًا حتى بدون معرفة عميقة بالبرمجة أتمتة التعليمات البرمجية المنخفضة - تتطلب الأتمتة باستخدام أداتنا الحد الأدنى من التعليمات البرمجية دعم متعدد الفروع
DoesQA
does.qa
أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.
Autify
autify.com
يعمل Autify على تمكين أي شخص من أتمتة اختبارات E2E لتطبيقات الويب والهاتف المحمول عن طريق تسجيل تفاعلاتهم ببساطة من خلال ملحق Chrome الخاص به، ثم تشغيل هذه الاختبارات تلقائيًا على مجموعة متنوعة من متصفحات الكمبيوتر الشخصي والهواتف المحمولة، بما في ذلك الأجهزة الحقيقية. في حين أن صيانة اختبارات E2E قد تكون صعبة في العادة، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Autify يقوم تلقائيًا بتحديث سيناريو الاختبار عندما يقوم المطور بإجراء تغييرات على التطبيق. Autify هي أداة اختبار كاملة تقوم بإنشاء الاختبارات وإدارتها وتنفيذها وصيانتها وإعداد التقارير عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي المدمج في تأليف الاختبار بدون تعليمات برمجية ووظائف الإصلاح الذاتي التلقائي. مع Autify: -307% إصدارات أسرع للميزات -تغطية تصل إلى 98% -القضاء على 97% من جهد أتمتة الاختبار -عائد استثمار سريع -47 دقيقة منحنى التعلم للعمل مع Autify -صيانة منخفضة تمامًا مع المعالجة الذاتية للذكاء الاصطناعي -95% وقت تأليف الاختبار إن Autify ليس مجرد أداة لاختبار أتمتة البرامج، ولكنه شريك تجاري يضم أشخاصًا رائعين يدعمون فريقك. 99% من العملاء الجدد الذين يتشاركون معنا يبقون معنا. جرب النسخة التجريبية المجانية لمدة 14 يومًا أو حدد موعدًا لعرض تجريبي مع أحد خبرائنا للاستفسار عن احتياجاتك الفريدة!
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector هي خدمة اختبار متصفح تلقائية تسمح لك بمراقبة واختبار مواقع الويب الخاصة بك باستخدام متصفحات حقيقية من السحابة. نحن نقدم حلاً متماسكًا لإنشاء اختباراتك وتسجيلها وإدارتها وتشغيلها بسهولة. قم بمراجعة نتائج الاختبار التفصيلية واحصل على إشعار عند حدوث حالات فشل. تأكد من أن مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك تعمل كما هو متوقع من خلال اختبارها بشكل شامل من وجهة نظر المستخدم في المتصفح.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هي منصة اختبار الاتصالات التي تستخدمها الشركات لالتقاط واختبار وتصميم وتحليل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. تأكد من أن كل رسالة يرسلها عملك تبدو ومظهرها وتعمل تمامًا كما خططت لها. قم بإنشاء اختبارات تلقائية تغطي اتصالاتك الأكثر أهمية بسرعة، بدءًا من إشعارات الحساب والتنبيهات وحتى العروض والإعلانات الترويجية. قم بمعاينة ما سيراه عملاؤك بالضبط، من خلال التقاط لقطات شاشة باستخدام عملاء بريد إلكتروني حقيقيين على مجموعة من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تستخدم فرق ضمان الجودة والتطوير Mailosaur لاختبار المصادقة الثنائية (2FA/MFA)، وإعادة تعيين كلمة المرور والتخصيص. التأكد من عدم انقطاع توفر الخدمة ووصول المستخدم أبدًا بسبب تغيير الرمز أو الخطأ. عزل بيئات التدريج والتطوير عن الإنتاج، باستخدام خوادم البريد الإلكتروني Mailosaur الخاصة بك لالتقاط كل شيء دون إرسال بقية رسائل الاختبار إلى عملاء حقيقيين عن طريق الخطأ. راقب باستمرار جودة واتساق الرسائل التي ترسلها أنظمتك إلى العملاء. التأكد من أن العروض والرموز الترويجية والمحتوى المخصص تعمل في كل مرة. مع Mailosaur، يتمتع فريقك بإمكانية الوصول الآمن والفوري إلى عدد غير محدود من عناوين البريد الإلكتروني وخوادم البريد الإلكتروني المُدارة مركزيًا للاختبار باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، أرقام هواتف حول العالم لتقليد أجهزة المستخدم الحقيقية، دون أن يستخدم فريقك هواتفهم الشخصية. تحظى Mailosaur بثقة الشركات الناشئة والمؤسسات على حد سواء، حيث تستخدم العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم في جميع القطاعات (بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والبرمجيات وتجارة التجزئة) المنصة لتحسين الجودة وزيادة الثقة.
Qase
qase.io
Qase هي أداة حديثة لإدارة الاختبار مصممة لفرق ضمان الجودة والتطوير، وتتميز بواجهة حديثة وبسيطة وميزات قوية. ولهذا السبب تتحول آلاف المنظمات من جميع أنحاء العالم إلى Qase. إنه حل شامل لإدارة الاختبار. يتضمن إدارة حالة الاختبار، وإدارة العيوب، وخطط الاختبار، وعمليات التشغيل الاختبارية باستخدام التقارير الإعلامية، وواجهة برمجة التطبيقات الغنية، وخطافات الويب. تقدم Qase عمليات تكامل مع أدوات تتبع المشكلات الأكثر شيوعًا مثل Jira وRedmine وTrello وغيرها الكثير. يمكنك إنشاء مشكلة دون مغادرة التطبيق، وسيتم نشرها تلقائيًا. يعد التكامل مع Slack مفيدًا عندما تريد أن يتم إعلامك بشأن بدء عمليات التشغيل الاختبارية. وهي مصممة للاختبار اليدوي والآلي. من خلال REST API، يمكنك التكامل مع اختباراتك الآلية ونشر النتائج مباشرة على التطبيق. سوف تساعد خطافات الويب على تشغيل عمليات الإنشاء في CI الخاص بك.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA عبارة عن منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وهو يشتمل بشكل اختياري على خدمة أتمتة الاختبار لإخراج عملية إنشاء الاختبار وصيانته بالكامل من مهام فريقك - مقابل أقل من ربع تكلفة تعيين مهندس ضمان الجودة. تحدث إلينا حول تخصيص خطة لتناسب احتياجاتك.
Reflect
reflect.run
يوفر Reflect أسرع سير عمل لإنشاء اختبارات شاملة تلقائية لتطبيق الويب الخاص بك. لإنشاء اختبار في Reflect، نقوم بتشغيل جلسة متصفح مُجهزة في السحابة الخاصة بنا ونشاركها معك على الشاشة من خلال تطبيق الويب الخاص بنا. يتيح لنا هذا الأسلوب التحكم بشكل كامل في بيئة الاختبار، مما يعني أنه يمكننا اكتشاف عدد لا يحصى من الإجراءات المختلفة التي قد تتخذها عند اختبار موقعك وتسجيلها بدقة؛ حتى الإجراءات المعقدة مثل السحب والإفلات، وتحميل الملفات، والاختبارات المرئية يتم التقاطها بشكل بديهي دون الحاجة إلى تكوين إضافي. يحصل كل اختبار يتم تنفيذه في Reflect على مقطع فيديو عالي الدقة يوضح لك بالضبط ما حدث أثناء التشغيل، والذي تتم مزامنته مع خطوات اختبار اللغة الإنجليزية التي أنشأناها تلقائيًا عندما قمت بتسجيل أفعالك. كما نقدم أيضًا معلومات تشخيصية أساسية مثل سجلات الشبكة وسجلات Javascript ليس فقط لمساعدة المطورين على إعادة إنتاج الخطأ، ولكن أيضًا لتحديد السبب الجذري.
Sauce Labs
saucelabs.com
في عالم يعتمد على الكود، تسعى Sauce Labs جاهدة لجعله مناسبًا للجميع، في كل مكان وفي كل وقت. هذه هي الثقة الرقمية. Sauce Labs هي الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الاختبار المستمر والإبلاغ عن الأخطاء التي تمنح الشركات الثقة لتقديم تجربة علامة تجارية رقمية موثوقة لعملائها. تحدد سحابة الاختبار المستمر Sauce Labs إشارات الجودة في التطوير والإنتاج، مما يعمل على تسريع القدرة على إصدار وتحديث تطبيقات الويب والهواتف المحمولة التي تبدو وتعمل تمامًا كما ينبغي على كل متصفح ونظام تشغيل وجهاز، في كل مرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://saucelabs.com.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل برنامج إدارة علاقات العملاء أو برنامج تخطيط موارد المؤسسة (ERP). في ديسمبر 2020، قدمت الشركة طلبًا سريًا لطرح عام أولي، وأصبحت عامة في 21 أبريل 2021.
Waldo
waldo.com
يعمل Waldo على تسريع عملية ابتكار المنتجات لمطوري الأجهزة المحمولة. تعاني تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان من ميزات الأخطاء وتعطل التطبيقات التي تخلق تجربة مستخدم سيئة. تتيح تقنية Waldo الخاصة للفرق الهندسية اكتشاف الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر من دورة حياة التطوير. يستخدم رواد الصناعة، بما في ذلك Lemonade وTruebil وDoximity، Waldo بحيث لا يضطرون بعد الآن إلى الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
Meticulous
meticulous.ai
يقوم الذكاء الاصطناعي الدقيق بإنشاء مجموعة من الاختبارات الشاملة من جلسات المستخدم المسجلة والحفاظ عليها. تضيف شركة Meticulous باستمرار اختبارات جديدة عند تقديم ميزات جديدة أو حالات حافة، وتزيل الاختبارات القديمة عندما تصبح قديمة - مما يضمن أن مجموعة الاختبار الخاصة بك محدثة دائمًا ومكتملة، دون أي تدخل يتطلبه المطورون. أضف علامة برنامج نصي إلى بيئات عناوين URL للتطوير والتدريج والمعاينة المحلية لتسجيل الجلسات (اختياري: سجل جلسات الإنتاج أيضًا لتغطية إضافية). تم تصميمه من مستوى Chromium إلى أعلى باستخدام محرك جدولة حتمية - مما يجعله أداة الاختبار الوحيدة التي تزيل الرقائق. تتم موازنة الاختبارات بشكل كبير عبر مجموعة الحوسبة، مما يسمح لك باختبار آلاف الشاشات والحصول على النتائج في أقل من 120 ثانية.
TestProject
testproject.io
TestProject هو أول نظام أساسي مجاني لأتمتة الاختبار بنسبة 100% في العالم لاختبارات الويب وAndroid وiOS وAPI، وهو موثوق به من قبل أكثر من 150.000 مستخدم في مجتمع الاختبار. يساعد TestProject المختبرين والمطورين على ضمان الجودة بسرعة، من خلال التخلص من متاعب الصيانة والإعداد وتمكين Selenium وAppium باستخدام تقنية الشفاء الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن مجموعة المهارات الخاصة بك، فإن TestProject لديه كل الأدوات التي تحتاجها لضمان تجربة أتمتة من الدرجة الأولى، وذلك باستخدام ميزات متقدمة بدون تعليمات برمجية أو SDK مفتوح المصدر متوافق مع واجهات برمجة تطبيقات السيلينيوم الأصلية. علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا الاستفادة من مكتبة الإضافات المفيدة، وتقارير الاختبار الرائعة المبتكرة، والتكامل السلس في خطوط أنابيب CI/CD الخاصة بك، وخيارات تعاون الفريق في جميع أنحاء العالم لتعزيز الكفاءة، وكل هذا بدون تكلفة . من خلال تعزيز المجتمع التعاوني الذي يمكن أن يجتمع معًا، كأفراد وفرق، تعمل TestProject على تشكيل مستقبل اختبار البرامج ومساعدة الفرق على التغلب على تحديات الاختبار بسهولة وتقديم منتجات خالية من العيوب. تأسست في عام 2015 واستحوذت عليها شركة Tricentis في عام 2019. لمعرفة المزيد، قم بزيارة https://testproject.io/
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لديهم أربعة منتجات أساسية - Live وApp Live وAutomate وApp Automate. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 1200 جهاز محمول حقيقي ومتصفحات وأنظمة تشغيل حسب الطلب والاعتماد على بنية تحتية آمنة ومستقرة وقابلة للتطوير لدعم الآلاف من الاختبارات اليدوية والآلية المتزامنة. تم تأسيس الخدمة القائمة على الاشتراك على يد ريتيش أرورا وناكول أجروال في عام 2011 في مومباي بالهند، ومنذ ذلك الحين اكتسبت قبولًا واسع النطاق في مجتمع تطوير الويب في جميع أنحاء العالم لاختبار تخطيط وأداء موقع الويب من متصفحات سطح المكتب الخاصة بهم. لدى BrowserStack أكثر من 25000 عميل مدفوع الأجر و2000000 مطور مسجل في أكثر من 135 دولة. تعتمد الشركات العالمية على BrowserStack في اختبارات الويب والهواتف المحمولة، بما في ذلك الشركات الرائدة في الصناعة مثل Microsoft وING وMastercard وDow Jones وGarmin وNational Geographic وVolvo وNRK وHubSpot وWalt Disney وAngularJS. ولها مكاتب في سان فرانسيسكو ومومباي وباكستان. دبلن، BrowserStack مملوكة للقطاع الخاص. في يناير 2018، جمع BrowserStack 50 مليون دولار أمريكي من السلسلة A من Accel. وفي أكتوبر 2015، تم تكريم BrowserStack كبطل Bootstrap من قبل جوائز Economic Times Startup Awards. في مايو 2019، أجرى أناند دانيال من Accel Partners مقابلة مع ريتيش أرورا في سلسلة #InsightsPodcast.
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest هي سحابة اختبارية رائدة للتجربة الرقمية تساعد المطورين والمختبرين على إرسال التعليمات البرمجية بشكل أسرع. مع وجود أكثر من 10,000 عميل من المؤسسات وأكثر من 2,000,000 مستخدم في 130 دولة، يعتمد المطورون والمختبرون على LambdaTest لتسريع عملية ضمان الجودة وتقديم المنتجات بأفضل تجربة رقمية في فئتها. - سحابة الاختبار المستمر تسمح سحابة الاختبار المستمر من LambdaTest للمؤسسات باختبار ونشر التغييرات بسرعة على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 70%، مما يساعد على تسريع عملية التطوير وتحسين وقت طرحها في السوق. - سحابة الاختبار عبر المتصفحات تتيح سحابة الاختبار عبر المتصفحات للمستخدمين اختبار مواقع الويب وتطبيقات الويب الخاصة بهم على مجموعة واسعة من المتصفحات وأنظمة التشغيل والأجهزة. ومن خلال ميزات مثل الاختبار في الوقت الفعلي، واختبار التصميم سريع الاستجابة، وأدوات تصحيح الأخطاء، فإنه يمكّن المطورين من التأكد من أن مواقع الويب وتطبيقات الويب الخاصة بهم متوافقة مع المتصفحات المختلفة، وبالتالي توفير تجربة مستخدم سلسة. - سحابة الأجهزة الحقيقية باستخدام سحابة الأجهزة الحقيقية، يمكن للمختبرين/المطورين اكتشاف الأخطاء مبكرًا قبل تشغيل تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم. باستخدام سحابة اختبار الأجهزة الحقيقية من LambdaTest، يمكن للفرق اختبار الأخطاء غير المعالجة، وواجهة المستخدم/تجربة المستخدم، والأداء، ووظائف تطبيقاتهم قبل إطلاقها في مرحلة الإنتاج. يمكن للفرق أيضًا الاختبار على أكبر مجموعة من الأجهزة المحمولة وأجهزة OTT (iOS وAndroid وiPad وAmazon Fire TV وRoku TV وApple TV). - سحابة الانحدار المرئي المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعد ضمان التخطيطات والتصميمات والوظائف المتسقة للتطبيقات أمرًا ضروريًا لتقديم تجارب رقمية مثالية بصريًا. تضمن سحابة الانحدار المرئي من LambdaTest بقاء المظهر المرئي ووظائف تطبيقات الويب الخاصة بالمؤسسة متسقة وخالية من الأخطاء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين التجربة الرقمية وأداء الأعمال. يمكن للفرق الحصول على رؤى مبكرة حول أخطاء واجهة المستخدم المرئية قبل إصدار تطبيقاتهم للعميل. يمكن للمختبرين/المطورين إجراء اختبارات الانحدار البصري الآلية على أكثر من 3000 مجموعة من المتصفحات والأجهزة الحقيقية لتحديد الانحرافات البصرية. - تعتبر رؤى تنفيذ الاختبار المتكاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية للتحول الرقمي لأنها تزود المؤسسات برؤية أعمق حول جودة الإصدارات والاتجاهات. من خلال تحليل بيانات تنفيذ الاختبار، يوفر ذكاء الاختبار المتكامل من LambdaTest للمؤسسات رؤى حول الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطوير المستقبلي وتحسين جودة التطبيق. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تمكين فرق التطوير ببيانات تنفيذ اختبار مفصلة وقابلة للتنفيذ وسد الفجوة بين البيانات والرؤى والعمل من أجل اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة التجربة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت الآن موثوقة من قبل أكثر من 300 عميل في 50 دولة مختلفة. يعتمد كل من المذيعين والمشغلين ومقدمي المحتوى ومطوري التطبيقات على Witbe Robots لضمان تقديم خدمات لا تشوبها شائبة. Witbe هي شركة عامة مدرجة في Euronext Growth (ALTWIT.PA) ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مواقع في باريس ونيويورك وسان خوسيه ودنفر ومونتريال ولندن وسنغافورة.
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysight من قوتها باعتبارها المزود الرائد للاختبار والقياس على مستوى العالم، وتمكن اليوم المبتكرين من دفع حدود الهندسة من خلال حل تحديات التصميم والمحاكاة والاختبار بسرعة للمساعدة في إنشاء أفضل تجارب المنتجات. سواء كنت تتطلع إلى تحسين عملية التصميم والتطوير لديك، أو تحسين شبكتك وتأمينها، أو تسخير الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية للحصول على بداية قوية في تقنيات مثل 6G أو AV وEV أو إنترنت الأشياء أو الحوسبة الكمومية - تعمل Keysight على تسريع الابتكار عبر العالم سير العمل مع رؤى ذكية مبنية على القياسات الأكثر دقة. يساعدك دمج المعرفة التكنولوجية والخبرة في علوم القياس والحلول المخصصة على المضي قدمًا بثقة في عالمنا المتصل والديناميكي. Keysight Technologies (رمزها في بورصة نيويورك: KEYS) هي شركة تكنولوجيا مدرجة على مؤشر S&P 500، ومقرها في سانتا روزا، كاليفورنيا، ولها مكاتب وتصنيع في جميع أنحاء العالم. تمتلك Keysight أكثر من 2000 براءة اختراع ويعمل حوالي 15000 موظف لدينا مع ما يقرب من 32000 عميل حول العالم لبدء الثورات التكنولوجية. يشمل عملاء Keysight مجالات الاتصالات والأتمتة الصناعية والفضاء والدفاع والسيارات والطاقة وأشباه الموصلات وأسواق الإلكترونيات العامة.
QA Wolf
qawolf.com
تقوم شركة QA Wolf بإنشاء اختبارات تلقائية شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدم لديك خلال 4 أشهر فقط، وتحافظ عليها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوفر عمليات تشغيل متوازية غير محدودة على بنيتنا التحتية. هل ذكرنا أننا نضمن عدم وجود رقائق؟ نحن نفعل ذلك أيضا. ابدأ ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا يتضمن: خطة اختبار شاملة، واختبارات آلية مكتوبة بلغة Playwright مفتوحة المصدر والتي يمكنك الاحتفاظ بها، واختبارات غير محدودة يتم تشغيلها في البيئة التي تختارها. فيما يلي قائمة مفيدة بكل ما تحصل عليه، سواء كان ذلك 100 اختبار أو 100000. • إجراء اختبارات شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدمين بشكل آلي خلال 4 أشهر. تتم كتابة الاختبارات بلغة Playwright مفتوحة المصدر والتي يمكنك تنزيلها حتى لا يكون هناك قيود على البائع. • مصفوفة الاختبار التفصيلية والخطوط العريضة في إطار AAA. • يتم إجراء اختبار متوازي غير محدود في أي بيئة تختارها. • بنية تحتية متوازية بنسبة 100% نستضيفها ونقوم بصيانتها. • صيانة على مدار 24 ساعة للاختبارات غير المستقرة والمكسورة. • نتائج موثوقة ومضمونة بنسبة 100% - بدون أي رقائق. • يتم إرسال تقارير الأخطاء التي تم التحقق منها بواسطة الإنسان من خلال تطبيق المراسلة الخاص بك وكتذكرة خطأ. • تكامل CI/CD مع مسار النشر الخاص بك وتتبع المشكلات. • الوصول على مدار 24 ساعة إلى مهندسي ضمان الجودة بدوام كامل في QA Wolf. ... إنه حل ضمان الجودة الذي طالما أردته.
Testlio
testlio.com
Testlio هي شركة عالمية لاختبار البرمجيات ولديها حلول مثبتة في الاختبار اليدوي وأتمتة الاختبار واختبار البرامج المدمجة. يجمع نهجنا الفريد في الاختبار بين البشر والآلات لمساعدة المبتكرين الرقميين على تقديم منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. في أي مكان. على أي جهاز. بأي لغة. عبر أي وسيلة دفع. يشمل عملاؤنا الشركات العالمية الرائدة مثل Apple وAmazon وMicrosoft وNetflix وPayPal وUber وMatch وWayfair والمزيد. تتعاون الشركات الأكثر ابتكارًا والأسرع نموًا في العالم أيضًا مع Testlio لاختبار برامجها بما في ذلك Away وBigCommerce وClari وStrava وThrive Market وغيرها الكثير. بدءًا من معالجة التحديات المعقدة وحتى تقديم نتائج استثنائية، توفر لك حلولنا المعززة بالذكاء الاصطناعي المرونة والابتكار والجودة المثبتة اللازمة للنجاح: أتمتة الاختبار: عندما تحتاج إلى تغطية اختبار مؤتمتة عالية الأداء وموثوقة وواسعة النطاق، فإن Testlio هو شريكك. من خلال شبكة أجهزة حقيقية موزعة، ونموذج حوكمة متطور، وإطار عمل قابل للتحويل وقائم على المعايير، وفريق عالمي من المهندسين ذوي الجودة، توفر Testlio الحل الأكثر مرونة لأتمتة الاختبار المتاح اليوم. تقنياتنا الأساسية لأتمتة الاختبار هي تطوير الاختبار الآلي وإدارة أتمتة الاختبار. الاختبار اليدوي: عندما يجب أن يعمل تطبيقك الرقمي و/أو حدث البث و/أو التجربة المحلية و/أو نظام الدفع الخاص بك بشكل لا تشوبه شائبة، فإن Testlio هو اختيارك. مع التغطية عبر أكثر من 1200 جهاز، وأكثر من 400 طريقة دفع، وأكثر من 150 دولة، وأكثر من 100 لغة، يعد Testlio الحل الأكثر إثباتًا لمتطلبات بوابة الجودة الأكثر تطلبًا. تقنيات الاختبار اليدوية الأساسية لدينا هي الاختبار الاستكشافي، والاختبار الكتابي، واختبار الدخان، والتحقق من صحة المشكلة. اختبار برمجيات Fuesd: عندما تتطلب استراتيجية إصدار برمجياتك مجموعة من الاختبارات الآلية واليدوية، فإن Testlio مجهز بشكل فريد لتقديمها. من خلال الاستفادة من النهج المبني على الإشارات والذي يمكّن من تكامل الذكاء الاصطناعي وDevOps ويضمن مطابقة أعمال الاختبار للمزيج المناسب من البشر والآلات، يثبت اختبار البرمجيات المنصهرة أنه الحل الأكثر ابتكارًا في السوق. مساعدة قادة ضمان الجودة على التغلب على التحديات المتعلقة بالجودة والقدرة والإصدارات في الوقت المحدد. لمعرفة المزيد قم بزيارة: testlio.com
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io هو نظام إدارة اختبار من الجيل الجديد في البداية للاختبارات الآلية. يعد هذا حلاً قويًا لمزامنة اختباراتك الآلية واليدوية في مكان واحد والتعاون بشكل فعال مع الفريق. فهو يجعل أنشطة الاختبار مرئية وشفافة تمامًا لجميع أعضاء الفريق Dev، PM، BA. لقد ركز على الكثير من أساليب اختبار التحول إلى اليسار مع التكامل المتعمق مع الاختبارات الآلية وCI\CD. تعمل واجهة المستخدم البديهية على تسهيل إنشاء حالات الاختبار وتنظيم خطط الاختبار وإدارة عمليات الاختبار وتنسيق عمليات الاختبار المستمر الرشيقة. يعمل التكامل الأصلي لأتمتة الاختبار الجاهز على تسهيل استيراد اختباراتك إلى نظام إدارة الاختبار بسرعة فائقة. توفر إمكانات التوثيق والتعاون الحية المضمنة رؤية شفافة للجميع بنقرة واحدة. يمكنك بسهولة تتبع حالة الاختبار والتغطية وإجراء التوجيهات الصحيحة من خلال الاطلاع على تقارير التحليلات المتقدمة. يدعم Testomat.io حالات الاختبار الكلاسيكية وسيناريوهات BDD (التطوير القائم على السلوك) / Gherkin. نظرة عامة سريعة والميزات الرئيسية: - عمليات التكامل مع أطر الاختبار الآلية الحديثة لـ js - التفريع والإصدار لحالات الاختبار مثل git - دعم BDD المتقدم مع قاعدة بيانات الخطوات والإكمال التلقائي - عمليات تكامل CI\CD المتقدمة الجاهزة (GitHub، GitLab، Bamboo، Jenkins) - إعداد التقارير والتحليلات في الوقت الفعلي بما في ذلك الاختبارات غير المستقرة وإشعارات البريد الإلكتروني والمراسلين - أدوات التوثيق والتعاون التي يتم إنشاؤها تلقائيًا - Jira وConfluence عمليات التكامل الأصلية - المستوردون من TMS الأخرى مع القدرة على تحويل الاختبارات إلى تنسيق BDD وغير ذلك الكثير. .. إنشاء مساحة قوية وتعاونية دون أي عوائق. احصل على إدارة الاختبار من خلال عمليات تكامل سلسة لأتمتة الاختبار. ابدأ اليوم مع نظام إدارة الاختبار testomat.io.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma هي أداة أتمتة اختبار تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر نهجًا منخفض التعليمات البرمجية، مما يتيح إنشاء الاختبارات باللغة الإنجليزية البسيطة. توصف منصة أتمتة الاختبار هذه بأنها مستقرة وموثوقة، ويُقال إنها تقلل بشكل كبير من تقلب الاختبار. تتضمن ميزات النظام الأساسي تطبيق الويب وتطبيق الهاتف المحمول واختبار واجهة برمجة التطبيقات. يتم دعم حالات الاستخدام المختلفة، بدءًا من الانحدار وحتى الاختبار المرئي. تم تصميم النظام الأساسي لتطوير الاختبار وتنفيذه، وإعداد التقارير والتحليلات، وإدارة بيانات الاختبار، وأتمتة الاختبار المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. يوفر عمليات تكامل ووظائف إضافية وتغطية ميزات واسعة النطاق. يمكن تأليف الاختبارات باستخدام معالجة اللغات الطبيعية (NLP)، مما يجعل البرمجة النصية أكثر سهولة. يقدم Testsigma أيضًا اختبارات "الإصلاح التلقائي"، حيث يقوم تلقائيًا بضبط تعيين عناصر التطبيق أثناء تغييرها. ويساعد محرك الاقتراحات القائم على الذكاء الاصطناعي في تصحيح أخطاء فشل الاختبار من خلال تحديد الأسباب الجذرية المحتملة، وتتوقع قدرته التنبؤية لتحديد العيوب مجالات التطبيق التي قد تتأثر بالاختبارات الفاشلة. يوفر النظام الأساسي خيار إجراء الاختبارات على السحابة أو محليًا عبر مجموعة من بيئات الأجهزة. وهو يدعم الاختبار المستمر، ويعمل بشكل وثيق مع منصات CI/CD. توفر Testsigma منصة موحدة قادرة على إدارة الاختبار والتأليف والتنفيذ وإعداد التقارير والميزات المتقدمة مثل محرك اقتراحات الذكاء الاصطناعي والاختبار المرئي.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce هي منصة اختبار تطبيقات الويب والهواتف المحمولة الأكثر ثقة في الصناعة. أصبحت استراتيجيات الاختبار المرقعة شيئًا من الماضي لأنه مع Perfecto، يستمتع المستخدمون بتجربة اختبار سلسة وشاملة من أي مكان في العالم. استفد من السحابة على مستوى المؤسسات للاختبار على الأجهزة الحقيقية أو الأجهزة الافتراضية أو مزيج من الاثنين معًا — أيهما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل. أصبح اكتشاف الأخطاء أسرع من أي وقت مضى ويسمح للمستخدمين باكتشاف الأخطاء وإصلاحها في وقت مبكر جدًا من الدورة. تساعد ميزات إعداد التقارير الذكية القوية من Perfecto على تحديد المشكلات بسرعة من خلال تحليل فشل الاختبار وتصفية النتائج السلبية الكاذبة. قم بأتمتة الاختبار من CI الخاص بك وقم بمزامنة جميع التقارير الخاصة بك في مكان واحد. قم بإصلاح العيوب بسرعة باستخدام أدوات الاختبار الغنية الأكثر شمولاً في الصناعة. تتيح لك المحاكاة الافتراضية للشبكة ومحاكاة المستخدم إمكانية إجراء الاختبار مثل المستخدمين لديك وتقليل فرصة تجاوز العيوب. قم بتوسيع تغطية الاختبار والتكامل الكامل مع سلسلة الأدوات بأكملها. لم يكن الاختبار المستمر أكثر قابلية للتحقيق من أي وقت مضى بفضل قدرات Perfecto المتقدمة التي لا مثيل لها، بما في ذلك BDD والأتمتة بدون تعليمات برمجية، وعمليات تنفيذ الاختبار المتوازي وإمكانات الانفجار، والتكامل المفتوح مع أدوات DevOps الرائدة وأطر التشغيل الآلي، ولوحات معلومات CI، وخرائط الحرارة، ومجموعة العناصر الغنية، والتعلم الآلي المبني على التعلم الآلي. تحليلات الاختبار. قم بإحداث ثورة في إستراتيجية الاختبار الخاصة بك واكتشف سبب ثقة أكثر من نصف شركات Fortune 500 في Perfecto كشريك اختبار لها. وقت التشغيل بنسبة 99.9% يعني اختبارًا أفضل، وتوفيرًا للوقت والمال، وتطبيقًا متميزًا كنتيجة نهائية. لمزيد من المعلومات أو لبدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا، تفضل بزيارة www.perfecto.io.
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